Giyilebilir cihaz pazarında büyük bir başarıya imza atan ve uzun kullanım süreleri konusunda akıllı saatlere öncülük eden Pebble satılıyor. Yeni serisini bir süre önce satışa sunan firmaya yine aynı sektörden önemli bir talip var.

Kötüye Gidiş Başladı

Sektörden gelen bilgilere göre fitness takip cihazları segmentinin lideri Fitbit, akıllı saat üreticisi Pebble’ı satın almak üzere görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu havada geçtiği ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade ediliyor.

İlk kez 2012 yılında Kickstarter üzerinde kendisini gösteren Pebble, o dönem platform üzerinde bağış rekoru kırmayı başarmıştı. Akıllı saat pazarında önemli bir oyuncu haline gelen Pebble, yatırımcıların da ilgisini çekmişti.

Ne var ki 2013 yılından itibaren Google, Samsung, LG, Sony, Motorola gibi teknoloji devleri pazara adım atmaya başlayınca Pebble için rekabet çok zor bir hale geldi. Bunun yanına bir de pazarın yüzde 50 civarında daralması eklenince Pebble için işler kötüye gitmeye başladı.

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Firma belirli bir seviyede satış yapmaya devam etse de elde edilen gelir maliyeti karşılamıyor. Mart ayında firma işgücünün yüzde 25’ini keseceğini açıklamıştı. Kısa süre önce Pebble 2 serisi satışa sunuldu ancak pek çok otorite cihazların akıcılığını yetersiz buldu.

Pebble’ın son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle satın alma görüşmelerinde büyük bir meblağ olmayacağı düşünülüyor. Tahminlere göre ödenen miktar çift haneli rakamlarda kalacak.