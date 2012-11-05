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Surface Pro tablet Almanya'da ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un ARM işlemciler ile uyumlu çalışan Windows RT işletim sistemine yönelik olarak hazırladığı Surface with Windows RT modeli ile ilgili fiyat bilgileri geçen hafta ortaya çıkarken, x86 tabanlı Windows 8 üzerinde çalışacak Surface Pro modeli ise kapalı kapılar arkasında kalmıştı. Bugün modele ait bir ilan Almanya'da ortaya çıktı.

Notebook.de sitesinde yayınlanan ilana göre 128GB kapasiteye sahip Surface Pro tablet modelinin bedeli 763 Avro. Vergiler dahil rakam 909 Avro oluyor. 64GB depolama kapasitesine sahip versiyon ise 679 Avro olarak belirlenmiş. Vergiler dahil ise 809 Avro seviyesine çıkıyor.

Surface Pro tablet modelinde 10.6 inçlik Full HD çözünürlükte çoklu dokunmatik ekran, Ivy Bridge tabanlı Intel Core i5 işlemci, 4GB RAM, WiFi, Bluetooth 4.0, HD çönüzürlükte ön ve arka kamera, stylus desteği, Windows 8 Pro, 900gr ağırlık şeklinde özellikler listelenmiş. 

Tabletin sevkiyata başlayacağı tarih olarak 3-4 hafta sonrası işaret edilmiş. Ancak Surface Pro modelinin en erken Ocak ayında satışa çıkması yönünde büyük beklentiler var. Bu bakımdan sevkiyat tarihi biraz daha gecikebilir.

Windows RT işletim sistemli tablet modellerinin ortalama 500$ başlangıç fiyatı bulunurken, Windows 8 işletim sistemli ve Core işlemcili tablet modellerinin ise 900-1000$ civarında seyredeceği görülüyor. Uygun fiyatlı bir Windows 8 tablet isteyenlerin ise Acer Iconia W510 gibi Clover Trail işlemcili modelleri tercih etmesi gerekiyor.

http://microsoft-news.com/surface-pro-tablet-priced-in-germany-close-to-1000/ Yorum Yaz
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xanuha 7 yıl
microsoft 2013 e çok hızlı giriyor. Bu aletten sonra diğer tabletlerin esamesi bile okunmayacak gibi duruyor.
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Swift 7 yıl
Cin'deyim. Bugun eve gelirken yol ustundeki Suning magazasi elemanlari brosur tutusturdu. Ellerinde var mi bilmiyorum ama 32 GB Surface icin 4488 RMB diyor. Yaklasik 1300 TL ediyor. Bir ara gidip inceleyecegim. Fiyat nasil sizce?
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nurettinaz 7 yıl
Gel... gel... gel... Türkiye ye de gelsinde bakalım inceleyelim sonra çok bepenirsek ökğzleri satıp alırız artık:D
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ethan 7 yıl
Bu tablet tam bir ultrabook aslinda. Rt ise win8 in sadece metro kismini barindiriyor. Bence fiyat trde 2500 civari olmali. Ortalama bir ultrabook civarinda. Ama tanitimi izleyince her yonuyle dusunulmus bir tablet. Biraz daha fazlasina bile degebilir.

İpad ise rt ile karsilastrilmali. Eger apple mac os iceren bir tablet yaparsa pronun rakibi olur.

Ben pronun calistirabilecegi programlari kullanmaya mecbur olugum icin almayi dusunuyorum
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lordmemo93 7 yıl
çok güzel :=)
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alaz1903 7 yıl
osmanefeozkan
Bu tablete vereceğim en yüksek para 1600 1700 tl üstüne ne benim öğrenci kredim karşılar nede ben alırım.

aslında bu tam olarak bir tablet değil. tam donanımlı bir pc'nin tablet özellikleri de taşıyan hali. bütün profesyonel işler ve oyunları sıkıntısız çalıştıracak hibrid bir cihaz diyebiliriz.
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Friedrich Engels 7 yıl
Aslında tam bana lazım olan şey ama çok pahalı.
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haymatloshan 7 yıl
Fiyatı buysa sahiden çok ayış eder Microsoft,iş kesimine de genel kullanıcıya da faydası olsun,şu fiyatları 150-200 dolar aşağıya çek sonra diğer firmalar düşünsün pazar paylarını.
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smart1978 7 yıl
Pro Tablet Türkiye 13 ay sonra gelir.
Umarım yanılırım ...
Fiyatı da ultrabook seviyesinde olacağı Microsoft tarafından aylar önce açıklanmıştı ...
Bekleyeceğiz ...
Surface Pro işçilik olarak epey kafa ve emek harcanmıştır ...
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Cidelee 7 yıl
Ya bakıyorumda Rt yi kimse beğenmiyo. Rt'nin tek dezavantajı x86 uygulamaları çalıştıramıyor olması. Visual Studio 2012 ile Windows 8 için yazılıcak "yeni uygulamalar" uygulamalar eminim Rt cihazlarlada uyumlu olucaktır, hepsi olmasada ben çoğununun uyumlu olucağını düşünüyorum. Uygulama eksikliği olmasına karşın arm cihazlarında fiyat, pil ömrü ve taşınabilirlik adına artıları var
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j.sahin 7 yıl
playmaker10
Arm işlemcili Windows Rt tabanlı modeller yerine clover trail tabanlı surface prolar olması daha mantıklı olabilirdi sanki. Zira İvy bridge tabanlı surface pronun fiyatı astronomik oluyor görüldüğü üzere. Dokunmatik ultrabook sınıfı için ivy bridge, tablet sınıfı için clover trail hem fiyat hem uygulama zenginliği açısından daha uygun olabilirdi, belki de clover traillerin henüz istenen seviyeye gelmemiş olması buna engel olmuş olabilir. Microsoftun rt tarafıyla ilgili bir planı da vardır mutlaka, bekleyip görmek lazım

Aynı fikirdeyim ama bir kısım hariç Mutlaka ki Microsoft güçlü bir firma ve fikirleri vardır ama şu da bir gerçek ki her adımları dogru ve basarılı degıl daha once de basarısız sonuclanan hamlelerı oldu sankı rt de oyle olacak gibi yınede bekleyıp gormelıyız ben Apple alerjisine sahip biri olarak MS başarsın ısterım oda bu satış rakamlarına ulassın ve ılk deneme surumuyle kullanmaya basladıgım windows 8 her yerde yaygınlassın hele de 29 lıraya lısansını almıs oldugum windows 8 politikası özellıkle her yazılımına yayılsın.
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osmanefeozkan 7 yıl
Bu tablete vereceğim en yüksek para 1600 1700 tl üstüne ne benim öğrenci kredim karşılar nede ben alırım.
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playmaker10 7 yıl
Arm işlemcili Windows Rt tabanlı modeller yerine clover trail tabanlı surface pro'lar olması daha mantıklı olabilirdi sanki. Zira İvy bridge tabanlı surface pro'nun fiyatı astronomik oluyor görüldüğü üzere. Dokunmatik ultrabook sınıfı için ivy bridge, tablet sınıfı için clover trail hem fiyat hem uygulama zenginliği açısından daha uygun olabilirdi, belki de clover trail'lerin henüz istenen seviyeye gelmemiş olması buna engel olmuş olabilir. Microsoft'un rt tarafıyla ilgili bir planı da vardır mutlaka, bekleyip görmek lazım
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