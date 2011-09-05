T-Mobile, iPhone 5 için rezervasyon almaya başladı

Her jenerasyonda başarısını katlayarak sürdüren iPhone'un 5.nesil jenerasyonuyla ilgili; satışa sunulacağı tarih, ülkeler, fiyatı ve ismi gibi konular üzerindeki belirsizlik süre dursun; Almanya'nın önde gelen servis sağlayıcılarından T-Mobile, satışa sunacağı iPhone 5'ler için rezarvasyon almaya başladı.
9to5Mac'in Almanya'daki okuyucularından aldığı bilgilere göre T-Mobile müşterileri, iPhone 5'i ilk alanlardan olmak ve ilk haftalardaki stok sıkıntısından etkilenmemek için T-Mobile'ın hazırladığı rezervasyon biletleri aracılığıyla telefonu şimdiden ayırtabiliyor. Bloomberg, aynı bilgiyi T-Mobile'ın basın sözcülerinden Alexander von Schmettow ile doğrulatırken; basın sözcüsünün ifadesine göre iPhone 4'ün halefini almak isteyen kullanıcılar, bugünden itibaren telefonu ayırtabiliyorlar. T-Mobile telefonun ismi ya da satışa sunulacağı tarihle ilgili herhangi bir bilgi vermezken; uygulamada kullanıcı başına bir adet iPhone 5 rezervasyon sınırı bulunuyor.
Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni iPhone (ya da iPhone'ların) hangi tarihte satışa sunulacağı belirsizliğini korurken internete sızan son bilgilere göre iOS 5 ve iCloud eğitim dökümanları Apple Store çalışanlarına ulaşırken; Best Buy'ın internete sızan dökümanında ise iPhone 5'in ön satışına Ekim ayıyla başlanacağının tahmin edildiği bilgisi yer alıyor. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'da geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'un Ekim ayının ortasında satışa sunulacağını iddia etmişti. Gerek Best Buy gerekse de WSJ'in yaklaşık aynı tarihe işaret etmesi iPhone 5'in Ekim'in 2.haftasından sonra satışa sunulacağı ihtimalini arttırıyor.
Japonya sitesi Macotakara, Pegatron Technology ve Foxconn, iPhone 5 üretimine %85'e %15 gibi bir oranda başladığını belirtirken; üretimi tamamlanan iPhone 5'lerin, iOS 5'in son sürümü hazır olmamasından dolayı kutulanmadığı ifade ediyor.
Not: Yukarıdaki görselde iPhone 5 ait olduğu iddia edilen kılıf içerisinde iPhone 4 görülmektedir.
<a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-09-05/deutsche-telekom-to-offer-iphone-5-reservation-as-of-today.html?">Bloomberg</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsungun yarattığı yeni segmentleri gördükçe apple müşterisi olma yönündeki kararımı gelecege yönelik sorguluyorum.(örnek: galaxy note)
Orası öyle tabikide dostum kusursuz telefon yok bu iphone'da dahil olmayacakta hep eksik yönleri olacak ben bu cihazı alıyorsam zaten donanım yazılım destek için alıyorum,ben istemiyorum 3 ayda bir yeni model çıkıyor diye telefona para vermek veya android 2.3 2.4 2.5 diye giden sürüm numaralarında aralarında hiçbir fark olmadıgını bile bile yüklemek SGSII 3 hafta kullandım marketten oyun falan test edecektim nfs shift'i çekip denemek istedim indirip kurdum oyunu açtım cihazla uyumsuzmuş daha ilk oyunda ben bu sorunla karşılaştım şimdi gidipte neden SGSII alayımki performansı var diye mi ? donanımı üst düzey diye mi ? o üzerindeki 400mp grafik yongasının reklamlarında diyorlardı ''efendim bu grafik yongası ps2 den daha güçlü bir grafik deneyimi sunacak'' e nerde kardeşim o oyunlar ? varda bizmi bilmiyoruz ? bu android open bilmenne yok açık kaynaklıymış diyip iphone ile karşılaştıranlar hayatları boyunca 1 tane android sürümünü modlayıp piyasaya çıkartmışlar mı acaba çokta merak ediyorum türkiyede bunu yapanda sayılı adam var bunun için övenler alete root eden kendini aleti özgün kullanıyorum işte bak ... versiyonuda kurdum kafamda rahat diyen tiplerdir ,bt ile dosya transferi iphone'da yok denilmekte yahu buda koskocaman yalan ibluetooth uygulaması,celeste uygulaması yokmu yahu ? taş gibi dosya alıp gönderebiliyorum ee orjinalinde yokmuş ozaman saymıyoruz mu diyeceğiz ? bak negüzel işte orjinal cihazın sunmadıgını sana programsal olarak sunabiliyor nedir bu bt karın ağrısı zaten anlamak mümkün değil,flash içeriklere gelelim yazlıkta mecbur internet ihtiyacı oluyor işim gereğide lazım xoom'da 3g ile geziniyordum ne güzel diyordum flash içerikler fln 8 gb turkcell paketim aylık 3g 70 lira ödüyorum normalde o ay 145 lira falan gelmişti bana fatura o uyduruk reklamları flash içeriklerle görüntüleniyordu ya ordan girmiş bana benimde suçum yok zaten sınırsız 3g paketi hala yok memlekette bir ara avea nın vardıda 200 lira falandı gerçi oda hiçbiryerde çekmiyor napayım 3g yi diyor insan türkiyede durum bu iken nedir bu flash dayatması ? çıkar birisi der şimdi ''kapat öyle kullan ozaman '' ne anladım o işten ozaman ? wifi ile mi kullanacagım o flash destekli cihazı ? yada havaalanında bazı marketlerde orda burda wifi noktaların mı ? faydalanacagım ben napayım o flash içeriği şimdi ben ? 1 senedir 8 gb paketi kullanıyorum arada cıkartıp 3g modeme takıpta kullanıyorum dolduramamıştım olan bana oldu yani hani nedir yani o flash içerik muhabbeti videolar mı ? kotayı şişirmekten başka işe yaramazlar filmmi izleyeceğim online ? veya facebooktan farmwille mi? oynayacağım oynatan telefonda taratıcıdan yok zaten e napacagım o flash içeriği ben ? pratikte pek işe yaramıyor ama olay karışlaştırmaya gelince çokta büyütülüyor onunda nedeni şu reklamlar o açında yapılıyor ''flash içerik görüntüleme sorunsuz hızlı mobil cihazda '' diye millette çok büyütüyor olay bu zaten geçen tartışmalarda bu forumda küfreden dahi oldu pm ile forumda yazarak nasıl bir fanboyluksa bu şahıslarına asla yediremiyorlar eksik noktasının var oldugunu biliyorlar ama kabullenemiyorlar varolan özelliğinide işte bt miş flash mış diyede temcit pilavı gibi önüne koyuyorlar her tartışmada işte buda klasik türk insanının eseri empati yoksunu kendinde olan cihazı markasının dahi bukadar övmemesi kendisinin övmesi cihaza körü körüne güvenmesi namus meselesi oluyor o onun için okadar ciddi yani o yüzden yaz yaz bitmez bugune kadar bu forumda iphone durduk yere övmedim neden öveyimki kullanıcı yanlısı insanım cebime mantığıma ne uyarsa onu alırım SGSII en iyi android telefondu güya çoktan tahtını doldurdular bile benim için önemli olan şey zaten belli nedir bunlar dediginiz gibi donanım yazılım destek 3 lüsünün sorunsuzca en hızlı biçimde verilmesidir 1 küsür senelik ip4'ü emekli ettikten sonra elde para ile bekliyoruz ip5 gelsin duruma bakalım diye yada o arada SGSIII çıkarsa onuda düşünebiliriz diye :)
hiçbir markanın fanı olmam, hiçbir markaya sadakatim yok, o anda piyasada benim ihtiyaçlarıma cevap verecek en ucuz telefon hangisiyse onu tercih ederim.şu anda bu n8, yarın belki ip5 olur yada sgs3 kim bilir...
bu ne şiddet ne celal sanki babamızın şirketi...
sana bişiy diyimmi bence sen galaxy sevdasından kurtul :) iphone çakması 2 uygulamamı gördün, herhangi bir iphone 4 kullanmamış yada görmemiş olamassın aradaki farkı anlamayacak kadar kör olmayalım ve şunu unutmayalım iphone ve diğerleri :)bu arada bu tür androidciler iphone'a laf attıkca kullanıcılar teli daha çok seviyor çekemeyen çok oldugu için emin olun :) nalet olsun içimdeki bu android sevgisineeee :)kıyamadım gene
DOSTUM SENDE ABARTMISSIN CİDDEN... bende iphone 4 kullanıyorum ve 5 çıksın alacagım senin gibi ama ülkenin hali belli alan var alamayan var... bu şekilde yaparak sadece rencide edersin... sonra şımarık apple'cılar olursun bi anda... nede olsa ağızları torba değil.
SİZE KISACA ÖZETLİYOUM SGSII BİLMEMNE KARIŞTIRMAYALIM iPHONE VE DİĞERLERİ DİYELİM GİTSİN... ARKADASIN DEDİĞİ GİBİ ELMA İLE ARMUDU KARIŞTIRMAYALIM LÜTFEN....
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