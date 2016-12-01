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Pebble satılıyor

Akıllı saat pazarının en önemli isimlerinden birisi olan Pebble, artan rekabete karşı koyamadı ve kendini bekleyen sondan kurtulamadı. Alıcı ise sektörün tanıdık ismi.
2 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Giyilebilir cihaz pazarında büyük bir başarıya imza atan ve uzun kullanım süreleri konusunda akıllı saatlere öncülük eden Pebble satılıyor. Yeni serisini bir süre önce satışa sunan firmaya yine aynı sektörden önemli bir talip var.

Kötüye Gidiş Başladı

Sektörden gelen bilgilere göre fitness takip cihazları segmentinin lideri Fitbit, akıllı saat üreticisi Pebble’ı satın almak üzere görüşmelere başladı. Görüşmelerin olumlu havada geçtiği ve kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılacağı ifade ediliyor.

İlk kez 2012 yılında Kickstarter üzerinde kendisini gösteren Pebble, o dönem platform üzerinde bağış rekoru kırmayı başarmıştı. Akıllı saat pazarında önemli bir oyuncu haline gelen Pebble, yatırımcıların da ilgisini çekmişti.

Ne var ki 2013 yılından itibaren Google, Samsung, LG, Sony, Motorola gibi teknoloji devleri pazara adım atmaya başlayınca Pebble için rekabet çok zor bir hale geldi. Bunun yanına bir de pazarın yüzde 50 civarında daralması eklenince Pebble için işler kötüye gitmeye başladı.

Ayrıca Bkz. "Intel otonom araçlar için yeni bir departman kuruyor"

Firma belirli bir seviyede satış yapmaya devam etse de elde edilen gelir maliyeti karşılamıyor. Mart ayında firma işgücünün yüzde 25’ini keseceğini açıklamıştı. Kısa süre önce Pebble 2 serisi satışa sunuldu ancak pek çok otorite cihazların akıcılığını yetersiz buldu.

Pebble’ın son dönemde yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle satın alma görüşmelerinde büyük bir meblağ olmayacağı düşünülüyor. Tahminlere göre ödenen miktar çift haneli rakamlarda kalacak. 

 

https://www.cnet.com/news/fitbit-said-to-be-buying-smartwatch-maker-pebble/ Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
Tebrik ediyorum. Mantık açısından yeni bir çığır açtınız.
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sis651 2 yıl
Pebble her ne kadar platform olarak iyi olsa da yeterli başarıya ulaşamadı demek ki son zamanlarda.
Fitbit de her ne kadar giyilebilir fitness takip cihazlarında lider durumunda olsa da Garmin bu ConnectIQ platformu ve koşu/aktivite saatleri ile piyasada baya yer etmeye başladı, hatta karlar açısından sektörde en mutlu firma belki Garmin'dir. Çünkü ürünlerin geliştirme maliyeti düşük, ama sattığı fiyat çok yüksek. Bu durumda bir uygulama platformu olmadan Garmin'e rakip olamayacağını gören Fitbit de Pebble'ı alarak Pebble'ın uygulama geliştirme katmanından kendi saatlerinde yararlanmak istiyor olmalı. Bu şekilde Garmin'in ConnectIQ platformuna direk rakip olmuş olacak.
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Kerim5100 2 yıl
Fitbit için önemli bir hamle :)
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ilk defa burada duydum !
ve ismi çok boş bir isim
satılmasın bile, direk iflas etse yeridiR !
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Piêr Dé Sans 2 yıl SEO-Uzmanı
Tebrik ediyorum. Mantık açısından yeni bir çığır açtınız.
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mokinto 2 yıl
10 milyon mu 99 milyon mu?
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