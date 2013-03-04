Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Surface RT ve Pro, yeni ülkelere merhaba diyor

6 yıl
790
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Surface RT ve Pro, yeni ülkelere merhaba diyor
Tam Boyutta Gör

Yazılım devi Microsoft'un Windows 8 ile birlikte teknoloji dünyasına sunduğu tabletleri Surface RT ve Surface Pro, birçok yeni ülkede satışa sunulmaya hazırlanıyor.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre Surface RT, yakın zamanda Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, Rusya, Singapur ve Tayvan'da satışa sunulacak. Benzer açıklamayı Surface Pro için de yapan Microsoft, hali hazırda ABD ve Kanada'da satışta olan Surface Pro'nun yakında Avusturya, Çin, Fransa, Almanya, Hong Kong, Yeni Zelanda ve İngltere'de satışa sunulacağı duyururken, yakın zamanda ifadesinin hangi tarihi ifade ettiğiyle ilgili herhangi bir bilgi ise vermedi.

Adından da anlaşılacağı üzere Windows RT'li tablet olan Surface RT, geçtiğimiz ay da Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç ve İsviçre'de satışa sunulmuştu.


http://blog.surface.com/b/surface/archive/2013/02/28/broadening-the-availability-of-surface-rt-and-surface-pro.aspx Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
inexo 6 yıl
hükümet rt yi öğrencilere dağıtsa ya viral reklam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
curufperlit 6 yıl
windows 8 pro kullanıyorum.Çıktığı gun satın aldım yükledim.

Vallahi bilgisayar ile metro arayüzü çok boş.Dokunmatik olmadan uygulamalar çalışmıyor.Kullanmak istemiyorum bile saçma.

Tablet deneyimini zor verecek gibi microsfot.ilk ekran ne tablet ne pc arada olmus iksini birden vermeye calısırken .
dokunmatik ekranda metro arayüzünü kullanan war mı arkadas nasıl sizce?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 6 yıl
Onca bekledilk. Ios'lu Androidli tabletlerin yüzüne bakmazdım şunlar Türkiye'ye gelseydi. ya da asus lenovo hp getirseydi microsofttan önce.
400 TLlik bi android alıcaz artık facebook'a giricez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 6 yıl
Yine aracılar(Distribütor, operatör) ile Türkiye'de olacak anlaşılan..
Burada Microsoft'a da hak vermek lazım, çok kritik bir dönemde özellikle Surface'in istenilen başarıyı yakalaması için tutarlı atılımlar yapması lazım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
hani microsoft büyüyordu türkiyede...

demek ki bi pazar var microsoft için... o zaman? o ülkeler arasına türkiyede girmeli...!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Bu fiyat bu performans ile peş para etmez ler AMD cihazlarını bekleyin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mozt2001 6 yıl
çok sağlam bir kaynak hatta ve hatta microsoft türkiyeden bir yetkiliden aldığım duyum türkiye ye hiç bir zaman ne RT ne de PRO gelmeyecek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 6 yıl mozt2001
mozt2001
çok sağlam bir kaynak hatta ve hatta microsoft türkiyeden bir yetkiliden aldığım duyum türkiye ye hiç bir zaman ne RT ne de PRO gelmeyecek.

dogru en azindan simdilik gelmeyecekmis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oguz6577 6 yıl
pazar yokki burda gelsin adamlar....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TempleJoker 6 yıl
Singapur ve tavyan var. Türkiye yok vallahi bravo arkadaş ülke 3. Dünya ülkelerine döndü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 6 yıl
Kısmetse önümüzdeki yıl Türkiye'ye de gelir. Bu kadar da dışlanılmaz ki arkadaş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
790 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, surface ve
2 etiket daha windows 8 microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite Özel: Nokia Lumia 520 ve 720, Snapdargon 800, Project Shield, HTC One, Huawei ve ZTE'den yeni telefonlar... 6 yıl LG Optimus G Pro ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim