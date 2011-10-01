Swatch Touch modeli ile klasikten dokunmatiğe geçin

Analog saat segmentinde klasik hale gelmiş Swatch markasının dijital bir modeline rastlamak neredeyse imkansızdır. Ancak Tokyoflash ile yayılmaya başlayan ilginç saat modelleri modasına Swatch da katılma kararı aldı.





Firmanın yeni modeli Swatch Touch adını taşıyor ve tüm fonksiyonlarına dokunarak veya kadranda parmağınızı kaydırarak ulaşabiliyorsunuz.





Modelin kadranı dışbükey LCD dokunmatik ekrandan oluşuyor. Renkli plastik kasa ve silikon kayış modeli tamamlıyor.





Saat içerisinde altı adet fonksiyon bulunuyor. Saat, tarih, alarm, kronograf, zamanlayıcı ve ses menüsü. Saat fonksiyonu iki farklı zaman dilimini takip edebiliyor. Ancak tarih okunmasının oldukça zor olduğu belirtiliyor.





6 farklı renk seçeneğiyle ilk olarak İngiltere pazarına bugün itibariyle giriş yapacak modelin satış fiyatı 100£ ~ 250TL civarında olacak.