Synology’den tamamen flash sürücülü ilk NAS cihazı

Ağ destekli depolama cihazları konusunda lider firmalardan olan Synology, tamamen flash tabanlı sürücüler ile donattığı ilk NAS cihazını duyurdu. 90TB kapasite imkanı ile yeni NAS cihazı daha çok kurumları hedefliyor.

Sunucu Odaklı

FlashStation FS3017 adındaki yeni NAS cihazı, hem üst düzey SAS SSD hem de daha yaygın kullanılan SATA SSD desteği sunuyor. Cihaz, 6 çekirdekli çift Intel Xeon işlemcisi ve NUMA entegre 64 GB DDR4 ECC belleğiyle 200.000 4K değerine karşılık gelen yüksek bir rastgele yazma IOPS performansına ulaşıyor. Daha da güçlü performans için RAM kapasitesi 512 GB'a kadar çıkartılabiliyor.

RAID F1 sayesinde, sistemin atadığı bir SSD diğerlerinin üzerindeki baskıyı yüklenerek yazmanın en yoğun olduğu işlemleri yürütüyor ve diğer SSD'lerden daha önce ömrü azalıyor. Bu süreç sayesinde kullanıcılar, aynı anda birden fazla SSD arızası riskine girmek yerine tek bir ölü diski değiştirerek çalışmasına devam edebiliyor.

FS3017, iki adet 10GBase-T portu ile donatılmış. Daha fazla bağlantı ihtiyacınız varsa, Ethernet denetleyicisi ekleyebilmek için iki adet PCIe yuvasına da sahip. Bunlara ek olarak, iSCSI performansını herhangi bir ilave masraf söz konusu olmadan %80 oranında geliştirmek için RDMA teknolojisi üzerinden de kullanabilirsiniz.

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FS3017, aktif ve pasif bir sunucuyu tek bir yüksek erişilebilirlik kapasitesine sahip kümede birleştiren pasif sunucunun her zaman aktif sunucu tarafından ikizlendiği Synology High Availability (SHA) teknolojisini barındırıyor. Shared Folder Sync, işletmenize hızlı acil kurtarma için Recovery Time Objective (RTO) vererek verilerinizi uzak bir konumdaki başka bir Synology NAS'a eşzamanlı olarak kopyalayabilir. Çoklu LAN portları sayesinde beklenmeyen bir ağ arızasında destek sağlanıyor.

Modelin satışı boş olarak 10 000$ fiyat etiketi ile yapılıyor. Synology aynı zamanda popüler disk yönetim yazılımı DSM 6.1 sürümünün betasını da dağıtmaya başladı.