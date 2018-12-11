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GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı

Gerçek zamanlı ışın izleme – RTX teknolojisini alt seviye ekran kartlarına da getirecek olan RTX 2060 modeli ortaya çıktı. Üretici ortaklar hazırlıklarını tamamlamak üzere.
5 ay
10,1b
1
30
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın Turing mimarisine ait ilk 3 ekran kartını piyasaya sürmesinin ardından özellikle alt seviye modeller merakla bekleniyor. Zira gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisinin alt seviye kartlara da gelip gelmeyeceği halen belirsiz. Bununla ilgili işaretler çoğalıyor.

GeForce RTX 2060 özellikleri

Bir süre önce GeForce RTX 2060 şeklinde benchmark skorlarına yansıyan bir ismin ardından bu hafta da Gigabyte tarafından hazırlanmış GeForce RTX 2060 ekran kartı görüntüleri internete sızdırıldı.

Ayrıca Bkz. "Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor"

Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olan gelen ekran kartında çift fan göze çarpıyor. 8-pinli bir güç bağlantısı olan ekran kartında 1920 CUDA çekirdeği olduğu ifade ediliyor. Diğer teknik bilgiler mevcut değil. Görseller ne kadar gerçek bilinmiyor ancak genelde bu tür AiB sızıntıları doğru çıkıyor.

GeForce RTX 2060 isimlendirmesi başka bir noktayı da açıklığa kavuşturmuş oluyor. Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi görülen o ki alt seviye ekran kartlarına da sunulacak. Kaynaklar RT çekirdeklerinin biraz daha kırpılacağını ve düşük ayarlarda tatmin edici bir performans sunacağını tahmin ediyor.

Şimdilik fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında net bir bilgi yok ancak CES 2019 fuarında gündemin mobil RTX kartları olacağı dile getirilmişti. Bu bakımdan GeForce RTX 2060 ekran kartı Şubat veya Mart ayında kendisini gösterebilir.

 

https://www.techpowerup.com/250504/first-renders-of-gigabyte-rtx-2060-graphics-card-surface Yorum Yaz
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Arisaka 5 ay en beğenilen Whippoorwill
Bir yerlere çıkaracağı yok kartın fiyatını 1060 gibi 250$ da tutarsan evet orta seviyeyi yukarı çeker ama 250$ dan çıkması imkansız ötesi gibi bir şey ortalama 350$ civarı fiyata sahip olur böyle olunca da orta seviyeyi hiç bir yere çıkaramaz. Performans artar da fiyatıyla o orta seviye olmaktan çıkar. GTX1000 serisi çıktığında GTX1070 370$ civarı bulunabiliyordu düşün artık şuan o fiyatlara RTX2060 satacaklar üstelik 900 den 1000 serisine geçişte ki sıçrama da yok öyle olsa yine amenna adamlar 1060 = 980, 1070 = 980 Ti yaptı şuan dediğim gibi anca 2060 = 1070
Bir yerlere çıkaracağı yok kartın fiyatını 1060 gibi 250$ da tutarsan evet orta seviyeyi yukarı çeker ama 250$ dan çıkması imkansız ötesi gibi bir şey ortalama...
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taharetmusluğu_ 5 ay
Demedi demeyin 1.5 yıl sonra veya önce AMD Nvidia’ya ağır kayacak Nvidia şansını çok zorladı (ikisininde sempatizanı değilim).
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Spider_hip 5 ay
Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi çok pis downgrade yedi son güncellemeyle. Aksi taktirde performans yerlerdeydi. Yani bir anlamı kalmıyor. En güçlü kartları bile downgradesiz kaldıramadı. O yüzden Amd nin vaad ettiği kartlar doğruysa herkes rahat amd ye kayar.
Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi çok pis downgrade yedi son güncellemeyle. Aksi taktirde performans yerlerdeydi. Yani bir anlamı kalmıyor. En güçlü kartla...
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DH Misafiri 5 ay
1920 cuda olursa iyi olur ama tahminin 1300 yada 1600 civarı olur rt de var diye 350$ dan çıkar bu tdp si 120w olur gibime geliyor
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DH Misafiri 5 ay
Nvidia bunun çetelesini çekecek gibime geliyor 2060 ta ancak low da 30 çok dert deil ama oyuna göre bf5 gibi bir oyunda 30 çok göze çarpar 60 olması lazım ama the wicther gibi sinematik oyunlarda 30 da kabul edilebilir gene her zaman ilk yatırım yapan çileyi çeker inş PhysX gibi olmaz ama sanmıyorum AMD diye göre RT erken daha
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R0llingMan 5 ay
Burada çoğu arkadaş Türkiye fiyatından yakınmış haklı olarak. Nvıdıa'nın yapabileceği birşey varmı veya bu fiyatlandırmaların suçlusu sadece firmalar mı?
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Lana-Del-Rey 5 ay
Ray Tracing açınca (BF5 için konuşuyorum) 60 FPS'i ite kaka anca alıyor 2070.
2060 RT açınca ne olacak? 30 FPS mi?

Piyasanın en önemli segmenti olan budget seviye karta RT koyması saçma olmuş.
Keşke düz kart üretip maliyetten kıssalarmış.
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taharetmusluğu_ 5 ay
Hemen anlatayım bebişim sen nvidia olarak 379 dolardan gtx 1070 satıp 500 dolara rtx 2070 satarsan türkiye gibi milletin kıçında donu olmadan gezdiği ülkelerde bu kartı satamazsın yani bu mantığı kavrayamadıysanız ne diyelim artık Rx 3080 ile görelim bakalım.Ayrıca ikisininde sempatizanı olmadığımı belirttim... (Şimdi gidip rtx 2070 daha güçlü falan diyip iyice kendinizi batırmayın zaten yıllar geçtikçe güçlendirmek zorundalar sonuç olarak aynı segment)
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kadalt 5 ay
Yenilikçi güzel bir teknoloji ray tracing ama hiç bir online oyuncu bu grafikleri görmeyecek bile şu amd tarafıda kartlarını oynasa, piyasa gerilse, fiyatlar düşse, nvidia amd fark etmez bize faydası olur.
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Mukarnas 5 ay
Ne anladik bu isten SLI yine yok!
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MakeTatarGreatAgain 5 ay Mukarnas
SLI'mı kaldı bu zamanda
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MakeTatarGreatAgain 5 ay
Bu kartı almayı düşünüyorumda fiyatı sizce ne kadar arkadaşlar?
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Morichannnn 5 ay
Daha 2080 Ray Tracing teknolojisinde düşük fps’ler alıyor, bunu hayal edemiyorum. Muhtemelen performansı da 1070-1070ti arasında bir şey olur.
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Anti Fanboy 5 ay Morichannnn
BFV'e gelen yeni güncelleme sayesinde 1080P DXR ultra +60 fps alıyor.
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No Way Out 5 ay
1070-1070 Ti arası performansı olup en az 350 dolar olacak.
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