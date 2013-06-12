Symbian telefonlar bu yaz son kez raflara çıkacak

Haber Editörü
Nokia'nın akıllı telefon pazarındaki modellerinde 15 yıldan fazla bir süre yer verdiği ve pazarda bir dönem liderliğe yükselmesini sağlayan Symbian işletim sistemi, Microsoft ile yapılan ortaklık neticesinde bir nevi rafa kalkma sürecine girmişti.
Nokia'nın PureView 808 modeli sonrasında bir daha Symbian cihaz üretmeyeceğini açıklamasının ardından bugün de işletim sistemini tarihe gömecek haber geldi.
Nokia yaptığı açıklamada yaz döneminde son Symbian cihaz stoklarını satışa sunacağını ve ardından platformu kapatacağını duyurdu. Symbian cihazlar yılın başlarında 500 000 satış rakamına ulaşmıştı. Nokia bundan sonraki dönemde artık Windows Phone 8 işletim sistemine odaklanacak.
İlk olarak 1997 yılında pazara sunulan Symbian, halen pek çok pazarda kullanılıyor. Ancak global pazarda çok düşük bir paya sahip. Geçen yılın sonlarında da Windows Phone satışları Symbian satışlarını geride bırakmıştı.
Nokia bir Symbian cihaz geliştirmenin 22 aya malolduğunu belirtirken, Windows Phone 8 cihazları için bu süre bir yıla kadar sürüyor. Nokia çok uzun kod satırları ile zaman kaybetmek istemediğini belirtti.
http://www.slashgear.com/nokia-symbian-taking-final-breaths-this-summer-12286174/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şuan mesela sağlam donanımlı, hızlı ve gelişmiş tuşlu telefon yok. Hala benim gibi pek çok kişi sağlam şarjı giden, kapalıyken bile alarmı çalabilen, iyi kamerası olan, tuşlu klasik telefonlar bekliyorlar. Tabletim varken tepsi gibi telefon istemiyorum. Ya da ana telefonum yanına yanımda sürekli bulundurmak üzere "normal" görünümlü telefon arıyorum ama yok. Symbianı öldürmek yerine tuşlu telefonlarda devam etselr ve geliştirselerdi zamanının n82'si gibi telefonlar şuanki teknoloji ile gelseydi durum çok daha değişik olurdu. Saydığım özelliklerde bir telefon üreten kalmadı. Bu tarafta rakipsiz olabilirdi.