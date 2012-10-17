Surface tablet, kaykay oldu

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Microsoft'un önümüzdeki hafta yurt dışında satışa sunacağı Surface tablet, sahip olduğu Gorilla Cam 2 ve magnezyumdan yapılmış kasasıyla dayanıklılık konusunda oldukça iddialı bir grafik çiziyor. Şirket bu iddialarının doğruluğunu kanıtlamak adına Windows şefi Steven Sinofsky'la küçük bir çalışma yaparak tabletin ne kadar dayanaklı olduğunu göstermeye çalıştı.
Tabletin dayanıklılığını göstermek adına yapılan bu çalışmada Surface'in altına tekerlekler bağlanarak tablet bir kaykaya dönüştürülüyor. Sinosky gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Surface kaykayın üzerine çıkarak bir poz vermiş durumda. Bu işlem tamamlandıktan sonra Tabletin fotoğrafı yakından çekilerek tablette herhangi bir zararın meydana gelmediği gösteriliyor.
Sinosky'ın yapmış olduğu bu çalışma ile ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren Surface'in diğer alanlarda da aynı performansı sergileyip sergileyemeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
https://twitter.com/stevesi/status/258304210272133120 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kullanıcılar için önemli olan şok gerilmelere karşı tablerin nasıl dayanınıklılık göstereceğidir.magnezyum alaşımlar sert ve gevrek yapıdadır dolayısıyle tokluğu azdır.
nasi bi halet-i ruhiye icindeyken yazdiysam artik.. kusuruma bakmayin dostlar.. yanlis bilgi vermis oldum.. dogrusu ulp geforce olacak.. ki bu da bence qualcommun s4 prosunun adreno320 si gibi performans vermez.. en azindan s4 pro koysalarmis daha iyi olurmus bence.. direct x 11 diyolar ama haala tegra 3.. takildigim nokta bu benim..
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