Dünyanın ilk otonom yol onarım robotu İngiltere'de test edilecek

Yapay zeka destekli Otonom Yol Onarım Sistemi (ARRES Prevent), otonom olarak yollarda devriye gezerek çatlakları çukura dönüşmeden önce tespit edip dolduruyor. Bu proaktif yaklaşım, çukurların oluşmasını engelleyerek reaktif onarım ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor.
Maliyetleri düşürecek, onarımları hızlandıracak
Otonom yol onarım robotu sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken aynı zamanda yol güvenliği de artırılmış olacak. ARRES Prevent robotu geleneksel manuel onarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında maliyetleri %90 oranında düşürebilir ve onarım hızını %70 oranında artırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.