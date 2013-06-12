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Symbian telefonlar bu yaz son kez raflara çıkacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Symbian telefonlar bu yaz son kez raflara çıkacak

Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki modellerinde 15 yıldan fazla bir süre yer verdiği ve pazarda bir dönem liderliğe yükselmesini sağlayan Symbian işletim sistemi, Microsoft ile yapılan ortaklık neticesinde bir nevi rafa kalkma sürecine girmişti.

Nokia'nın PureView 808 modeli sonrasında bir daha Symbian cihaz üretmeyeceğini açıklamasının ardından bugün de işletim sistemini tarihe gömecek haber geldi.

Nokia yaptığı açıklamada yaz döneminde son Symbian cihaz stoklarını satışa sunacağını ve ardından platformu kapatacağını duyurdu. Symbian cihazlar yılın başlarında 500 000 satış rakamına ulaşmıştı. Nokia bundan sonraki dönemde artık Windows Phone 8 işletim sistemine odaklanacak.

İlk olarak 1997 yılında pazara sunulan Symbian, halen pek çok pazarda kullanılıyor. Ancak global pazarda çok düşük bir paya sahip. Geçen yılın sonlarında da Windows Phone satışları Symbian satışlarını geride bırakmıştı.

Nokia bir Symbian cihaz geliştirmenin 22 aya malolduğunu belirtirken, Windows Phone 8 cihazları için bu süre bir yıla kadar sürüyor. Nokia çok uzun kod satırları ile zaman kaybetmek istemediğini belirtti. 

http://www.slashgear.com/nokia-symbian-taking-final-breaths-this-summer-12286174/ Yorum Yaz
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eP_362 6 yıl en beğenilen
Seni özleyeceğiz Symbian
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napolyon94 6 yıl
elveda symbian,senin gibi bir multitasking ustası cengaver daha kodlanmadı.
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kesbi 6 yıl
Symbian nokianın düşük donanımda yüksek fiyata satma gayreti yüzünden bitti. Önce dokunmatiğe geçişte yeniden kodlamak yerine mevcut sistemi sündürdü. Ekranlar basmatikti ve ilk yıl için iyi olsada sonradan çözünürlükte düşük kaldı ve yükseltmemekte inat etti. Hep düşük arm 11 işlemcilerle düşük ramle inat etti. Mazeret hazırdı bu yetiyor. Hiçbir symbian sürümü anna belle hariç bir üst sürüme geçemedi. Mesela 9.1 fp1'den fp3'e güncellenemiyordunuz. Kaldıki 9.3 mümkün değildi (sürüm numaralarını yıllar oldu yanlış hatırlıyor olabilirim). Hele son dönemde iyice cıvıttı. Kameralar hep sabit odaklı gemeye başladı. Oto fokus bile yapmak artık zor geliyordu onlara. Önce symbianı batırdı, sonra maemoyu, meegoyu derken sıra windowsta. Windows akıllı telefon tarihinde ne zaman çok popüler ve başarılı olmuştuki bu inada girdiler çözemiyorum. Hala aynı mantık gidiyor. Hala 500 mb ramle çalışacaksa 12 mb ram koyuyor. Ondan sonra temple run 2 bile çalışmıyor diye millet ağlıyor. Müşterisini yıllardır üzen bir firmadan başarı beklemek yanlış. Hele donanım cimrisi ise bu firma iş çok daha zor. YOksa symbianı geliştirselerdi, yeterli rakiplerle denk donanımlar kullansalardı hala pazarda pay sahibi olurlardı.

Şuan mesela sağlam donanımlı, hızlı ve gelişmiş tuşlu telefon yok. Hala benim gibi pek çok kişi sağlam şarjı giden, kapalıyken bile alarmı çalabilen, iyi kamerası olan, tuşlu klasik telefonlar bekliyorlar. Tabletim varken tepsi gibi telefon istemiyorum. Ya da ana telefonum yanına yanımda sürekli bulundurmak üzere "normal" görünümlü telefon arıyorum ama yok. Symbianı öldürmek yerine tuşlu telefonlarda devam etselr ve geliştirselerdi zamanının n82'si gibi telefonlar şuanki teknoloji ile gelseydi durum çok daha değişik olurdu. Saydığım özelliklerde bir telefon üreten kalmadı. Bu tarafta rakipsiz olabilirdi.
Symbian nokianın düşük donanımda yüksek fiyata satma gayreti yüzünden bitti. Önce dokunmatiğe geçişte yeniden kodlamak yerine mevcut sistemi sündürdü. Ekranlar...
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BigMuffin 1 ay
Haber hortlamış
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MHEC 1 ay
Vay be n97 vardı bende o zamanlar..
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batuhank0897 1 ay
Gözumde canlanır koskoca mazi
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GunslingeR085 6 yıl
Güle güle simi
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TEKİN 1881 6 yıl
ah symbian ah seni çok özleyeceğim.


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MeçhulAdam 6 yıl
SENİ ÖZLEYECEĞİZ SYMBİAN!
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Whippoorwill 6 yıl
Güzel yazılım fakat sürekli takılıyor.
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onur01651 6 yıl Whippoorwill
bİ RAM VE İŞLEMCİ KONULSAYDI TAKILIR MIYDI :?
Onun yaptıklarını hangi os yapabviliyor.
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ReCoMaX 6 yıl
güle güle efsane
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gfbekir 6 yıl
Geçmişimizi unutmayacağız
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Nelson Muntz 6 yıl
Yazık lan.
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