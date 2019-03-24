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TP-Link fiyat-performansa oynayan yeni yönlendiricisini duyurdu

4Gbps aktarım hızları, bağlantı öncelik kontrolü, 4 çekirdekli ARM işlemci ve 2Gbps kablolu aktarım hızları gibi özellikler sunan TP-Link Archer A20 satışa sunuluyor.
1 ay
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-Link fiyat-performansa oynayan yeni yönlendiricisini duyurdu

Kablosuz ağ pazarının önemli oyuncularından TP-Link üst seviyede fiyat-performansa oynayacak yeni yönlendiricisini duyurdu. TP-Link Archer A20 modeli rakiplerinden yüzde 20-30 oranında daha uygun fiyata sahip.

TP-Link Archer A20 özellikleri ve fiyatı

WiFi AC olarak da bildiğimiz WiFi 5 standardını temel alan yönlendirici 2 adet 5GHz ve 1 adet 2.4GHz bandını kullanarak en verimli bağlantıları sağlıyor. 5G bantlarında 3250Mbps, 2.4G bandında 750Mbps ile toplamda 4000Mbps veri aktarım hızlarına ulaşılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Intel’in modüler bilgisayar projesi Compute Card iptal edildi"

Kullanıcı başı daha fazla veri girdi-çıktısı sağlayan MU-MIMO dizilimi sayesinde birden fazla kullanıcıya daha verimli bağlantı sunulabiliyor. Arka kısımda iki LAN portunu birleştirerek 2Gbps hızlarına kadar çıkabiliyorsunuz.

4 çekirdekli bir ARM işlemci ile tüm işlemleri yöneten yönlendirici 3 adet WiFi yongası ile daha yüksek performans sağlıyor. Oyunlar için bağlantı önceliği ayarlayabilirken cihaza yönelen sinyaller ile verimlilik de artıyor.

Alexa Skill ve IFTTT otomasyon platformları ile de uyumlu çalışan TP-Link Archer A20 yönlendiricisi için 200$ fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar dünya çapında başlamak üzere.

 

https://www.tp-link.com/us/products/details/cat-9_Archer-A20.html Yorum Yaz
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SequentiaL 1 ay en beğenilen
200 dolar ve fiyat performans hmmm... Şekilli bir tasarım yap 60 dolarlık donanımı 200 dolara itele millete, iyi para he.
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pöh62 1 ay
önce türktelekom üzerinden satılan (kakalanan) modemlerine adam akıllı yazılım desteği ve donanım koysunlar 50 mbit vdsl bağlantıda sürekli 3 mb alınıyor wifide (rj45 sıkıntısız ama) çakallık bunlarda mı ttnette mi bilemiyorum tabi.
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ipli jeton 1 ay pöh62
TT'dan modem almayın.
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The souls migration 1 ay
güzel aletler de iki eleştirim olacak bu ürün için. iki versiyonu var. yeni çıkıyorsa neden iki versiyonu oluyor? v1 ile v1,8 arasındaki farkları göremedim. birinin diğerinden üstünlüğü veya diğer bir deyişle v1' in eksiği veya kusuru nedir acaba? ikinci olarak söyleuyeceğim de dizayn olarak ya bilmiyorum bunları başka türlü dişzayn edemiyorlar mı? bana çok itici geldi şekil şemal. yani anten sayısı ön plana çıkıyor desem şekli başka nasıl olabilir ki diyen çıkabilir. hiç bana sormasın.
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OverClocK1ng 1 ay
Özelliklerine bakıyorum. Performans var. Fiyata bakıyorum. Fiyat da var.
Ama ikisini bir arada pek göremedim...
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The.Mafia 1 ay
200 dolar çok ucuzmuş
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emir_sezer 1 ay yeni yorumcu
şu işi bir öğrensek, kendi adıma soruyorum;
bunu alan nerede nasıl kullanacak sıradan bir kullanıcıya lazım mı hangi bilgisayarın bu hızlara bağlanma kabiliyeti var bağlantı hızımı yoksa kapsadığı alan mı daha önemli eski modem 70 mbps şimdiki modem 125 daha 300 lük modem bile kullanmadık biz
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Boragungoren 1 ay
Önce yazılımlarındaki sorunları düzeltsinler.Modemde upload yapınca 2000 3000 pinglere çıkıyor yazık.
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SequentiaL 1 ay en beğenilen
200 dolar ve fiyat performans hmmm... Şekilli bir tasarım yap 60 dolarlık donanımı 200 dolara itele millete, iyi para he.
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