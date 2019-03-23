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Intel’in modüler bilgisayar projesi Compute Card iptal edildi

Akıllı ev aletlerinin donanım gücünü sürekli olarak yükseltmeyi amaçlan Intel, Compute Card adında bir program başlatmıştı. Intel iki yıl sonra bu amacından vazgeçti.
2 ay
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1
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in standart cihazları akıllı hale getirmek amacıyla geliştirmeye başladığı ve CES 2017 fuarında tanıttığı Compute Card adındaki modüler bilgisayar projesi rafa kalktı. Firma yeni model üretmeyecek.

Intel Compute Card nedir?

Intel Compute Card konseptinin temelinde televizyonunuzdaki veya buzdolabınızdaki girişe kolayca takarak cihazın donanımını güncellemeniz veya yeni özellikler kazandırmanız yatıyor. Bu anlamda tek başına bağımsız bir PC gibi kullanabilmeniz mümkün değil. Yanında gelen ve bağlantılar içeren docka taktığınızda ise bir bilgisayarınız oluyor.

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Intel Compute Card 4 farklı seçeneğe sahipti. 6. nesil Celeron N3450 ve Pentium N4200 işlemcilerin yanında Kaby Lake tabanlı Core i3-7Y30 ve i5-7Y57 işlemci seçenekleri mevcuttu. Sistem en fazla 4.5W enerji tüketiyordu.

4GB/8GB DDR3 RAM seçenekleri olan cihazın Core işlemcili versiyonlarında 128GB SSD, Skylake işlemcili versiyonlarında ise 64GB eMMC depolama kapasitesi geliyordu. WiFi AC ve Bluetooth 4.2 teknolojileri de ortaktı. Kullanıcılar isteğe bağlı işletim sistemi yükleyebiliyordu.

Intel Compute Card için LG, Dell, HP, NexDock gibi pek çok firma Intel ile iş birliği yapmış ve ilk ürünlerini piyasaya sürmüştü. Ne var ki Intel programı daha fazla devam ettiremeyeceğini açıkladı. Mevcut ürünlere teknik destek devam edecek ancak yeni bir ürün çıkmayacak. Böylece herhangi bir yükseltme seçeneği kalmamış oluyor.

Bir dönem Samsung’un da televizyonlarında bu tür bir modül tarzında donanım yükseltme seçeneği sunduğunu görmüştük ancak tüketici eğilimi sürekli para ödeyerek modül güncellemeden yana olmadı. Tüketici daha çok cihazı komple değiştirmeyi tercih ediyor zira bu modüllerin fiyatları sürekli değişim yaparsanız orijinal üründen pahalıya geliyor.

 

https://www.slashgear.com/intel-compute-card-discontinued-modular-pc-upgrades-nexdock-22570780/ Yorum Yaz
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interwap 1 ay
Intel'de iptal üzerine iptaller. Google gibi oldular yada Google Intel gibi.
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