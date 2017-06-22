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Surface Pro'da uyku moduna geçiş sorunu başladı

Microsoft'un geçtiğimiz Mayıs ayında resmen tanıttığı Surface Pro ile ilgili bazı şikayetler gelmeye başladı. Kullanıcılar cihazlarının rastgele uyku moduna geçtiğini söylüyorlar.
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, sadece birkaç hafta önce tanıttığı Surface Pro'yu 799$ başlangıç fiyatıyla satışa sundu. Surface modellerinin genellikle piyasaya erken sürülmesinden kaynaklı birkaç hatayla geldiği uzun süredir gözlemlenen bir gerçek ve bu durum Pro modelinde de böyle olmuş durumda.
Windows Central ve Reddit'te ortaya çıkan raporlara göre Surface Pro, kullanıcılar yazı yazma gibi bir eylemin ortasındayken rastgele uyku moduna (hibernate) geçmeye başlamış. Böyle bir durumda güç düğmesine basarak sisteme tekrar oturum açmak gerekiyor. Ancak, bazı Surface Pro kullanıcıları bu süreçte veri kaybına uğradıklarını ve bunun kesinlikle son derece sinir bozucu olduğu dile getiriyorlar.

Microsoft'tan henüz ses yok

Şikayetlerde ise cihazdaki hata şu şekilde aktarılıyor "Rastgele aralıklarla ekran kararıyor ve cihazı aktif olarak kullanıyorken (yazı yazarken) kapanmış gibi görünüyor. Güç düğmesine basıldığında ise siyah beyaz Windows logosu ve birkaç saniye sonra masaüstündeki oturum açma ekranı geliyor".
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Şimdiye kadar bildirilen az sayıda vaka olduğu için, bu hatadan kaç kişinin etkilendiği henüz bilinmiyor. Kullanıcıların aygıt sürücülerini yeniden yüklemeleri de sorunu çözmemiş. Bir kullanıcı ise Surface Pro'yu fabrika ayarlarına sıfırlama gibi bir çözüm bulduğunu söylüyor. Ancak bu da uygulamalar, ayarlar, fotoğraflar ve belgeler de dahil olmak üzere cihazdaki tüm verileri sildiği için pek kullanışlı değil.
Microsoft'un henüz konuyla ilgili herhangi bir çözüm sunmadığını belirtelim. Şirketin soruna neden olan hatayı belirledikten sonra önümüzdeki haftalarda yayınlayacağı bir yazılım güncellemesiyle problemi düzeltmesi bekleniyor. Bu süreçte Surface Pro sahiplerinin veri kaybı yaşamamak için çalışmalarını devamlı olarak kaydetmeleri gerekecek.

https://www.windowscentral.com/surface-pro-suddenly-going-sleep Yorum Yaz
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