Symbian telefonlar bu yaz son kez raflara çıkacak





Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki modellerinde 15 yıldan fazla bir süre yer verdiği ve pazarda bir dönem liderliğe yükselmesini sağlayan Symbian işletim sistemi, Microsoft ile yapılan ortaklık neticesinde bir nevi rafa kalkma sürecine girmişti.





Nokia'nın PureView 808 modeli sonrasında bir daha Symbian cihaz üretmeyeceğini açıklamasının ardından bugün de işletim sistemini tarihe gömecek haber geldi.





Nokia yaptığı açıklamada yaz döneminde son Symbian cihaz stoklarını satışa sunacağını ve ardından platformu kapatacağını duyurdu. Symbian cihazlar yılın başlarında 500 000 satış rakamına ulaşmıştı. Nokia bundan sonraki dönemde artık Windows Phone 8 işletim sistemine odaklanacak.





İlk olarak 1997 yılında pazara sunulan Symbian, halen pek çok pazarda kullanılıyor. Ancak global pazarda çok düşük bir paya sahip. Geçen yılın sonlarında da Windows Phone satışları Symbian satışlarını geride bırakmıştı.





Nokia bir Symbian cihaz geliştirmenin 22 aya malolduğunu belirtirken, Windows Phone 8 cihazları için bu süre bir yıla kadar sürüyor. Nokia çok uzun kod satırları ile zaman kaybetmek istemediğini belirtti.

http://www.slashgear.com/nokia-symbian-taking-final-breaths-this-summer-12286174/