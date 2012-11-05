Surface Pro tablet Almanya'da ortaya çıktı





Microsoft'un ARM işlemciler ile uyumlu çalışan Windows RT işletim sistemine yönelik olarak hazırladığı Surface with Windows RT modeli ile ilgili fiyat bilgileri geçen hafta ortaya çıkarken, x86 tabanlı Windows 8 üzerinde çalışacak Surface Pro modeli ise kapalı kapılar arkasında kalmıştı. Bugün modele ait bir ilan Almanya'da ortaya çıktı.





Notebook.de sitesinde yayınlanan ilana göre 128GB kapasiteye sahip Surface Pro tablet modelinin bedeli 763 Avro. Vergiler dahil rakam 909 Avro oluyor. 64GB depolama kapasitesine sahip versiyon ise 679 Avro olarak belirlenmiş. Vergiler dahil ise 809 Avro seviyesine çıkıyor.





Surface Pro tablet modelinde 10.6 inçlik Full HD çözünürlükte çoklu dokunmatik ekran, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5 işlemci, 4GB RAM, WiFi, Bluetooth 4.0, HD çönüzürlükte ön ve arka kamera, stylus desteği, Windows 8 Pro, 900gr ağırlık şeklinde özellikler listelenmiş.





Tabletin sevkiyata başlayacağı tarih olarak 3-4 hafta sonrası işaret edilmiş. Ancak Surface Pro modelinin en erken Ocak ayında satışa çıkması yönünde büyük beklentiler var. Bu bakımdan sevkiyat tarihi biraz daha gecikebilir.





Windows RT işletim sistemli tablet modellerinin ortalama 500$ başlangıç fiyatı bulunurken, Windows 8 işletim sistemli ve Core işlemcili tablet modellerinin ise 900-1000$ civarında seyredeceği görülüyor. Uygun fiyatlı bir Windows 8 tablet isteyenlerin ise Acer Iconia W510 gibi Clover Trail işlemcili modelleri tercih etmesi gerekiyor.

http://microsoft-news.com/surface-pro-tablet-priced-in-germany-close-to-1000/