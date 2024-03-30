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    Anlık Bildirim

    Karsan Otonom e-ATAK Finlandiya’da toplu taşımada kullanılacak

    Karsan'ın büyük boyutlu sürücüsüz otobüsü Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya'nın Tampere şehrinde yolcu taşıyacak. Aracın teslimatı yapıldı. Karsan Otonom e-ATAK özellikleri neler?
    Karsan Otonom e-ATAK Finlandiya’da toplu taşımada kullanılacak Tam Boyutta Gör
    Karsan’ın sürücüsüz otobüsü Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya yollarında hizmet verecek. İskandinav ülkelerinin en büyük toplu taşıma kurumlarından VY Grup’a ait ROMETED firmasına 1 adet Karsan Otonom e-ATAK teslim edildi. Bu araç, Finlandiya’nın Tampere şehrinde kullanılacak.

    Bugüne kadar 25 binin üzerinde yolcu taşıdı

    Karsan Otonom e-ATAK, Finlandiya’da yolcu taşımada kullanılan ilk tam boy sürücüsüz otobüsü olma unvanı elde etti. Otonom e-ATAK, hali hazırda ABD’de ve Norveç’te kullanılıyor. ABD’de Michigan State University (Michigan Eyalet Üniversitesi) içerisinde 5 kilometrelik bir rotada yolcu taşıyan, Otonom e-ATAK, Norveç’in Stavanger şehrinde de 2022 yılından bu yana otonom olarak hizmet veriyor. Otonom e-ATAK, bir buçuk yılda 25 binin üzerinde yolcu taşıdı.

    Karsan Otonom e-ATAK Finlandiya’da toplu taşımada kullanılacak Tam Boyutta Gör

    Seviye 4 otonom sürüş kabiliyetine sahip

    Sürücüsüz otobüs, Karsan ve San Francisco merkezli Türk teknoloji şirketi ADASTEC tarafından geliştirildi. Seviye 4 otonom sürüş teknolojisi bulunan araçta yüzde 100 elektrikli motor kullanılıyor. Araçta BMW tarafından geliştirilen BMW İ. Li-Ion bataryalara yer veriliyor. 300 km menzil sunuyor.

    Gündüz ve gece her türlü hava koşulunda 40 km/s hızla otonom sürüş gerçekleştiriyor. Tıpkı bir şoför gibi rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak yapıyor.

    LİDAR, kamera, IMU, GNSS, radar ve Ultrasonik Sensör teknolojileriyle çevresini tanıyor. Çevresindeki canlı ve cansız varlıkların hareketini saniyede 20 kez hesaplayarak şehir güvenliği sağlıyor.

    Karsan Otonom e-ATAK Özellikleri

    • Yakıt: Yüzde 100 elektrik
    • Menzil: 300 km
    • Batarya: Lityum iyon 360V 220 kWh
    • Otonom Sürüş: Seviye 4
    • Azami Güç: 230 kW
    • Sürekli Güç: 115 kW
    • Azami Tork: 2.500 Nm
    • Azami Yüklü Ağırlık: 11.500 kg
    • Uzunluk: 8.315 mm
    • Genişlik: 2.430 mm
    • Yükseklik: 3.149 mm
    • Dingil Mesafesi: 4.580 m
    • Yolcu Kapasitesi: 18+4 veya 21+2
    • Donanımlar: Tekerlekli sandalye sırt desteği, manuel rampa, USB çıkışları, 5 adet yolcu bölümü hoparlörü, kapı sıkışma önleme, klima, kalorifer, elektrikli motor yangın algılama sistemi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 6 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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