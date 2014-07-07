Sürücüsüz teknolojilerde sıra tırlara geldi





Google ile birlikte popüler olan sürücüsüz araç teknolojileri çalışmalara devam ediyor ve gelecek yıl itibariyle ilk örneklerin satışa sunulması planlanıyor. Mercedes ise olayı biraz büyütmüş.





Firma geçtiğimiz hafta 18 tekerlekli sürücüsüz bir tırın denemelerine başladığını duyurdu. Future Truck 2025 adını alan proje ayrıca ilk sürücüsüz ağır tonajlı araç ünvanına da sahip.





Yaklaşık 5km mesafeyi kapsayan denemelerde özel kameralar ve çoklu radar sistemleri ile yol, yol kenarları, yoldaki araçlar ve arka kısım sürekli izleniyor. Ayrıca tır diğer araçlarla da iletişime geçerek güzergah ile ilgili anlık gelişmelere de ulaşabiliyor. Otomatik takip sistemleri sayesinde yakıt tüketiminde de verimlilik sağlanıyor.





Sürücüsüz tırdaki mesafe ayarlayıcı, ABS, navigasyon, hız kontrol gibi teknolojiler hali hazırda kullanılanlarla aynı. Mercedes sürücüsüz sistemi bu teknolojilerin üzerine entegre etmiş. Bu bakımdan üretim konusunda da fazla sıkıntı yaşanmayacağı belirtiliyor.





Sürücüsüz tırlar trafiğe çıktıklarında saatte en fazla 75km yapabilecek ve yol şartları ne olursa olsun bu sınır değişmeyecek. Tırın önüne bazı engeller çıktığında ise otomatik olarak yavaşlamaya başlayacak ve kontrolü şoför devralabilecek. Şoförün durumu da iki adet kamera ve bir sensör ile sürekli takip edilecek. Mercedes en erken 2025 yılında sürücüsüz tırını yollara çıkarmayı planlıyor.

http://edition.cnn.com/2014/07/04/tech/mercedes-future-truck/index.html?eref=mobiles_republic