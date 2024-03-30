Karsan Otonom e-ATAK Finlandiya’da toplu taşımada kullanılacak

- Bugüne kadar 25 binin üzerinde yolcu taşıdı
- Seviye 4 otonom sürüş kabiliyetine sahip
- Karsan Otonom e-ATAK Özellikleri
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Bugüne kadar 25 binin üzerinde yolcu taşıdı
Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya’da yolcu taşımada kullanılan ilk tam boy sürücüsüz otobüsü olma unvanı elde etti. Otonom e-ATAK, hali hazırda ABD’de ve Norveç’te kullanılıyor. ABD’de Michigan State University (Michigan Eyalet Üniversitesi) içerisinde 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyan, Otonom e-ATAK, Norveç’in Stavanger şehrinde de 2022 yılından bu yana otonom olarak hizmet veriyor. Otonom e-ATAK, bir buçuk yılda 25 binin üzerinde yolcu taşıdı.
Seviye 4 otonom sürüş kabiliyetine sahip
Sürücüsüz otobüs, Karsan ve San Francisco merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC tarafından geliştirildi. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi bulunan araçta yüzde 100 elektrikli motor kullanılıyor. Araçta BMW tarafından geliştirilen BMW İ. Li-Ion bataryalara yer veriliyor. 300 km menzil sunuyor.
Gündüz ve gece her türlü hava koşulunda 40 km/s hızla otonom sürüş gerçekleştiriyor. Tıpkı bir şoför gibi rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak yapıyor.
LİDAR, kamera, IMU, GNSS, radar ve Ultrasonik Sensör teknolojileriyle çevresini tanıyor. Çevresindeki canlı ve cansız varlıkların hareketini saniyede 20 kez hesaplayarak şehir güvenliği sağlıyor.
Karsan Otonom e-ATAK Özellikleri
- Yakıt: Yüzde 100 elektrik
- Menzil: 300 km
- Batarya: Lityum iyon 360V 220 kWh
- Otonom Sürüş: Seviye 4
- Azami Güç: 230 kW
- Sürekli Güç: 115 kW
- Azami Tork: 2.500 Nm
- Azami Yüklü Ağırlık: 11.500 kg
- Uzunluk: 8.315 mm
- Genişlik: 2.430 mm
- Yükseklik: 3.149 mm
- Dingil Mesafesi: 4.580 m
- Yolcu Kapasitesi: 18+4 veya 21+2
- Donanımlar: Tekerlekli sandalye sırt desteği, manuel rampa, USB çıkışları, 5 adet yolcu bölümü hoparlörü, kapı sıkışma önleme, klima, kalorifer, elektrikli motor yangın algılama sistemi
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...