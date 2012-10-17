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Surface tablet, kaykay oldu

6 yıl
3,9b
1
21
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Surface tablet, kaykay oldu
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 Microsoft'un önümüzdeki hafta yurt dışında satışa sunacağı Surface tablet, sahip olduğu Gorilla Cam 2 ve magnezyumdan yapılmış kasasıyla dayanıklılık konusunda oldukça iddialı bir grafik çiziyor. Şirket bu iddialarının doğruluğunu kanıtlamak adına Windows şefi Steven Sinofsky'la küçük bir çalışma yaparak tabletin ne kadar dayanaklı olduğunu göstermeye çalıştı.

Tabletin dayanıklılığını göstermek adına yapılan bu çalışmada Surface'in altına tekerlekler bağlanarak tablet bir kaykaya dönüştürülüyor. Sinosky gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra Surface kaykayın üzerine çıkarak bir poz vermiş durumda. Bu işlem tamamlandıktan sonra Tabletin fotoğrafı yakından çekilerek tablette herhangi bir zararın meydana gelmediği gösteriliyor.

Sinosky'ın yapmış olduğu bu çalışma ile ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren Surface'in diğer alanlarda da aynı performansı sergileyip sergileyemeyeceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
https://twitter.com/stevesi/status/258304210272133120 Yorum Yaz
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alaz1903 6 yıl en beğenilen
3. boğaz köprüsü ihalesine microsoft'da katılabilir :D
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Tunahan741 6 yıl
Aynısını. IPad de gördüm paramparça oluyodu. Ama reklam amaçlı değildi yani normal vatandaş. bunuda normal bi vatandaş kullansa paramparça olur sonuçta ekran çelik Değil
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Güzel bir çalışma.
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shizhi 6 yıl
ah, sizler, bu yüzden serin ve şaşırtıcı, bu ne biliyor musun? bkz: cutt.us/...
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Guest-C6BBFF977 6 yıl
bende düşünüyodum kaykay mı alsam tablet mi diye:) cevabımı buldum
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N0thingLose 6 yıl
Kaykay olarak kullanirmiyim bilmiyorumda ucuz olursa tablet olarak kullanmayi dusunuyorum.
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DH Misafiri 6 yıl
güzel bir tablet, windowsun performansını göreceğiz. mobixir.com/...
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E_Aydin35 6 yıl
Çok sıradışı gerçekten :) Üstüne çıkıp zıplasaymış çamaşır makinesine falanda atsaymış :)
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curufperlit 6 yıl
önemli olan tekerleklerin nasıl yerleştirildiği az biraz mühendislik eğitimi almış insan bunun zatenfarkındadır.Tekerlekler mesnet görevi görürse zaten birşey olmaz bunu ipad yada başka cihazlara uygulayabilirsiniz.
kullanıcılar için önemli olan şok gerilmelere karşı tablerin nasıl dayanınıklılık göstereceğidir.magnezyum alaşımlar sert ve gevrek yapıdadır dolayısıyle tokluğu azdır.
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FERFEROS 6 yıl
Bayağı sağlam yapmış Microsoft.
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excalibur21 6 yıl
No Way Out
excalibur21 iyi bi reklam yolu.. su tablete s4 pro koysalardi ya.. tegra 3 mu kaldi allaasen.. adreno 225 naapcak ki bu saatten sonra...
tegra 3 adreno gpu kullanmaz.

nasi bi halet-i ruhiye icindeyken yazdiysam artik.. kusuruma bakmayin dostlar.. yanlis bilgi vermis oldum.. dogrusu ulp geforce olacak.. ki bu da bence qualcommun s4 prosunun adreno320 si gibi performans vermez.. en azindan s4 pro koysalarmis daha iyi olurmus bence.. direct x 11 diyolar ama haala tegra 3.. takildigim nokta bu benim..
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YaRaNoZ 6 yıl
Bu adamın başka kazağı yok mu ya??? :)
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