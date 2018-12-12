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TP-Link üç bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu

Bağlantı kapasitesini 4 katına çıkararak verimliliği artıran WiFi 6 teknolojisi yaygınlaşıyor. TP-Link gelecek yıl başlarında üç bant WiFi 6 yönlendiricisini satışa sunacak.
5 ay
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Asus’un dünyanın ilk 3 bant WiFi 6 yönlendiricisini piyasaya sürmesinin ardından bir duyuru da TP-Link’ten geldi. Firma gelecek yıl ilk aylarında üç bant WiFi 6 yönlendiricisini piyasaya sürüyor.

TP-Link Archer AX11000 özellikleri ve fiyatı

TP-Link Archer AX11000 modeli 3 frekans bandını kullanarak toplamda 10756 Mbps bağlantı hızına ulaşıyor. 2.4GHz bandında 1148Mbps hız yakalanırken 2 adet 5GHz bandında ise 4804 Mbps elde ediliyor.

8 adet harici anten ile en iyi sinyal dağıtımı sağlanırken Rangeboost ve Beamforming teknolojileri sinyalleri doğrudan bağlı cihazlara göndererek verimliliği arttırıyor. OFDMA teknolojisi ise kapsama alanını genişletiyor.

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Oyun tarafında yönlendirici pek çok yazılımı beraberinde getiriyor. TP-Link Game Center yazılımı bant genişliğini ayarlayabilme, gerçek zamanlı veri akışını görebilme ve VPN ile en iyi oyun performansını sağlama özellikleri sunuyor. TP-Link Game Protector yazılımı da Trend Micro üzerinden güvenlik sağlıyor. Gaming Accelerator ise oyunlara öncelik tanıyor.

1.80 GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir ARM işlemcinin güç verdiği cihazda 1GB RAM ve 512MB depolama belleği bulunuyor. 8 adet Gb LAN portu, 1 adet 2.5Gbps WAN portu, USB 3.0 ve USB 3.0 Tip-C bağlantıları da geniş bir seçenek sunuyor.

Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan yönlendirici bu sayede hızlı kuruluma olanak tanıyor. Alexa ve IFTT uyumlu olan yönlendirici 450$ fiyat etiketine sahip. Yönlendirici Ocak sonu Şubat başı gibi piyasada olacak.

 

TP-Link üç bant WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu
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Archer AX6000 özellikleri ve fiyatı

TP-Link Archer AX6000 yönlendirici ise firmanın piyasaya çıkan ilk WiFi 6 yönlendiricisi oldu. İki bant kullanan yönlendirici toplamda 6000Mbps hızlarına ulaşabiliyor. Oyuna odaklı yazılımlar bu modelde mevcut değil. Onun haricinde güvenlik ve sinyal kalitesini arttırma yazılımları mevcut. Fiyatı ise 350$ olarak açıklandı.

 

https://www.techpowerup.com/250493/tp-link-introduces-archer-ax6000-and-ax11000-802-11ax-wi-fi-routers Yorum Yaz
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sniper23 5 ay
Büyük işletmelere iyi gider.
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