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Sürücüsüz tır otoyol yapımına yardımcı olacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Sürücüsüz tır otoyol yapımına yardımcı olacak
 
Otonom araç teknolojileri son yıllarda oldukça hızlı ilerleme kaydetti. Özellikle Google gibi büyük şirketlerin de bu konudaki isteği bir çok üreticiye ilham kaynağı olurken, farklı kullanım senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Bir kaç ay önce ilk kez ABD'de otonom bir tırın lisanslandığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu kez ise benzer bir iş aracının Florida'da otoyol yapımında kullanılacağı açıklandı.
ATMA adındaki araç üç farklı şekilde sürücüsüz yola çıkabiliyor. Bu yöntemlerden ilki GPS sistemi, bu sistem sayesinde gideceği konum GPS sistemi üzerinden seçilen araç sonrasında herhangi bir müdahale gerektirmeden yola koyularak varış noktasına ulaşabiliyor. İkinci yöntemle ise aracı bir kontrolcü yardımıyla uzaktan kontrol etmek mümkün hale getirilmiş. Diğer otonom sürüş yöntem ise tırın başka bir aracı takip etmesini esas alıyor. Bu durumda otonom tır seçilen aracın peşine takılarak farklı bir müdahaleye gerek kalmadan varış noktasına kadar eşlik ediyor.
Önünde ve arkasında bariyerler bulunan tır bu sayede herhangi bir kazada hem kendini hem de diğer aracı koruyabiliyor. Otoyol yapımında yardımcı olarak kullanılacak ATMA'ların 2015 yılı içerisinde hizmete başlayacak.

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kadirirdem 4 yıl
sürücüsüz tır diyince aklıma transformers geldi :)..
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THUGGER 4 yıl
Guzel olur
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Gece772 4 yıl
Skynet yavaş yavaş dünyayı ele geçirmeye başladı...
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ertug0 4 yıl Gece772
Gece772
Skynet yavaş yavaş dünyayı ele geçirmeye başladı...

Türkiye için tehlike söz konusu bile değil
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