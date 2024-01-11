Bilgisayar açılmıyor ne yapmalıyım? İşte PC & laptop siyah ekran çözümü

Bilgisayar başına oturdunuz, güç düğmesine bastınız ve siyah ekran ile karşılaştınız. Panik yapmayın! Bilgisayarın açılmaması veya açılıp hemen kapanması durumu laptoplar ve masaüstü bilgisayarlarda yaşanan sorunların başında geliyor. Hemen yeni bir dizüstü bilgisayar ya da Windows PC satın almak yerine yapabileceğiniz birkaç şey var. Bilgisayar açılmıyor ise buradaki çözüm yollarını kesinlikle uygulamalısınız.

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Laptop açılmıyor hızlı çözüm yolları 💻 Tam Boyutta Gör Güç adaptörünü kontrol edin, gerekirse değiştirin. Şarj aletini doğrudan dizüstü bilgisayara takın. Harici monitör veya TV'ye bağlayın. Soğutma deliklerinin açık olduğundan emin olun. Tüm USB aygıtları çıkarın. Bataryayı çıkararak açmayı deneyin. Ekran parlaklığını kontrol edin.

Bu rehber yazıda, "Bilgisayar açılmıyor, siyah ekranda kalıyor ne yapmam lazım?" diyenler için, basit çözüm yollarını listeledik. Asus, Lenovo, HP, Monster veya başka marka kullanıcıları, laptop açılmıyor sorunu çözümü için buradaki adımları izleyebilir.

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