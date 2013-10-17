Sürüş sırasında arkayı gösterebilen akıllı telefon destekli motosiklet kaskı: Skully P1





Teknolojinin gelişmesi ile standart kask modelleri de akıllanmaya ve yeni özellikler kazanmaya devam ediyor. Bunun en son örneklerinden Skully P1, sürüş sırasında arka tarafı gösterebiliyor ve akıllı cep telefonları ile bağlantı kurabiliyor.





Dış görünüşü standart kasklardan farklı olmayan Skully P1, içerisinde yer alan Google Glass benzeri HUD ekranına arkasındaki 180 derece görüş açısına sahip kamerasıyla görüntü aktarabiliyor ve böylece sürüş sırasında hem ön hem de arka taraf sürücünün görüşünde kalabiliyor. Aynı zamanda iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlar ile kablosuz olarak bağlantı kurabilen kask, bu cihazlardan navigasyon, hava durumu ve çağrı detayları gibi bilgileri HUD ekranı üzerine aktararak kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor ve güvenli sürüş noktasında sürücülere yardımcı olabiliyor.





Dahili bataryası ile 8 saat aktif kullanım ömrü sunabilen Skully P1, Android işletim sistemiyle çalışıyor. Geliştirme çalışmaları devam eden kaskın resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında ise şimdilik bir bilgi bulunmuyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.wired.com/autopia/2013/10/skully-helmet/