Synology DiskStation Manager 4.2 resmen yayınlandı

CES 2013'te sergilenen ve aynı günlerde deneme sürümü dağıtılmaya başlayan Synology'nin Linux tabanlı NAS işletim sistemi DiskStation Manager'ın 4.2 numaralı yeni versiyonu resmen yayınlandı. Firmanın DiskStation ve RackStation serisine mensup birçok ağ destekli sunucusuna ücretsiz olarak kurulabilecek yazılım paketi, Synology tarafından genellikle her yıl iki kez güncellenen işletim sisteminin bu yılki ilk yükseltmesi olarak ev ve iş odaklı kullanıcıların beğenisine sunuldu. Tayvanlı üreticinin ödüllü işletim sistemi, yeni sürümü ile birlikte sunucu sahiplerine çeşitli performans ve veri aktarım hızı iyileştirmeleri sunarken, önemli çoklu medya özellikleri ile bazı protokollerin desteğini de arkasına aldı.

Port yönlendirmeye ihtiyaç duymadan uzaktan kontrolü mümkün kılan Quick Connect'in desteklediği DS Cloud ve DS file uygulamalarının yanı sıra DSM 4.2'yle DS audio, DS photo+ ve yeni bulut tabanlı DiskStation programları da bu yöntemden faydalanabilecek. Kullanıcıların port yönlendirme ile uğraşmadan ağ destekli sunucularındaki verilere ulaşabilmesini ve çeşitli uygulamalar yardımıyla bu verileri kullanabilmesini sağlayan yenilikleri, kısa süre önce yayınlanan DS cloud'ın yeni versiyonuyla edindiği bazı fonksiyonlar izliyor. iOS desteği geliştirilen uygulama, Android/iOS platformlarını kullanan akıllı cihazlar ile sunucular arası otomatik ve şifreli veri eşitleme işlevini yerine getiriyor. Yeni DiskStation Manager sayesinde bu hizmete çok daha kolay bir şekilde ulaşılabilecek, yenilenmiş Package Center'dan istifade edilebilecek ve yeni Cloud Station 2 ile dosya başına boyut sınırlaması 10GB olmak üzere sınırsız hesap ve klasör senkronize etmek mümkün hale gelecek.

Medyaların Airplay yolu ile NAS ve Apple TV arası kolayca aktarılmasına imkan tanıyan DSM 4.2, HTML5'e geçiş yapan Video Station'ın tarayıcılarla eklentisiz temasa geçebilmesini sağlayacak, yeni Audio Station ile Bluetooth hoparlörlere destek sunacak, DS Video'nun mobil platform desteğini artıracak, iOS cihazlarda DS photo+ uygulamasını kullanarak otomatik çekilen görüntüleri eşitleyebilecek ve kurumsal müşteriler için daha uygun bir alternatif olarak Amazon'un Glacier bulut tabanlı yedekleme hizmetini destekleyecek. Birbirleri arasında senkronize olan sunuculardan aktif olanın servis dışı kalması durumunda sonraki sunucunun devreye girmesini sağlayan Synology High Availability (SHA) fonksiyonunu tüm x86 tabanlı modellere yayan yeni DiskStation Manager 4.2'yi buradaki adresten deneyebilir, ayrıca şirketin resmi sitesinden ağ destekli sunucu modelinizi seçerek ücretsiz indirip kurabilirsiniz

http://www.synology.com/dsm/index.php?lang=enu