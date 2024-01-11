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    Bilgisayar açılmıyor ne yapmalıyım? İşte PC & laptop siyah ekran çözümü

    Bilgisayar açılmıyor, siyah ekranda kalıyor ne yapmam lazım? Masaüstü PC & laptop açılmıyor ise çözümü çok basit. İşte yapmanız gerekenler:                      

    Bilgisayar başına oturdunuz, güç düğmesine bastınız ve siyah ekran ile karşılaştınız. Panik yapmayın! Bilgisayarın açılmaması veya açılıp hemen kapanması durumu laptoplar ve masaüstü bilgisayarlarda yaşanan sorunların başında geliyor. Hemen yeni bir dizüstü bilgisayar ya da Windows PC satın almak yerine yapabileceğiniz birkaç şey var. Bilgisayar açılmıyor ise buradaki çözüm yollarını kesinlikle uygulamalısınız.

    Bilgisayar açılmıyor, siyah ekranda kalıyor ne yapmalıyım 🖥️

    bilgisayar açılmıyor siyah ekran çözüm yolları Tam Boyutta Gör
    Masaüstü veya dizüstü bilgisayar açılmıyor ise hemen paniğe kapılmanıza gerek yok. Siyah ekranı görmek, yeni bir PC ya da laptop almanız gerektiğinin bir işareti değil. Pek çok nedenden bilgisayar açılmıyor sorunu ile karşılaşılabiliyor ancak çözüm olarak uygulayabileceğiniz farklı yöntemler var. Bilgisayar laptop açılmıyorsa işte yapmanız gerekenler:

    1️⃣ Güç bağlantılarına bakın

    bilgisayar açılmıyor çözümü güç bağlantılarını kontrol edin Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarın şarj olduğundan emin misiniz? Bilgisayarınız hiç açılmıyorsa (fanlar çalışmıyorsa, hiçbir ışık yanıp sönmüyorsa, ekranda hiçbir şey görünmüyorsa) muhtemelen bir güç sorunu var demektir. Bilgisayarınızı arızalı olabilecek uzatma kablosu veya yedek pil yerine doğrudan çalıştığını bildiğiniz bir prize takın. Laptop kullanıyorsanız, güç adaptörünün doğru şekilde doğru porta takıldığından emin olun. USB-C ile şarj oluyorsa tüm USB portlarını deneyin; bazı portlar daha güç sağlayabiliyor. Arızalı güç adaptörü, fanlar ve ışıklar çalışsa bile sıklıkla başlatma sorunu yaşamanıza neden olur.

    2️⃣ Monitörünüzü kontrol edin

    masaüstü bilgisayar açılmıyor çözümü monitör kablolarını kontrol edin Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar açılıyormuş gibi ses çıkarıyor ancak ekranda hiçbir şey göremiyorsanız, bilgisayar açılıyor, monitöre görüntü gitmiyor olabilir. Monitörünüzün fişinin takılı olduğundan (uzatma kablosu yerine duvar prizini deneyin), açık olduğundan ve yan ya da alt kısımdaki düğmeleri kullanarak doğru girişe ayarlı olduğundan emin olun. Monitörü bilgisayarınıza giren kablosunu da kontrol etmenizde fayda var; kablo, gevşemiş ya da zarar görmüş olabilir. Bilgisayarınızı başka bir ekrana, hatta TV’ye bağlamayı deneyin; bu şekilde görüntü alıp alamadığınıza bakın. Düşük bir ihtimal de olsa ekran parlaklığının tamamen kısılmadığından emin olun.

    3️⃣ Bip sesini dinleyin

    Windows 10 bilgisayar açılmıyor bip sesi Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınız açılışta bip sesi çıkarabilir. Tek bip sesi, genelde herhangi bir sorun olmadığının işaretidir. Ancak, bilgisayar açılmıyorsa size bir sorun olduğunu söyleyen bir dizi bip sesi duyabilirsiniz. Bilgisayarınızın anakartının kullanım kılavuzuna bakarak bip seslerinin ne anlama geldiğini öğrenebilirsiniz. Bilgisayarınız hiç bip sesi çıkarmıyorsa şansınıza küsün ancak bazı masaüstü bilgisayarların anakartında hataya karşılık gelen sayısal kodun yazdığı dijital bir ekran bulunuyor.

    4️⃣ Gereksiz USB aygıtlarını çıkarın

    pc açılmıyor çözüm usb portları kontrol edin Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınızdaki gereksiz her şeyi (webcam, USB kulaklık, harici sabit disk vb.) çıkarın. USB aygıtlarınızdan birinin soruna yol açıp açmadığını görmek için yalnızca klavye ve mouse takılı kalacak şekilde bilgisayarınızı başlatmayı deneyin. Bazen sorun aygıttan değil, bilgisayarın bağlantı noktasından kaynaklı olabiliyor. Ön veya üstteki USB bağlantı noktasına bir şey takılıysa çıkardıktan sonra bilgisayarı açın.

    5️⃣ Kasayı açın ve donanımları kontrol edin

    windows 10 bilgisayar açılmıyor sorunu çözümü donanımları kontrol edin Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınızın kasasının yerini değiştirirken bir bileşenin gevşemesine sebebiyet vermiş olabilirsiniz. Bilgisayarınızı rahatlıkla açabiliyorsanız, yan panelini çıkarın ve parçaların ilgili yuvalara düzgün şekilde oturmuş olduğundan emin olun. Özellikle RAM’ler, ekran kartı, anakart kabloları ve soğutucuya bakın. Bu parçaları çıkarın, ardından tamamen yerine oturduklarından emin olarak tekrar takın. Arızalı olma ihtimaline karşı, ekran kartı veya RAM’lerden biri gibi belli donanımlar takılı olmadan PC’yi başlatmayı deneyin.

    6️⃣ BIOS ayarlarına bakın

    bilgisayar açılmıyor bios ayarları kontrol edin Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınız ilk açılış ekranını gösteriyor ancak Windows’a önyükleme yapmıyor mu? Bazı BIOS ayarları soruna neden oluyor olabilir. Örneğin; BIOS’ta yanlış sürücü önyüklemeye ayarlanmışsa bilgisayarınız işletim sistemini bulamaz ve bir hata alırsınız. Veya overlock ayarlarından bilgisayarınız mavi ekran hatası verebilir. İlk açılış ekranı göründüğünde, Delete, F2 veya başka bir tuşa basarak BIOS’a girin. Yakın zamanda bu ayarlardan herhangi birinde değişiklik yaptıysanız geri almayı deneyin. Önyükleme sırasının Windows’un yüklü olduğu sabit sürücüde olduğundan, RAM’lerin tanındığından ve işlemcinizin aşırı ısınmadığından emin olun. İşe yaramazsa, optimize edilmiş varsayılanları yükle seçeneğiyle BIOS ayarlarını sıfırlamayı deneyin.

    7️⃣ Virüs taraması yapın

    bilgisayar siyah ekranda kalıyor çözümü virüs taraması yapın Tam Boyutta Gör
    Kötü amaçlı yazılım, bilgisayarınızın başlatılmasını engelliyor olabilir. Hiren’s BootCD gibi antivirüs programları ile Windows başlamasa bile USB aygıttan virüs taraması gerçekleştirebilirsiniz. BIOS ayarlarından, bilgisayarı USB aygıtla başlayacak şekilde ayarlayıp Hiren’s tarafından sağlanan masaüstüne geçin. Utilities - Security’e gelin ve ESET ile virüs taraması, Malwarebytes ile kötü amaçlı yazılım taraması gerçekleştirin. Programlar, herhangi bir zararlı bulduğunda sizi bilgilendirecek ve temizlemeniz için yönlendirecektir. Bu işlemin ardından Windows’u normal şekilde başlatın.

    8️⃣ Bilgisayarı güvenli modda başlatın

    bilgisayar açılmama sorunu güvenli mod Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınız açılıyor ancak Windows yüklenmiyorsa, güvenli modda başlatmayı denemelisiniz. Bu mod sınırlı sayıda programı yükler ve sorunu tanımlamanızı kolaylaştırır. Windows 10’da güvenli modu kullanmak için, yaygın başlatma sorularını gidermenize olanak tanıyan yardımcı bir işletim sistemi olan Windows Kurtarma Ortamı’na girmeniz gerekir. Bilgisayar siyah ekranda kalıyor sorunu yaşandığında güvenli modda başlatmak için aşağıdaki adımların izlenmesi gerekir:
    • Bilgisayarı kapatmak için güç düğmesine 10 saniye basılı tutun.
    • Bilgisayarı açmak için güç düğmesine tekrar basın.
    • Windows'un başlatıldığına ilişkin ilk işareti gördüğünüzde güç düğmesine 10 saniye boyunca basılı tutun.
    • Tekrar güç düğmesine basarak bilgisayarı açın.
    • Windows yeniden başlatıldığında kapatmak için güç düğmesine 10 sn boyunca basılı tutun.
    • Cihazınızı açmak için güç düğmesine tekrar basın.
    • Cihazınızın tamamen yeniden başlatılmasını bekleyin. winRE moduna gireceksiniz.
    • Bir seçene belirtin ekranında Sorun Giderme - Gelişmiş Seçenekler’e girin.
    • Başlangıç Ayarları - Yeniden Başlat’a tıklayın.
    • Ağ ile Güvenli Mod için listeden 5’i seçin veya F5’e basın.

    Açılmayan bilgisayar hangi tuşla açılır? Başlat'a tıklayın. Shift tuşunu basılı tutarak Güç'e tıklayın ve ardından Shift tuşuna basılı tutarken Yeniden Başlat'ı seçin. Bilgisayar yeniden başlatılırken Shift tuşunu basılı tutmaya devam edin.

    9️⃣ Sorunlu Windows güncellemesini geri alın

    windows güncellemesini kaldırma Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 ve 10 için sıklıkla güncelleme yayınlıyor. Yakın zamanda yüklediğiniz veya arka planda otomatik olarak yüklenmiş bir Windows güncellemesi, bilgisayarınızı çalışmaz hale getiren bir çakışmaya neden olmuş olabilir. Neyse ki, Windows’a giremeseniz bile önceki sürüme geri dönme seçeneğiyle sorunu çözebilirsiniz. Bilgisayarınız açılırken kapatmak için güç düğmesine basılı tutun, ardından tekrar açın. Windows’un kurtarma seçeneklerini göreceksiniz. Sorun Giderme - Gelişmiş Seçenekler’e gelin ve Güncellemeleri Kaldır’a tıklayın. Son yüklenen güncellemeyi kaldırıp bilgisayarı yeniden başlatın.

    🔟 Sabit disk taraması yapın

    bilgisayar siyah ekran açılmıyor ssd kontrol edin Tam Boyutta Gör
    Sabit diskteki bazı verilerin bozuk olması, Windows’un düzgün başlatılmasını engelleyebilir. HDD/SSD’nizi değiştirmeden önce Microsoft’un sorunu çözmenize yardımcı olacak aracı ile tarama yapmanızda fayda var. Bunun için, Sorun Giderme - Gelişmiş Seçenekler menüsüne gidip Komut İstemi’ni seçin ve “sfc /scannow” komutunu girin. Bu CMD komutu, Windows’un sürücüyü kontrol etmesini, sorunları onarmasını sağlar. “chkdsk C: /r” komutuyla da bu aramanın kapsamını genişletebilirsiniz.

    Laptop açılmıyor hızlı çözüm yolları 💻

    laptop açılmıyor siyah ekran çözümü Tam Boyutta Gör

    1. Güç adaptörünü kontrol edin, gerekirse değiştirin.
    2. Şarj aletini doğrudan dizüstü bilgisayara takın.
    3. Harici monitör veya TV'ye bağlayın.
    4. Soğutma deliklerinin açık olduğundan emin olun.
    5. Tüm USB aygıtları çıkarın.
    6. Bataryayı çıkararak açmayı deneyin.
    7. Ekran parlaklığını kontrol edin.

    Bu rehber yazıda, "Bilgisayar açılmıyor, siyah ekranda kalıyor ne yapmam lazım?" diyenler için, basit çözüm yollarını listeledik. Asus, Lenovo, HP, Monster veya başka marka kullanıcıları, laptop açılmıyor sorunu çözümü için buradaki adımları izleyebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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