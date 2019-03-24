TP-Link fiyat-performansa oynayan yeni yönlendiricisini duyurdu

Kablosuz ağ pazarının önemli oyuncularından TP-Link üst seviyede fiyat-performansa oynayacak yeni yönlendiricisini duyurdu. TP-Link Archer A20 modeli rakiplerinden yüzde 20-30 oranında daha uygun fiyata sahip.

TP-Link Archer A20 özellikleri ve fiyatı

WiFi AC olarak da bildiğimiz WiFi 5 standardını temel alan yönlendirici 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.4GHz bandını kullanarak en verimli bağlantıları sağlıyor. 5G bantlarında 3250Mbps, 2.4G bandında 750Mbps ile toplamda 4000Mbps veri aktarım hızlarına ulaşılabiliyor.

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Kullanıcı başı daha fazla veri girdi-çıktısı sağlayan MU-MIMO dizilimi sayesinde birden fazla kullanıcıya daha verimli bağlantı sunulabiliyor. Arka kısımda iki LAN portunu birleştirerek 2Gbps hızlarına kadar çıkabiliyorsunuz.

4 çekirdekli bir ARM işlemci ile tüm işlemleri yöneten yönlendirici 3 adet WiFi yongası ile daha yüksek performans sağlıyor. Oyunlar için bağlantı önceliği ayarlayabilirken cihaza yönelen sinyaller ile verimlilik de artıyor.

Alexa Skill ve IFTTT otomasyon platformları ile de uyumlu çalışan TP-Link Archer A20 yönlendiricisi için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar dünya çapında başlamak üzere.