T-Mobile, iPhone 5 için rezervasyon almaya başladı

Her jenerasyonda başarısını katlayarak sürdüren iPhone'un 5.nesil jenerasyonuyla ilgili; satışa sunulacağı tarih, ülkeler, fiyatı ve ismi gibi konular üzerindeki belirsizlik süre dursun; Almanya'nın önde gelen servis sağlayıcılarından T-Mobile, satışa sunacağı iPhone 5'ler için rezarvasyon almaya başladı.

9to5Mac'in Almanya'daki okuyucularından aldığı bilgilere göre T-Mobile müşterileri, iPhone 5'i ilk alanlardan olmak ve ilk haftalardaki stok sıkıntısından etkilenmemek için T-Mobile'ın hazırladığı rezervasyon biletleri aracılığıyla telefonu şimdiden ayırtabiliyor. Bloomberg, aynı bilgiyi T-Mobile'ın basın sözcülerinden Alexander von Schmettow ile doğrulatırken; basın sözcüsünün ifadesine göre iPhone 4'ün halefini almak isteyen kullanıcılar, bugünden itibaren telefonu ayırtabiliyorlar. T-Mobile telefonun ismi ya da satışa sunulacağı tarihle ilgili herhangi bir bilgi vermezken; uygulamada kullanıcı başına bir adet iPhone 5 rezervasyon sınırı bulunuyor.

Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen yeni iPhone (ya da iPhone'ların) hangi tarihte satışa sunulacağı belirsizliğini korurken internete sızan son bilgilere göre iOS 5 ve iCloud eğitim dökümanları Apple Store çalışanlarına ulaşırken; Best Buy'ın internete sızan dökümanında ise iPhone 5'in ön satışına Ekim ayıyla başlanacağının tahmin edildiği bilgisi yer alıyor. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal'da geçtiğimiz haftalarda yeni iPhone'un Ekim ayının ortasında satışa sunulacağını iddia etmişti. Gerek Best Buy gerekse de WSJ'in yaklaşık aynı tarihe işaret etmesi iPhone 5'in Ekim'in 2.haftasından sonra satışa sunulacağı ihtimalini arttırıyor.

Japonya sitesi Macotakara, Pegatron Technology ve Foxconn, iPhone 5 üretimine %85'e %15 gibi bir oranda başladığını belirtirken; üretimi tamamlanan iPhone 5'lerin, iOS 5'in son sürümü hazır olmamasından dolayı kutulanmadığı ifade ediyor.

Not: Yukarıdaki görselde iPhone 5 ait olduğu iddia edilen kılıf içerisinde iPhone 4 görülmektedir.

