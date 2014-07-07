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Sürücüsüz teknolojilerde sıra tırlara geldi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Sürücüsüz teknolojilerde sıra tırlara geldi

Google ile birlikte popüler olan sürücüsüz araç teknolojileri çalışmalara devam ediyor ve gelecek yıl itibariyle ilk örneklerin satışa sunulması planlanıyor. Mercedes ise olayı biraz büyütmüş.

Firma geçtiğimiz hafta 18 tekerlekli sürücüsüz bir tırın denemelerine başladığını duyurdu. Future Truck 2025 adını alan proje ayrıca ilk sürücüsüz ağır tonajlı araç ünvanına da sahip. 

Yaklaşık 5km mesafeyi kapsayan denemelerde özel kameralar ve çoklu radar sistemleri ile yol, yol kenarları, yoldaki araçlar ve arka kısım sürekli izleniyor. Ayrıca tır diğer araçlarla da iletişime geçerek güzergah ile ilgili anlık gelişmelere de ulaşabiliyor. Otomatik takip sistemleri sayesinde yakıt tüketiminde de verimlilik sağlanıyor.

Sürücüsüz tırdaki mesafe ayarlayıcı, ABS, navigasyon, hız kontrol gibi teknolojiler hali hazırda kullanılanlarla aynı. Mercedes sürücüsüz sistemi bu teknolojilerin üzerine entegre etmiş. Bu bakımdan üretim konusunda da fazla sıkıntı yaşanmayacağı belirtiliyor.

Sürücüsüz tırlar trafiğe çıktıklarında saatte en fazla 75km yapabilecek ve yol şartları ne olursa olsun bu sınır değişmeyecek. Tırın önüne bazı engeller çıktığında ise otomatik olarak yavaşlamaya başlayacak ve kontrolü şoför devralabilecek. Şoförün durumu da iki adet kamera ve bir sensör ile sürekli takip edilecek. Mercedes en erken 2025 yılında sürücüsüz tırını yollara çıkarmayı planlıyor.  

http://edition.cnn.com/2014/07/04/tech/mercedes-future-truck/index.html?eref=mobiles_republic Yorum Yaz
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Captain_Ivy 5 yıl en beğenilen
Ayrıca tır diğer araçlarla da iletişime geçerek güzergah ile ilgili anlık gelişmelere de ulaşabiliyor.


-Hacı naber
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fukox 5 yıl
Yan yana gerçekten "Daaaaaaat" diye öttürmeyeceklerse ne anlamı var? Euro Truck simulator'de bile yaparım ben bunu
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DoNaNıMcı 5 yıl
bana göre hiç bir zaman gerçekleşmeyecek bi hayal 1. insan güvenliği 2. araç ve içindeki mal güvenliği
35 tonluk bi aracın hacklenip kötü amaçlar için kullanıldıgını düşünmek bile korkutuyor

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SEO-Uzmanı 5 yıl
uykusuz tır şoförleri şu ana kadar kaç tane aileyi ezdi geçti haberiniz varmı !? :(
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spacesyng 5 yıl
Karşıdan gelirken radar için selektör yapacaklarsa bence güzel
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doctor_bey 5 yıl
Yakinda insansiz insan yapacak bunlar


Şaka maka guzel ama tehlikleli olur ha
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waltran 5 yıl
2025 hayal kırıklığı ayrıca içinde halen insan var şöyle 2020 kadar felan bu teknolojiler insanların araç kullanımını yasaklanacak dereceye gelse ne güzel olurdu.
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BARIŞ55 5 yıl
Volvo derim. Gerisi beni bağlamaz.
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Larry 5 yıl
1980lerde karaşimşek vardi bu duruma daha o zamanlardan aliskiniz..:=)
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fukox 5 yıl
Yan yana gerçekten "Daaaaaaat" diye öttürmeyeceklerse ne anlamı var? Euro Truck simulator'de bile yaparım ben bunu
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aycibin 5 yıl
buna bakın başka birşey de demiyorum

youtube.com/...
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl aycibin
aycibin
buna bakın başka birşey de demiyorum

youtube.com/...


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Captain_Ivy 5 yıl en beğenilen
Ayrıca tır diğer araçlarla da iletişime geçerek güzergah ile ilgili anlık gelişmelere de ulaşabiliyor.


-Hacı naber
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hdfxf 5 yıl
Benim aklıma takılan bunları hacklerlerse
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