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Swatch Touch modeli ile klasikten dokunmatiğe geçin

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,3b
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12
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Analog saat segmentinde klasik hale gelmiş Swatch markasının dijital bir modeline rastlamak neredeyse imkansızdır. Ancak Tokyoflash ile yayılmaya başlayan ilginç saat modelleri modasına Swatch da katılma kararı aldı.

Firmanın yeni modeli Swatch Touch adını taşıyor ve tüm fonksiyonlarına dokunarak veya kadranda parmağınızı kaydırarak ulaşabiliyorsunuz. 

Modelin kadranı dışbükey LCD dokunmatik ekrandan oluşuyor. Renkli plastik kasa ve silikon kayış modeli tamamlıyor.

Saat içerisinde altı adet fonksiyon bulunuyor. Saat, tarih, alarm, kronograf, zamanlayıcı ve ses menüsü. Saat fonksiyonu iki farklı zaman dilimini takip edebiliyor. Ancak tarih okunmasının oldukça zor olduğu belirtiliyor.

6 farklı renk seçeneğiyle ilk olarak İngiltere pazarına bugün itibariyle giriş yapacak modelin satış fiyatı 100£ ~ 250TL civarında olacak.

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met@lrock 8 yıl
Kol saati deince aklima direk dugmeleri olan bir çok fonksiyonu bulunan bir cihaz gelir Kolunda taşırsın canın sıkıldığında oynarsın :) ama ben tuşsuz dokunmatik ekranlı bir saat kesinlikle tercih etmem
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acbold 8 yıl
tokyo flash harika ürünler üretiyor.swatch'ın geçebilceğini sanmıyorum bu konuda.
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TuVNeRa 8 yıl
Çirkin
Ayrıca saatte dokunmatiğe ne gerek var. Yapabileceği en fazla 5-6 ekstra fonksiyon için gereksiz. Reklam kokan hareketler...
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cartographer 8 yıl
Yeni nesil iPod Nano'lara takilan kordondan bahsediyorsaniz eger, Umraniye Meydan'daki Media Markt'ta var Istanbul'da.
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ruzgar1392 8 yıl
OBA INC
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
iPodlar çok daha estetik duruyor. O fiyata iPod almak daha mantıklı.

bu kordonu bulabileceğimiz bir yer var mı yurtiçinde?
1 Yanıt Yanıtla
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OBA INC 8 yıl ruzgar1392
ruzgar1392

OBA INC

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
iPodlar çok daha estetik duruyor. O fiyata iPod almak daha mantıklı.


bu kordonu bulabileceğimiz bir yer var mı yurtiçinde?

store.apple.com/...

Ürünün kendisi bu ancak kim getiriyor tam bilemiyorum. Açık arttırma sitelerinde falan vardır yada teknoloji mağzalarında.
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waspsich 8 yıl
Saatin dokunmatiğine çok ihtiyaç duyulucağını sanmıyorum ki ayrıca özellikleri olmadığı sürece tamamen gereksiz.. klasik modelleri çok daha hoş Swatch'un :)
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OBA INC 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


iPodlar çok daha estetik duruyor. O fiyata iPod almak daha mantıklı.
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snow-leopard 8 yıl
çocuk işi gibi geldi.
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lTriviuml 8 yıl
benimde hosuma gitti
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Xagdas 8 yıl
resmen çok çirkin bence.
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cartographer 8 yıl
Ne yalan soyliyim Swatch'u artik ayaga dusmus buluyorum ama bu tasarimini begendim baya spor modeller arasinda en guzeli diyebilirim.
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