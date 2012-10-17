Surface tablet, kaykay oldu





Microsoft'un önümüzdeki hafta yurt dışında satışa sunacağı Surface tablet, sahip olduğu Gorilla Cam 2 ve magnezyumdan yapılmış kasasıyla dayanıklılık konusunda oldukça iddialı bir grafik çiziyor. Şirket bu iddialarının doğruluğunu kanıtlamak adına Windows şefi Steven Sinofsky'la küçük bir çalışma yaparak tabletin ne kadar dayanaklı olduğunu göstermeye çalıştı.

https://twitter.com/stevesi/status/258304210272133120

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Tabletin dayanıklılığını göstermek adına yapılan bu çalışmada Surface'in altına tekerlekler bağlanarak tablet bir kaykaya dönüştürülüyor. Sinosky gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Surface kaykayın üzerine çıkarak bir poz vermiş durumda. Bu işlem tamamlandıktan sonra Tabletin fotoğrafı yakından çekilerek tablette herhangi bir zararın meydana gelmediği gösteriliyor.Sinosky'ın yapmış olduğu bu çalışma ile ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren Surface'in diğer alanlarda da aynı performansı sergileyip sergileyemeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.