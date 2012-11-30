Surface ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıktı

Haber Editörü
Microsoft'un tablet pazarına adım attığı Surface serisinden Windows RT işletim sistemli versiyonu bir süredir satışta. Windows 8 Pro ise gelecek yıl başlarında piyasada olacak. Henüz modellerin pazardaki etkisi ölçülmeden yeni nesil Surface cihazları ile ilgili söylentiler başladı.
Firmaya yakın kaynakların iddiasına göre Surface modelinin ikinci nesli üç versiyona sahip olacak. Surface RT 2 ve Surface Pro 2 yanında bir de Surface Book adlı dizüstü modelinden bahsediliyor.
Surface RT 2 modeli için Snapdragon işlemci kullanılacağı belirtilmiş. NVIDIA Tegra 3 işlemci ile Surface RT modeline başlayan Microsoft'un, Snapdragon işlemcilere de yer vereceği zaten bekleniyordu. Bu yeni modelin farklı olarak 8.6 inçlik daha küçük bir ekrana sahip olduğu ifade ediliyor. Windows RT tabletlerin 10.1 boyutundan küçük olmayacağı düşünüldüğünde iddia biraz gerçek dışı kalıyor veya Microsoft gelecek yıl ekran boyutu sınırlamalarında bir değişikliğe gidebilir..
Surface Pro 2 için ise Temash işlemciden bahsedilmiş. AMD tarafından 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek Temash APU'su çift Jaguar x86 çekirdeğe sahip ve oldukça düşük seviyede enerji harcıyor. İşlemciye yine 28nm fabrikasyon sürecine sahip yeni nesil bir grafik birimi eşlik ediyor. Temash APU'ları ilk olarak CES 2013 fuarında sergilenecek ve yıl sonlarına doğru piyasada olacak. Bu bakımdan Surface Pro 2 oldukça geç bir tarihte piyasaya sürülecek.
Surface Book ise ilk kez kullanılan bir ifade. Microsoft'un tablet ürünlerinden başka dizüstü formunda bir model üretmesi beklenmiyordu. Ancak iddialar 14.6 inçlik bir dizüstü modelinin piyasaya sunulacağını belirtiyor. Bu model Intel'in yeni nesil 22nm fabrikasyon sürecine sahip Haswell yongada sistemi kullanması bekleniyor. Haswell tabanlı işlemcilerin Nisan civarında pazara çıkacağı düşünüldüğünde, bu Surface modelinin de gelecek yılın ikinci yarısında pazarda olabileceği akla geliyor.
Henüz ilk nesil Surface modelleri tam anlamıyla pazara sunulmadığı için yeni nesil versiyonlar hakkında herhangi bir resmi açıklama beklemek mümkün olmaz. Surface tabletlerin pazardaki etkisi sonrası devam modellerinin akibeti belli olacaktır.
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Quallcomm'un çipleri ise güç tüketimi ve performans anlamında dengeli.
ARM cihaz diye sınıflama yanlış. Tablet/mobil cihazlar var ve bunların içinde ARM kullananlar var(ARM temelli olmayanların payı elbette düşük). x86 için mağzaymış bilmemneymiş bişeye ihtiyaç yok doğal olarak biliyorsunuz. Yazılım olarak x86 ile karşılaştırmak hata, ama farklı bi ekosistem olduğunu kabul etmek ve ilerleyeceğini söylemek yanlış değil.
Intel Yeni Atom'u 2014'den biraz daha önce çıkartacak, bu da çok şeyi değiştirebilir.
Eğer Apple TMSC ile 28nm konusunda bi tür anlaşma yaparsa ortalık toz duman olur, ki çok fazla firmayı etkiler bu da.
AMD Temash APU'ları ve win-pro kullanan , Note 10.1 deki S-pen benzeri bir teknolojiye sahip
fiyat olarak uygun bir ürün piyasada kendisine bayağı yer bulur diye düşünüyorum.
Herkes neden böyle düşünüyor anlamıyorum ? Arm'ın dezavantajı eski uygulamaları çalıştıramıyacak olması, yüksek işlem gücü gerektiren uygulama ve hardcore oyunları çalıştıramıyacak olması. Ama buna karşılıkta fiyat, batarya ve ağırlık gibi tablette önemi büyük avantajlara sahip. Hemen hemen her evde bir bilgisayarın olduğunu vede tabletlerin daha çok ikinci bilgisayar olarak alındığını düşünürsek Arm cihazlar burda bence çok avantajlı.
pclabs.com.tr/...
Uygulama sayısı az diyenler içinde uygulama mağazası yeni açılmış olmasına rağmen mağazada bulunan uygulama sayısı x86'ya göre az değil.Uygulama mağzasında X86'da 21.129 uygulama varken Arm sürümünde 19.657 uygulama mevcut.
Kendi fabrikasını açmak karlı bir iş olmayacağından açmaz
bize rt fiyatından pro lazım