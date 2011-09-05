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T-Mobile, iPhone 5 için rezervasyon almaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
51,7b
1
108
iPhone
Shady
Haber Editörü
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T-Mobile, iPhone 5 için rezervasyon almaya başladı
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Her jenerasyonda başarısını katlayarak sürdüren iPhone'un 5.nesil jenerasyonuyla ilgili; satışa sunulacağı tarih, ülkeler, fiyatı ve ismi gibi konular üzerindeki belirsizlik süre dursun; Almanya'nın önde gelen servis sağlayıcılarından T-Mobile, satışa sunacağı iPhone 5'ler için rezarvasyon almaya başladı.

9to5Mac'in Almanya'daki okuyucularından aldığı bilgilere göre T-Mobile müşterileri, iPhone 5'i ilk alanlardan olmak ve ilk haftalardaki stok sıkıntısından etkilenmemek için T-Mobile'ın hazırladığı rezervasyon biletleri aracılığıyla telefonu şimdiden ayırtabiliyor. Bloomberg, aynı bilgiyi T-Mobile'ın basın sözcülerinden Alexander von Schmettow ile doğrulatırken; basın sözcüsünün ifadesine göre iPhone 4'ün halefini almak isteyen kullanıcılar, bugünden itibaren telefonu ayırtabiliyorlar. T-Mobile telefonun ismi ya da satışa sunulacağı tarihle ilgili herhangi bir bilgi vermezken; uygulamada kullanıcı başına bir adet iPhone 5 rezervasyon sınırı bulunuyor.

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni iPhone (ya da iPhone'ların) hangi tarihte satışa sunulacağı belirsizliğini korurken internete sızan son bilgilere göre iOS 5 ve iCloud eğitim dökümanları Apple Store çalışanlarına ulaşırken; Best Buy'ın internete sızan dökümanında ise iPhone 5'in ön satışına Ekim ayıyla başlanacağının tahmin edildiği bilgisi yer alıyor. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'da geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'un Ekim ayının ortasında satışa sunulacağını iddia etmişti. Gerek Best Buy gerekse de WSJ'in yaklaşık aynı tarihe işaret etmesi iPhone 5'in Ekim'in 2.haftasından sonra satışa sunulacağı ihtimalini arttırıyor.

Japonya sitesi Macotakara, Pegatron Technology ve Foxconn, iPhone 5 üretimine %85'e %15 gibi bir oranda başladığını belirtirken; üretimi tamamlanan iPhone 5'lerin, iOS 5'in son sürümü hazır olmamasından dolayı kutulanmadığı ifade ediyor.

T-Mobile, iPhone 5 için rezervasyon almaya başladı
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Not: Yukarıdaki görselde iPhone 5 ait olduğu iddia edilen kılıf içerisinde iPhone 4 görülmektedir.


<a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-09-05/deutsche-telekom-to-offer-iphone-5-reservation-as-of-today.html?">Bloomberg</a> Yorum Yaz
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oktay7272 8 yıl en beğenilen
Zaten T-mobile rezervasyon alsada bizim operöterler almaz iphone 5 orda çiksada burada çikmaz yani yine biz 2.sınıf ülke gibi degerlendirilip yılbaşından sonra anca iphone 5 e kavuşuruz oda Kat kat + fiyatla kazıklanarak ama yinede bizimkiler bedava dağıtılıyo gibi alırda alır ee napalım biz de izleriz ... OFF
Zaten T-mobile rezervasyon alsada bizim operöterler almaz iphone 5 orda çiksada burada çikmaz yani yine biz 2.sınıf ülke gibi degerlendirilip yılbaşından sonra ...
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Walter White 6 yıl
ADAMLAR Bİ TELEFON İÇİN DESTAN YAZMIŞLAR :D
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DH Misafiri 8 yıl
Ben iphone 4 ve ipad kullanıcısı olarak ve ilk jenerasyondan beri iphone kullanan biri olarak apple ın artık mobil ürün piyasasında çeşitlilik yaratması ve android kadar 3. Parti yazılımlara esnek davranması gerektiğine inanıyorum. Bu tarz bir hatayı microsoft yaptı gerek davalar gerek google gibi zorlayıcı faktörler nedeniyle esnemeyi öğrenmeye başladı ama bu arada çok alan kaybetti ve o alanları pek çok firma doldurmaya başladı.(ornek google) Bu işin software tarafı bu iken, applein bütün inovatif pozisyonlanmasına rağmen hardware tarafında başına gelecekte yine bu olacaktır. Bu yüzden samsungu özelde ama diğer firmalarıda akılda tutarak alternatifleri her daim gözönünde tutmak lazım.
Samsungun yarattığı yeni segmentleri gördükçe apple müşterisi olma yönündeki kararımı gelecege yönelik sorguluyorum.(örnek: galaxy note)
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DH Misafiri 8 yıl
iphone5 istyorum bırtane
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DH Misafiri 8 yıl
nette gezinirken dikkatimi çekti iphone ve samsung ekran tartışmaları bilmeyenler vardır doğaldır iphone elbette güzel makine fakat o ekranı iphon a samsung üretiyor lütfen araştırın sonra cv yazın olur mu öyle şey demeden amoled plas ekran ile tft ekranı kıyaslamak gerçekten de teknolojiden uzak kalmaktır. bu arada samsung neden kendine o ekranı yapmıyor sorusu gelecektir sen olsan en iyisi iken on yıl geriye döner misin teknolojide. apple yazılım devidir donanım asla değil . yazılım konusun da android ise asla ios ile kıyaslanamaz şimdilik.
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fikrikater 8 yıl
bencede konu şundan ibaret iyi telefon yoktur kullanıcıya hitap eden telefon vardır :D
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Python 8 yıl
myfranco
NIKEmRe
myfranco
Sezgintr
AhmedKaymakcı
OvernightSensation
AhmedKaymakcı
OvernightSensation
carnador Çekemeyenler var aramızda, bakıyorumda.. Bakalım ne gibi yeni özelliklerle gelecek, samsung şimdi eline kağıt kalemi alıp, kopyalayacakları şeylere bir tane isim arayışına girmeye başlar artık :)
:D ilahi valla güldürdün sen ya. Apple artık teknolojinin gerisinde kaldı tel konusunda bıraksın bu işleri şuna bak 3.7 ekran bir tane eski nesil işlemci için yapmadığı reklam kalmadı yok barda unutuldu yok bilmem ne bırakın bunları kurtulun şu apple kör sevdanızdan da gerçekleri görün. Ayrıca samsung galaxy s2 zaten çıkacak iphone 5i ezici özellikte hele S3 de geliyor yani kısacası apple rüyası bitti gerçeğe dönün.
ruya bitti diyorsun ama satis rakamlari ortada
rüya bitti zaten sadece siz uyanmayıp gerçeği görmüyorsunuz bende o yüzden gerçeği görebilseniz o çok sevdiğiniz iphone 4ün çoktan geride kaldığını anlarsınız da işte o kadar para verip de daha iyilerini kabullenmek zor olur haklısın :)
insallah 1 gun sende eline iphone4 alirsin veya herhangi bir apple urunu alirsinda anlarsin bizi
Dostum bende ip4 kullanıyorum rüya bitti artık s2 yi incelersen ne demek istediğimi daha iyi anlarsın. İp5in gecikmesinin bence tek nedeni s2dir. S2den iyi bı cihaz bile çıkarsalar çok daha ucuzuna htc veya başka bı marka elindeki silahları piyasaya salacaklar. iPhone bir devrimdi ama artık sadece bir işkence. Benim öve öve bitiremedigim uygulamaların aynıları ve daha fazlasını arkadasım 500 liralık Androidli telefonunda kullanabiliyorken iPhone devri bitmiştir. Biz hala flashla itunesle uğraşalım.
Pardon ama SGSII tam anlamıyla çirkin bir telefon. Evet ince ancak dizayn yoksunu. Üzerinde bir de android işletim sistemi var. Arkadaşınızın 500 liralık telefonunda o uygulamaların nasıl çalıştığını çok merak ediyorum. Hele android gibi işlemci yutan bir canavar varken. Ben iddia ederek altını çiziyorum, bugün hiçbir Kore firması appledan daha kaliteli aynı segmentte telefon veya tablet çıkartamaz. O kadar büyük dediğiniz şirket kendi güncellemelerini bile takip etmiyor. Android kullananlar, bir süre sonra, yeni güncelleme geldiğinde custom rom yüklemek zorunda kullanıyorlar. Şu anda yazdığım notebook Samsung, eski telefonum 200 liralık samsung yine. Elmalarla armutları karıştırmayın. Iphone 5 çok yakında çıkacak ve sizin o öve öve bitiremediğiniz SGSIIden 2 kat fazla satacak. Rüya diyorsunuz ama bence sizi uyandırmanın zamanı gelmiş rüyadan. Ha bu arada siz de güzel kazık yemişsiniz. Arkadaşınız akıllıymış, gidip 500 liralık android telefon almış, bütün uygulamaları çalıştırıyor. Boşuna 1600 liraya SGSII alıyor millet demek. Yanlış anlaşılmasın, bu benim bakış açım değil. Ben hep geniş pencereden bakmaya çalışırım.
Bombayı resmen kurup kaçtın dostum
işin özü budur android nedir sanallaştırma yaparak çalışan bir işletim sistemidir,hardware tabanlı bile değil yani şu demek oluyor o donanımı asla tam performansıyla kullanamayacak bide linux çekirdeği var optimizasyon bakımından uçması lazım,ama görünen köy klavuz istemiyor,nerde o uçan android nerde o grafik kalitesinde oyunlar nerde o virüssüz çok güzel denetlenen android market büyük bir ihtimal bu mesaj alıntılara bogulacak gene tartışma çıkacak eminimki o tartışma flash içeriklere vede bt dosya transferine kadar gidecek olaya dahilde oluyorsan direk fanboy bilmenne boy olacaksın ne yazıkki forumda durum bu kimse kullandığı telefonun eksik yanlarını asla kabul etmiyor.
Aslında dayanamayıp çok bomba kuruyorum ya :) Benim esas anlamadığım nokta hiç alıp kullanmadan, cihazı anlamaya çalışmadan yorum yazanlar. Önceki mesajlarımda da mevcut, herzaman söylerim, hiçbir cihaz mükemmel değil. Iphoneun da eksik olduğu yerler var, yok değil. Herkes internet kullanmayı biliyor sonuçta( gerçi forumda googleda 10 snde bile bulunacak şeyler için başlık açanları görünce tersini düşünmüyor değilim ya) hepimiz cihazların teknik verilerine ulaşabiliyoruz ancak bu cihazlar sadece donanım değiller. Donanım+yazılım+destek olarak bir bütünler. Android sevenler telefonun open source olduğunu çok vurguluyorlar ancak ben daha forumda çıkıp ben şu programı yaptım bakın ne güzel çalışıyor diyen görmedim. Flash evet gerekli ancak o da bir şekilde flash gösteren(daha doğrusu çeviren) web browserlar ile hallediliyor. BT diyenleri pek anlayamıyorum, nedir bu arkadaşa resim veya müzik yollama ihtiyacı, sene 2011 internet denen birşey var. Halen 10 sene önceki mantıkla hareket ediyorlar.

Orası öyle tabikide dostum kusursuz telefon yok bu iphone'da dahil olmayacakta hep eksik yönleri olacak ben bu cihazı alıyorsam zaten donanım yazılım destek için alıyorum,ben istemiyorum 3 ayda bir yeni model çıkıyor diye telefona para vermek veya android 2.3 2.4 2.5 diye giden sürüm numaralarında aralarında hiçbir fark olmadıgını bile bile yüklemek SGSII 3 hafta kullandım marketten oyun falan test edecektim nfs shift'i çekip denemek istedim indirip kurdum oyunu açtım cihazla uyumsuzmuş daha ilk oyunda ben bu sorunla karşılaştım şimdi gidipte neden SGSII alayımki performansı var diye mi ? donanımı üst düzey diye mi ? o üzerindeki 400mp grafik yongasının reklamlarında diyorlardı ''efendim bu grafik yongası ps2 den daha güçlü bir grafik deneyimi sunacak'' e nerde kardeşim o oyunlar ? varda bizmi bilmiyoruz ? bu android open bilmenne yok açık kaynaklıymış diyip iphone ile karşılaştıranlar hayatları boyunca 1 tane android sürümünü modlayıp piyasaya çıkartmışlar mı acaba çokta merak ediyorum türkiyede bunu yapanda sayılı adam var bunun için övenler alete root eden kendini aleti özgün kullanıyorum işte bak ... versiyonuda kurdum kafamda rahat diyen tiplerdir ,bt ile dosya transferi iphone'da yok denilmekte yahu buda koskocaman yalan ibluetooth uygulaması,celeste uygulaması yokmu yahu ? taş gibi dosya alıp gönderebiliyorum ee orjinalinde yokmuş ozaman saymıyoruz mu diyeceğiz ? bak negüzel işte orjinal cihazın sunmadıgını sana programsal olarak sunabiliyor nedir bu bt karın ağrısı zaten anlamak mümkün değil,flash içeriklere gelelim yazlıkta mecbur internet ihtiyacı oluyor işim gereğide lazım xoom'da 3g ile geziniyordum ne güzel diyordum flash içerikler fln 8 gb turkcell paketim aylık 3g 70 lira ödüyorum normalde o ay 145 lira falan gelmişti bana fatura o uyduruk reklamları flash içeriklerle görüntüleniyordu ya ordan girmiş bana benimde suçum yok zaten sınırsız 3g paketi hala yok memlekette bir ara avea nın vardıda 200 lira falandı gerçi oda hiçbiryerde çekmiyor napayım 3g yi diyor insan türkiyede durum bu iken nedir bu flash dayatması ? çıkar birisi der şimdi ''kapat öyle kullan ozaman '' ne anladım o işten ozaman ? wifi ile mi kullanacagım o flash destekli cihazı ? yada havaalanında bazı marketlerde orda burda wifi noktaların mı ? faydalanacagım ben napayım o flash içeriği şimdi ben ? 1 senedir 8 gb paketi kullanıyorum arada cıkartıp 3g modeme takıpta kullanıyorum dolduramamıştım olan bana oldu yani hani nedir yani o flash içerik muhabbeti videolar mı ? kotayı şişirmekten başka işe yaramazlar filmmi izleyeceğim online ? veya facebooktan farmwille mi? oynayacağım oynatan telefonda taratıcıdan yok zaten e napacagım o flash içeriği ben ? pratikte pek işe yaramıyor ama olay karışlaştırmaya gelince çokta büyütülüyor onunda nedeni şu reklamlar o açında yapılıyor ''flash içerik görüntüleme sorunsuz hızlı mobil cihazda '' diye millette çok büyütüyor olay bu zaten geçen tartışmalarda bu forumda küfreden dahi oldu pm ile forumda yazarak nasıl bir fanboyluksa bu şahıslarına asla yediremiyorlar eksik noktasının var oldugunu biliyorlar ama kabullenemiyorlar varolan özelliğinide işte bt miş flash mış diyede temcit pilavı gibi önüne koyuyorlar her tartışmada işte buda klasik türk insanının eseri empati yoksunu kendinde olan cihazı markasının dahi bukadar övmemesi kendisinin övmesi cihaza körü körüne güvenmesi namus meselesi oluyor o onun için okadar ciddi yani o yüzden yaz yaz bitmez bugune kadar bu forumda iphone durduk yere övmedim neden öveyimki kullanıcı yanlısı insanım cebime mantığıma ne uyarsa onu alırım SGSII en iyi android telefondu güya çoktan tahtını doldurdular bile benim için önemli olan şey zaten belli nedir bunlar dediginiz gibi donanım yazılım destek 3 lüsünün sorunsuzca en hızlı biçimde verilmesidir 1 küsür senelik ip4'ü emekli ettikten sonra elde para ile bekliyoruz ip5 gelsin duruma bakalım diye yada o arada SGSIII çıkarsa onuda düşünebiliriz diye :)
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tom jetland 8 yıl
oldukça hararetli bir tartışma var yine fanlar arasında, benim bakış açım da şudur,
hiçbir markanın fanı olmam, hiçbir markaya sadakatim yok, o anda piyasada benim ihtiyaçlarıma cevap verecek en ucuz telefon hangisiyse onu tercih ederim.şu anda bu n8, yarın belki ip5 olur yada sgs3 kim bilir...
bu ne şiddet ne celal sanki babamızın şirketi...
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AlicanNalbat 8 yıl
OvernightSensation
carnador Çekemeyenler var aramızda, bakıyorumda.. Bakalım ne gibi yeni özelliklerle gelecek, samsung şimdi eline kağıt kalemi alıp, kopyalayacakları şeylere bir tane isim arayışına girmeye başlar artık :)
:D ilahi valla güldürdün sen ya. Apple artık teknolojinin gerisinde kaldı tel konusunda bıraksın bu işleri şuna bak 3.7 ekran bir tane eski nesil işlemci için yapmadığı reklam kalmadı yok barda unutuldu yok bilmem ne bırakın bunları kurtulun şu apple kör sevdanızdan da gerçekleri görün. Ayrıca samsung galaxy s2 zaten çıkacak iphone 5i ezici özellikte hele S3 de geliyor yani kısacası apple rüyası bitti gerçeğe dönün.

sana bişiy diyimmi bence sen galaxy sevdasından kurtul :) iphone çakması 2 uygulamamı gördün, herhangi bir iphone 4 kullanmamış yada görmemiş olamassın aradaki farkı anlamayacak kadar kör olmayalım ve şunu unutmayalım iphone ve diğerleri :)bu arada bu tür androidciler iphone'a laf attıkca kullanıcılar teli daha çok seviyor çekemeyen çok oldugu için emin olun :) nalet olsun içimdeki bu android sevgisineeee :)kıyamadım gene
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AlicanNalbat 8 yıl
drony
Player ONE Ooo Bakıyorum iphone duyunca sesi çıkan ezikler yine hep burda . İphone telefonu yada haberini görünce ezilen garip bir tür türedi Türkiyede. Bence dünyanın ünlü bilim adamları ülkemize gelip bu kişileri araştırmalılar.Farklı deneylere tabi tutmalılar. ANDROEZİK LER DİYEDE BİLİNİYOR BU TÜR. SİZE BİRŞEY SÖYLEYİM Mİ. İPHONE 4 SAHİBİYİM . 5 ÇIKSIN HEMEN ALACAĞIM. NASIL HOŞUNUZA GİTTİ Mİ . ÇILDIRIN LAN EZİKLER
dostum bu sinir nedir böyle

DOSTUM SENDE ABARTMISSIN CİDDEN... bende iphone 4 kullanıyorum ve 5 çıksın alacagım senin gibi ama ülkenin hali belli alan var alamayan var... bu şekilde yaparak sadece rencide edersin... sonra şımarık apple'cılar olursun bi anda... nede olsa ağızları torba değil.
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AlicanNalbat 8 yıl
Canka1
Apple konusu oldu mu hep ayni tartisma... Forumun seviyesi cok dustu...

SİZE KISACA ÖZETLİYOUM SGSII BİLMEMNE KARIŞTIRMAYALIM iPHONE VE DİĞERLERİ DİYELİM GİTSİN... ARKADASIN DEDİĞİ GİBİ ELMA İLE ARMUDU KARIŞTIRMAYALIM LÜTFEN....
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nakruf34 8 yıl
araştırıp duruyoruz, ekranı büyütecekleri a5 işlemcisini kullanacakları kesin gibi görünüyor ama en son 8mp kamera olacağı konuşuluyordu bununlada ilgili her hangi bir detay bulamadım...
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