Surface RT ve Pro, yeni ülkelere merhaba diyor

Yazılım devi Microsoft'un Windows 8 ile birlikte teknoloji dünyasına sunduğu tabletleri Surface RT ve Surface Pro, birçok yeni ülkede satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Surface RT, yakın zamanda Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Rusya, Singapur ve Tayvan'da satışa sunulacak. Benzer açıklamayı Surface Pro için de yapan Microsoft, hali hazırda ABD ve Kanada'da satışta olan Surface Pro'nun yakında Avusturya, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve İngltere'de satışa sunulacağı duyururken, yakın zamanda ifadesinin hangi tarihi ifade ettiğiyle ilgili herhangi bir bilgi ise vermedi.

Adından da anlaşılacağı üzere Windows RT'li tablet olan Surface RT, geçtiğimiz ay da Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de satışa sunulmuştu.

http://blog.surface.com/b/surface/archive/2013/02/28/broadening-the-availability-of-surface-rt-and-surface-pro.aspx