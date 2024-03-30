Karsan Otonom e-ATAK Finlandiya’da toplu taşımada kullanılacak

Tam Boyutta Gör Karsan’ın sürücüsüz otobüsü Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya yollarında hizmet verecek. İskandinav ülkelerinin en büyük toplu taşıma kurumlarından VY Grup’a ait ROMETED firmasına 1 adet Karsan Otonom e-ATAK teslim edildi. Bu araç, Finlandiya’nın Tampere şehrinde kullanılacak.

Bugüne kadar 25 binin üzerinde yolcu taşıdı

Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya’da yolcu taşımada kullanılan ilk tam boy sürücüsüz otobüsü olma unvanı elde etti. Otonom e-ATAK, hali hazırda ABD’de ve Norveç’te kullanılıyor. ABD’de Michigan State University (Michigan Eyalet Üniversitesi) içerisinde 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyan, Otonom e-ATAK, Norveç’in Stavanger şehrinde de 2022 yılından bu yana otonom olarak hizmet veriyor. Otonom e-ATAK, bir buçuk yılda 25 binin üzerinde yolcu taşıdı.

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Seviye 4 otonom sürüş kabiliyetine sahip

Sürücüsüz otobüs, Karsan ve San Francisco merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC tarafından geliştirildi. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi bulunan araçta yüzde 100 elektrikli motor kullanılıyor. Araçta BMW tarafından geliştirilen BMW İ. Li-Ion bataryalara yer veriliyor. 300 km menzil sunuyor.

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Gündüz ve gece her türlü hava koşulunda 40 km/s hızla otonom sürüş gerçekleştiriyor. Tıpkı bir şoför gibi rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak yapıyor.

LİDAR, kamera, IMU, GNSS, radar ve Ultrasonik Sensör teknolojileriyle çevresini tanıyor. Çevresindeki canlı ve cansız varlıkların hareketini saniyede 20 kez hesaplayarak şehir güvenliği sağlıyor.

Karsan Otonom e-ATAK Özellikleri

Yakıt : Yüzde 100 elektrik

: Yüzde 100 elektrik Menzil : 300 km

: 300 km Batarya : Lityum iyon 360V 220 kWh

: Lityum iyon 360V 220 kWh Otonom Sürüş : Seviye 4

: Seviye 4 Azami Güç : 230 kW

: 230 kW Sürekli Güç : 115 kW

: 115 kW Azami Tork : 2.500 Nm

: 2.500 Nm Azami Yüklü Ağırlık : 11.500 kg

: 11.500 kg Uzunluk : 8.315 mm

: 8.315 mm Genişlik : 2.430 mm

: 2.430 mm Yükseklik : 3.149 mm

: 3.149 mm Dingil Mesafesi : 4.580 m

: 4.580 m Yolcu Kapasitesi : 18+4 veya 21+2

: 18+4 veya 21+2 Donanımlar: Tekerlekli sandalye sırt desteği, manuel rampa, USB çıkışları, 5 adet yolcu bölümü hoparlörü, kapı sıkışma önleme, klima, kalorifer, elektrikli motor yangın algılama sistemi

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Karsan Otonom e-ATAK Finlandiya’da toplu taşımada kullanılacak