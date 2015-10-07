Synaptics, akıllı telefonlar için "basınç hassasiyetine sahip" dokunmatik ekran kontrolcüsünü duyurdu

Müşterileri arasında birçok dünya devi teknoloji firması yer alan Synaptics, akıllı telefonlar için basınç hassasiyetine sahip dokunmatik ekran kontrolcüsü ClearPad 3700'i duyurdu.

Şimdilik sadece iPhone 6s, iPhone 6s ve Huawei Mates S modellerinde karşımıza çıkan basınç hassasiyetini algılama teknolojileri, bildiğiniz üzere ekrana basma gücüne bağlı olarak farklı kontrol seçenekleri ortaya koyuyor. Örneğin iPhone tarafında herhangi bir uygulama simgesine sert basmak farklı menüler açılabiliyor ve böylece bazı ihtiyaçlar daha hızlı yerine getirilebiliyor.

Synaptics'in ClearPad 3700 isimli basınç hassasiyetine sahip dokunmatik ekran kontrolcüsü de aynı mantık ile çalışma gösteriyor. ClearForce olarak adlandırılan bir teknolojik kullanan kontrolcü, kullanıcıların ekrana uygulayacakları basınç değerine göre farklı geri bildirimler elde etmesine imkan tanıyor.

Synaptics tarafından seri üretime girdiği belirtilen ClearPad 3700, şimdilik tam olarak açıklanmıyor olsa da 2016'nın ilk çeyreğinde satışa sunulacak birçok amiral gemisi Android telefon içerisinde karşımıza çıkabilir.





http://www.engadget.com/2015/10/06/synaptics-clearforce/