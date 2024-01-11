Bilgisayar açılmıyor ne yapmalıyım? İşte PC & laptop siyah ekran çözümü

Bilgisayar başına oturdunuz, güç düğmesine bastınız ve siyah ekran ile karşılaştınız. Panik yapmayın! Bilgisayarın açılmaması veya açılıp hemen kapanması durumu laptoplar ve masaüstü bilgisayarlarda yaşanan sorunların başında geliyor. Hemen yeni bir dizüstü bilgisayar ya da Windows PC satın almak yerine yapabileceğiniz birkaç şey var. Bilgisayar açılmıyor ise buradaki çözüm yollarını kesinlikle uygulamalısınız.
Bilgisayar açılmıyor, siyah ekranda kalıyor ne yapmalıyım 🖥️
1️⃣ Güç bağlantılarına bakın
2️⃣ Monitörünüzü kontrol edin
3️⃣ Bip sesini dinleyin
4️⃣ Gereksiz USB aygıtlarını çıkarın
5️⃣ Kasayı açın ve donanımları kontrol edin
6️⃣ BIOS ayarlarına bakın
7️⃣ Virüs taraması yapın
8️⃣ Bilgisayarı güvenli modda başlatın
Bilgisayarı kapatmak için güç düğmesine 10 saniye basılı tutun.
Bilgisayarı açmak için güç düğmesine tekrar basın.
Windows'un başlatıldığına ilişkin ilk işareti gördüğünüzde güç düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun.
Tekrar güç düğmesine basarak bilgisayarı açın.
Windows yeniden başlatıldığında kapatmak için güç düğmesine 10 sn boyunca basılı tutun.
Cihazınızı açmak için güç düğmesine tekrar basın.
Cihazınızın tamamen yeniden başlatılmasını bekleyin. winRE moduna gireceksiniz.
Bir seçene belirtin ekranında Sorun Giderme - Gelişmiş Seçenekler’e girin.
Başlangıç Ayarları - Yeniden Başlat’a tıklayın.
Ağ ile Güvenli Mod için listeden 5’i seçin veya F5’e basın.
Açılmayan bilgisayar hangi tuşla açılır? Başlat'a tıklayın. Shift tuşunu basılı tutarak Güç'e tıklayın ve ardından Shift tuşuna basılı tutarken Yeniden Başlat'ı seçin. Bilgisayar yeniden başlatılırken Shift tuşunu basılı tutmaya devam edin.
9️⃣ Sorunlu Windows güncellemesini geri alın
🔟 Sabit disk taraması yapın
Laptop açılmıyor hızlı çözüm yolları 💻
Güç adaptörünü kontrol edin, gerekirse değiştirin.
Şarj aletini doğrudan dizüstü bilgisayara takın.
Harici monitör veya TV'ye bağlayın.
Soğutma deliklerinin açık olduğundan emin olun.
Tüm USB aygıtları çıkarın.
Bataryayı çıkararak açmayı deneyin.
Ekran parlaklığını kontrol edin.
Bu rehber yazıda, "Bilgisayar açılmıyor, siyah ekranda kalıyor ne yapmam lazım?" diyenler için, basit çözüm yollarını listeledik. Asus, Lenovo, HP, Monster veya başka marka kullanıcıları, laptop açılmıyor sorunu çözümü için buradaki adımları izleyebilir.
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.