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    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk otonom yol onarım robotu İngiltere'de test edilecek

    Dünyanın ilk yapay zeka destekli çukur onarım robotu yollara çıkıyor. ARRES Prevent, yoldaki çatlakları otonom bir şekilde tespit edip, onları çukura dönüşmeden doldurup kapatacak.
    Dünyanın ilk otonom yol onarım robotu İngiltere'de test edilecek Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk otonom çukur önleme robotu , yol denemelerine başlıyor. Robotiz3d ve Liverpool Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen robot, çukur denetiminde çığır açmak ve yol kullanıcılarına daha konforlu bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.

    Yapay zeka destekli Otonom Yol Onarım Sistemi (ARRES Prevent), otonom olarak yollarda devriye gezerek çatlakları çukura dönüşmeden önce tespit edip dolduruyor. Bu proaktif yaklaşım, çukurların oluşmasını engelleyerek reaktif onarım ihtiyacını önemli ölçüde azaltıyor.

    Dünyanın ilk otonom yol onarım robotu İngiltere'de test edilecek Tam Boyutta Gör

    Maliyetleri düşürecek, onarımları hızlandıracak

    Otonom yol onarım robotu sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanırken aynı zamanda yol güvenliği de artırılmış olacak. ARRES Prevent robotu geleneksel manuel onarım yöntemleriyle karşılaştırıldığında maliyetleri %90 oranında düşürebilir ve onarım hızını %70 oranında artırabilir.

    Dünyanın ilk otonom yol onarım robotu İngiltere'de test edilecek Tam Boyutta Gör
    Buna ek olarak otonom yol onarım robotu batarya ile çalıştığı için çevresel etkilerini minimumda tutuyor. Şirket, bu teknolojinin karbon emisyonlarını geleneksel yöntemlere kıyasla üç kat azaltabileceği görüşünde. ARRES Prevent, titiz laboratuvar testlerinin ardından Hertfordshire'daki yollarda ilk kez kullanılmaya hazır hale geldi. Eğer başarılı olursa çukur problemleri için ezber bozan bir çözüm olabilir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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