Otonom e-ATAK, Avrupa'da tünelden geçebilen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu

Avrupa’da ilk kez şehir içinde otonom şekilde biletli yolcu taşıma hizmeti sunan araç unvanını alan Otonom e-ATAK'ın 2022 yılından bu yana hizmet verdiği Norveç’in Stavanger şehrindeki rotası güncellendi. Yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir kilometre taşına daha imza atan Otonom e-ATAK, Stanvager şehrindeki mevcut rotasını genişleterek 800 metre uzunluğundaki tünelden geçmeye başladı. Kavşak ve trafik ışıkları ile daha da zorlu bir rotada hizmet vermeye başlayan Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa’da tünelden geçen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu.
Karsan’ın geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle ulaşımın geleceğine yön verdiğini söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Otonom e-ATAK’ın yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir kilometre taşına imzamızı attık. Stanvager’daki mevcut rotamızı trafik ışıkları, kavşaklar ve bir de tünelle genişlettik. Tüneller kısıtlı sinyal ve aydınlatma sebebiyle otonom araçlar için çok zorlu bir sınav. Bu sınavı Otonom e-ATAK ile kusursuz şekilde verdik. Bu da Karsan Otonom e-ATAK’ı, Avrupa’da tünelden geçen ilk ve tek otonom toplu taşıma aracı yaptı. Bu önemli başarıyla hem Türk otomotiv sektöründe yine bir kilometre taşına imzamızı atarken aynı zamanda şirketimizin otonom ulaşım alanındaki öncü ve lider konumunu bir kez daha ortaya koymuş olduk” dedi.
Karsan Otonom e-ATAK’ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında yer alıyor. Tüm bu teknolojileri Seviye 4 Otonom olarak sunabilen Otonom e-Atak, planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 km/s hıza otonom sürüşte çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.