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Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU

3 hf.
6,4b
1
Savunma Sanayi
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Samet Yurtsever
Yazar
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IDEF 2019 fuarında STM tarafından geliştirilen kamikaze dronelar Alpagu, Kargu ve keşif gözetleme İHA'sı Togan hakkında bilgi aldık, çoklu drone harekatı yeteneğini STM'den dinledik.

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Mustafa Oğuzhan Aydemir 3 hf. en beğenilen
Seçim yatırımı bunların hepsi (!)
Yalaka Donanım Haber (!)
Tayyip yatırmış paraları (!)
Gemicik (!)
Hülog(!)
Ahf(!)
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tomthejeer 3 hf.
Türk savunma sanayini destekliyorum. Özgürlüğümüzün ilk birkaç şartından biri tam bağımsız ve yeterince gelişmiş savunma sanayimizdir.
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smart1978 3 hf.
Vatan Hainler'i gelecek diyecekler ki : Vatandas ACLIK SINIRINDA evladini saglikli doyuramiyor... Ac beyinler drone lar ile mental karin toklugu mu saglanacak ?
Uretim odakli cark sistemi isletilmeli. Dusman kazanma luksu yok Turkiye'nin .
Sefalet artiyor ...
Bu bambaska birsey tarihte hic gorulmemis emsali yok.
Bu dronlar kac aileye is istihdamina vesile olacaktir ?
Olsa olsa yandas cevrelerin ufak bir kesmine ...
VatanHainler'i gelecek diyecekler ki : Vatandas ACLIK SINIRINDA evladini saglikli doyuramiyor... Ac beyinler drone lar ile mental karin toklugu ...
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10ur 5 gün
1. Yeni Türkiye'de bir projede "yerli ve milli" olarak lanse ediliyorsa/ bu ifade vurgulanıyorsa o proje tırttır. net.
2. Yeni Türkiye'de henüz yapılmamış hayata geçmemiş bir şey, gelecek zaman kipiyle pazarlanmaya çalışılıyorsa o proje tırttır. net.
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kadalt 3 hf.
Offff Reis yine yaptı yapacağını ya, almanya, abd ve daha birçoğu bizi kıskanıyor, oda yetmiyor tir tir titriyorlar korkudan çünkü yerli milli tank, drone, uçak hatta çok gizli üretilen uzay mekiklerimiz var. Bunlardan daha önemlisi bütün dünyanın önünde eğildiği, tir tir titrediği mareşal, general, amiral ulu önder büyük liderimiz RECEP TAYYİP ERDOĞAN reisimiz var.
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kuruwa 3 hf.
özel sektörde olanlar var ihalarda dahil ama diğerleri işte en büyük eksik palet fabrıkası nı satanlar dan beklenirmi zaten desene. saray parasına kaç fabrıka açılır hesapla buna bugüne kadarki masrafını da ekle. kaç yıldır altay tankı gündemde değilmi evet seri üretime daha yeni girecekti. ya arabamız 2015 den bu zaman yollarda bile denildi nerde peki. Çin kendi işlemcisini üretiyor biliyorsun istenen performansı alamayınca viayı aldı daha da geliştirmek için. kısacası biz durmadan satıp büyüme laflarına inanırken Çin alıp dahada geliştirme peşinde daha üstüne ne eklerim peşinde en azından bu anlaşılır olmuştur.
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El Prezidente 3 hf.
ulan her seçim MİLLİ ARABA YOLLARDA, MİLLİ UÇAK GÖKLERDE.

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Panamalı Hasta 3 hf.
yunanlıları kudurtan yeni silahımız. helal olsun.
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DH Misafiri 3 hf.
bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan!
İDEF iki yılda bir yapılır.
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kuruwa 3 hf.
Silah sanayı gelişmesini iyi takip eden biriyim bir sonraki yazımı okusanız sizlere bırak pipiyi aklı nerde bıraktınız bu yazıyı yazıyorsunuz derdim. silah sanayi tamam güzel şeyler var ama kimsede sormuyor bunları seri üretime sokacak fabrıkalar nerde acaba elindeki palet fabrıkası satıldı peki seri üretime girecek fabrıkalar nerde haberler güzel ama icraatta gerekli 2015 de yollara çıkacak araba daha ortada yok peki silah sanayı nasıl seri üretecek diğer yazımızda okuyunuz aklınızı bıraktığınız yerden alınız.
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kuruwa 3 hf.
dolar ve benzin ile fedakarlık aynı değil kendi kendine tarım ve hayvancılıkta yeten 7 ülke içinden tarım ve hayvancılık ürünler ini ithal eder olduk 14 bin dolar milli gelir ilan edildi bu ülkede fos. benden vergiyi eksiksiz alan trilyonlarca vergiyi sildi zenginlerden. silah sanayiyi takip ediyorum lafta ithalat olsada ülkeye katkısı sıfır derece sebep a dan z ye zam geldi en düşük ötv ler arttı para alınmıyan devletin verdiği hizmetler paralı oldu hastane muhane ilaç katkı payı ne kafar bak kısacası ülke aklı selim bakınca batık palet fabrıkası satıldı aslında yazılcak çok şey vay altay tankını heyacanlabekledim daha seri üretime geçmedi oysa palet fabrıkası yanına kur fabrıka ver seri üretime sat.. ülkenin adam akıllı sılah üretecek fabrıkası yok kurulmadı kurulması gerekirken katarlar a peşkeş. saman ithal eden ülkeyiz başka yazmaya gerek yok dediğin gibi üretecek fabrıkamız olur yapar çatır çatır satarız kabul dediklerin o bile yok ortada. daha geçemediğim köprüye verilen tahüt üzeri para ödeyelim cepten bu bizim bildiğimiz köprü daha ne tahütlü yerler var bu ülkeyi silah sanayı kurtaramaz görünmekte kim istemez ülke düzelsin. 17 yılda ekmeğin 25 kuruştan 1.25 elektırın durmadan zamlandu kaçak parası ile uçuşta Akaryakıt en vahım ona gelen her zam herşeye zam demek o bile yüzde 60 yakın vergi. üretilen yerler geliştirileceğine peşkeşlenmese tarıma kota gelmeseydi ekonomi yandaşa değil halka çalışsaydı palet f abrıkası peşkeş değil dahada fabrıka kurulup hem silah hemde ekonomi iyi olmakla kalmaz düşman 3 defa düşünürdü. ama nasılsa ecevitte dolar hafif yükselince hop indiren halk dolar uçuşa geçmiş ses bile yok. yıl 2015 euro 2.8 şimdi. onların parası değerlenmiyor ekonomimiz battığı için onların parası değerlenmiyor. burda bile thavandi yanılmıyorsam iyi hatırlarım 4.5 g testi için hat aldılar seyrettiysen hat parası yükselmiş paramızı değeri düşünce denmişti aynen biz ekonomiyi toplayamazsak silah sanayının buyumesi kurtarmaz neden seri üretim yapacak fabrıkalarımız yok silah sanayide neden yapmadıkları için..
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FatihAsl 3 hf. kuruwa
kendi kendimize hiç bir zaman yetmedik, bakınız bayrak direği ipi
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tomthejeer 3 hf.
Türk savunma sanayini destekliyorum. Özgürlüğümüzün ilk birkaç şartından biri tam bağımsız ve yeterince gelişmiş savunma sanayimizdir.
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CVenturas 3 hf.
Noldu lan laf sokamadınız mı?
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kuruwa 3 hf. CVenturas
Dolar 6 benzin 7 yi geçti akıllı olana gerek varmı lafa
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