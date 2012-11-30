Surface ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı





Microsoft'un tablet pazarına adım attığı Surface serisinden Windows RT işletim sistemli versiyonu bir süredir satışta. Windows 8 Pro ise gelecek yıl başlarında piyasada olacak. Henüz modellerin pazardaki etkisi ölçülmeden yeni nesil Surface cihazları ile ilgili söylentiler başladı.





Firmaya yakın kaynakların iddiasına göre Surface modelinin ikinci nesli üç versiyona sahip olacak. Surface RT 2 ve Surface Pro 2 yanında bir de Surface Book adlı dizüstü modelinden bahsediliyor.





Surface RT 2 modeli için Snapdragon işlemci kullanılacağı belirtilmiş. NVIDIA Tegra 3 işlemci ile Surface RT modeline başlayan Microsoft'un, Snapdragon işlemcilere de yer vereceği zaten bekleniyordu. Bu yeni modelin farklı olarak 8.6 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olduğu ifade ediliyor. Windows RT tabletlerin 10.1 boyutundan küçük olmayacağı düşünüldüğünde iddia biraz gerçek dışı kalıyor veya Microsoft gelecek yıl ekran boyutu sınırlamalarında bir değişikliğe gidebilir..





Surface Pro 2 için ise Temash işlemciden bahsedilmiş. AMD tarafından 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek Temash APU'su çift Jaguar x86 çekirdeğe sahip ve oldukça düşük seviyede enerji harcıyor. İşlemciye yine 28nm fabrikasyon sürecine sahip yeni nesil bir grafik birimi eşlik ediyor. Temash APU'ları ilk olarak CES 2013 fuarında sergilenecek ve yıl sonlarına doğru piyasada olacak. Bu bakımdan Surface Pro 2 oldukça geç bir tarihte piyasaya sürülecek.





Surface Book ise ilk kez kullanılan bir ifade. Microsoft'un tablet ürünlerinden başka dizüstü formunda bir model üretmesi beklenmiyordu. Ancak iddialar 14.6 inçlik bir dizüstü modelinin piyasaya sunulacağını belirtiyor. Bu model Intel'in yeni nesil 22nm fabrikasyon sürecine sahip Haswell yongada sistemi kullanması bekleniyor. Haswell tabanlı işlemcilerin Nisan civarında pazara çıkacağı düşünüldüğünde, bu Surface modelinin de gelecek yılın ikinci yarısında pazarda olabileceği akla geliyor.





Henüz ilk nesil Surface modelleri tam anlamıyla pazara sunulmadığı için yeni nesil versiyonlar hakkında herhangi bir resmi açıklama beklemek mümkün olmaz. Surface tabletlerin pazardaki etkisi sonrası devam modellerinin akibeti belli olacaktır.

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