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Sürüş sırasında arkayı gösterebilen akıllı telefon destekli motosiklet kaskı: Skully P1

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sürüş sırasında arkayı gösterebilen akıllı telefon destekli motosiklet kaskı: Skully P1

Teknolojinin gelişmesi ile standart kask modelleri de akıllanmaya ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden Skully P1, sürüş sırasında arka tarafı gösterebiliyor ve akıllı cep telefonları ile bağlantı kurabiliyor. 

Dış görünüşü standart kasklardan farklı olmayan Skully P1, içerisinde yer alan Google Glass benzeri HUD ekranına arkasındaki 180 derece görüş açısına sahip kamerasıyla görüntü aktarabiliyor ve böylece sürüş sırasında hem ön hem de arka taraf sürücünün görüşünde kalabiliyor. Aynı zamanda iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar ile kablosuz olarak bağlantı kurabilen kask, bu cihazlardan navigasyon, hava durumu ve çağrı detayları gibi bilgileri HUD ekranı üzerine aktararak kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor ve güvenli sürüş noktasında sürücülere yardımcı olabiliyor.

Dahili bataryası ile 8 saat aktif kullanım ömrü sunabilen Skully P1, Android işletim sistemiyle çalışıyor. Geliştirme çalışmaları devam eden kaskın resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında ise şimdilik  bir bilgi bulunmuyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Sürüş sırasında arkayı gösterebilen akıllı telefon destekli motosiklet kaskı: Skully P1

http://www.wired.com/autopia/2013/10/skully-helmet/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Sedat. 5 yıl
TR'de ki fiyati kdv mdv otv ctv falan giriş seviyesi bir motorsiklet kadar (cbr125) olur buna şüpe yok.. Ancak nefis bir kask yapmışlar satin alani kesin olur.. 2.000 3.000 arası olursa ki Zor görünüyor, ama Acayip satar..
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MrUFO 5 yıl CanTnçr
motordan pahali olmazsa harika bisey
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Tikli motorcu 5 yıl
arkayı göstermesi çok hoşuma gitti .
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EKONOMI$T 5 yıl
Tasarım gerçekten çok güzel görünüyor.
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extrem_015 5 yıl
nefis geri görüş kamerasına gerek kalmayacak gibi
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volcano2K 5 yıl
çıkınca sağlamlık testi buraya düşer ; sharp.direct.gov.uk/...
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xBlitzkriegx 5 yıl
Google glass gibi birşey galiba geliştirme aşamasındaymış zaten.
Ama fikir süper.
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Mr.Loney 5 yıl
sağlamlık ?
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visibleghost 5 yıl
Muazzam olmuş. Kaskın estetiği de çok hoş.
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ali_6195 5 yıl
İşte Motorsiklet bu zevk ile kullanılır.
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__BadblooD__ 5 yıl
Iron man kaskı olmaya yaklaşmış hafiften çok güzel olmuş daha da geliştirilir eminim
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HeavyClocker 5 yıl
Motorsiklet alırken kesinlikle bu kasktan alacağım
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Lion 5 yıl
Bir an önce çıksa da motor almak için bahanem olsa.
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hidoriumen 5 yıl
Müthiş bisey olmus
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swat882 5 yıl
harika... giyilebilir teknolojiler hızla bir çıkış yakalayacak
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mustafa1300 5 yıl
süper ama gerçektede böyle olurmu ?
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