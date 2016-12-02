Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Synology’den tamamen flash sürücülü ilk NAS cihazı

Synology’nin kurumlara yönelik olarak tasarladığı yeni FlashStation FS3017 adındaki yeni NAS cihazı, tamamen flash tabanlı sürücüler barındırması ile dikkat çekiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,6b
1
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Ağ destekli depolama cihazları konusunda lider firmalardan olan Synology, tamamen flash tabanlı sürücüler ile donattığı ilk NAS cihazını duyurdu. 90TB kapasite imkanı ile yeni NAS cihazı daha çok kurumları hedefliyor.

Sunucu Odaklı

FlashStation FS3017 adındaki yeni NAS cihazı, hem üst düzey SAS SSD hem de daha yaygın kullanılan SATA SSD desteği sunuyor. Cihaz, 6 çekirdekli çift Intel Xeon işlemcisi ve NUMA entegre 64 GB DDR4 ECC belleğiyle 200.000 4K değerine karşılık gelen yüksek bir rastgele yazma IOPS performansına ulaşıyor. Daha da güçlü performans için RAM kapasitesi 512 GB'a kadar çıkartılabiliyor.

RAID F1 sayesinde, sistemin atadığı bir SSD diğerlerinin üzerindeki baskıyı yüklenerek yazmanın en yoğun olduğu işlemleri yürütüyor ve diğer SSD'lerden daha önce ömrü azalıyor. Bu süreç sayesinde kullanıcılar, aynı anda birden fazla SSD arızası riskine girmek yerine tek bir ölü diski değiştirerek çalışmasına devam edebiliyor.

FS3017, iki adet 10GBase-T portu ile donatılmış. Daha fazla bağlantı ihtiyacınız varsa, Ethernet denetleyicisi ekleyebilmek için iki adet PCIe yuvasına da sahip. Bunlara ek olarak, iSCSI performansını herhangi bir ilave masraf söz konusu olmadan %80 oranında geliştirmek için RDMA teknolojisi üzerinden de kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bkz. "Pebble satılıyor"

FS3017, aktif ve pasif bir sunucuyu tek bir yüksek erişilebilirlik kapasitesine sahip kümede birleştiren pasif sunucunun her zaman aktif sunucu tarafından ikizlendiği Synology High Availability (SHA) teknolojisini barındırıyor. Shared Folder Sync, işletmenize hızlı acil kurtarma için Recovery Time Objective (RTO) vererek verilerinizi uzak bir konumdaki başka bir Synology NAS'a eşzamanlı olarak kopyalayabilir. Çoklu LAN portları sayesinde beklenmeyen bir ağ arızasında destek sağlanıyor.

Modelin satışı boş olarak 10 000$ fiyat etiketi ile yapılıyor. Synology aynı zamanda popüler disk yönetim yazılımı DSM 6.1 sürümünün betasını da dağıtmaya başladı.

 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
trollmaster 2 yıl
Synology ürünleri ve yönetim paneli çok kullanışı fakat Türkiye distribütörü sağ olsun arıza çıkartırsa direk çöpe atmak gerek. Sorunu bulamadılar ve bulmaya çalıştıkları zaman aralığında 3 teknik destek yöneticisi değişti. Son olarak siz cihaza naptınız bilemeyiz diyerek suçu bize attılar.
Ucuza garantisiz ürün bulursanız onu alın. Nasıl olsa aynı sonuca çıkıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Sanal gerçeklik pazarının yarısı üç firmaya ait 2 yıl Casper Via A1 Plus raflara çıkıyor 2 yıl Oyunculara Gigabyte Xtreme Gaming XC700W tam boy kasa 2 yıl 2si1 "İyileştiren" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Dünyanın en büyük güneş enerjisi tesisi 2 yıl Motorola şimdilik akıllı saat pazarından çıkıyor 2 yıl Apple, iCloud takvimdeki spamleri ortadan kaldırmaya çalışıyor 2 yıl SSD alacaklara kötü haber! 2 yıl Motorola’nın Lenovo’ya katkısı büyük oldu 2 yıl Google Play, 2016'nın En İyi Oyun ve Uygulamalarını duyurdu 2 yıl Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde internet ücretsiz olacak 2 yıl 2016 yılında Spotify’da ülkemizde en çok dinlenen tek Türk sanatçı Sıla oldu 2 yıl Bir çerçevesiz telefon da Elephone’dan 2 yıl SwiftKey'in Android ve iOS'taki tüm temaları artık ücretsiz 2 yıl ASELSAN'dan 5G bağlantısı için önemli ortaklık 2 yıl Bu dev kamyon hidrojenle çalışıyor ve bir depoyla 2000km gidiyor 2 yıl Google Chrome yeni sürümüyle HTML5′e geçiş yaptı 2 yıl Rus uzay gemisi paramparça oldu 2 yıl Apple haritalarını geliştirmek için drone kullanacak 2 yıl Nokia D1C farklı ekran ve kameralı iki versiyonla gelecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Synology’den tamamen flash sürücülü ilk NAS cihazı Sonraki AirDroid uygulamasını kullanan 10 milyon Android kullanıcısı tehlikede 2 yıl Milli haberleşme sistemi üç havalimanında devreye alındı 2 yıl MediaTek 10 çekirdekli üst sınıf Helio X23 ve X27 yonga setlerini tanıttı 2 yıl Xiaomi Mi Mix inceleme "Rüya telefon testte" 2 yıl Tesla'nın Autopilot'una rakip Open Pilot açık kaynak kodlu oldu 2 yıl Gezmeyi sevenlere özel sesli rehber uygulaması: Piri 2 yıl GTX 1050 mobile geliyor 2 yıl Ekstazinin tıbbi amaçlı kullanımına onay geldi 2 yıl Nokia markalı Android telefonların 2017'de satışa sunulacağı resmen onaylandı 2 yıl Samsung Gear S3 ülkemize geldi: Tüm detaylar 2 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Mini İHA hamlesi 2 yıl Firefox’ta kritik güvenlik açığı! 2 yıl CES'ten yeni güvenlik önlemleri: Amaç maksimum güvenlik 2 yıl PowerPoint'e gerçek zamanlı slayt özelliği geldi 2 yıl 20 Aralık’ta açılacak Avrasya Tüneli’nin ismini siz belirleyin 2 yıl CES 2017 fuarında SuperSessions dönemi 2 yıl Huawei’den bir ilk: Grafen destekli Li-Ion batarya 2 yıl Amazon, İslam dünyasından büyük tepki çekti 2 yıl TSK'ya uydu desteği sağlayacak Göktürk-1 için geri sayım başladı 2 yıl YouTube canlı yayınlarına 4K desteği geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim