GeForce RTX 2060 ekran kartı ortaya çıktı

Nvidia’nın Turing mimarisine ait ilk 3 ekran kartını piyasaya sürmesinin ardından özellikle alt seviye modeller merakla bekleniyor. Zira gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisinin alt seviye kartlara da gelip gelmeyeceği halen belirsiz. Bununla ilgili işaretler çoğalıyor.

GeForce RTX 2060 özellikleri

Bir süre önce GeForce RTX 2060 şeklinde benchmark skorlarına yansıyan bir ismin ardından bu hafta da Gigabyte tarafından hazırlanmış GeForce RTX 2060 ekran kartı görüntüleri internete sızdırıldı.

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"Turing mimarili mobil ekran kartları CES 2019 fuarında geliyor"

Fabrika çıkışı hız aşırtılmış olan gelen ekran kartında çift fan göze çarpıyor. 8-pinli bir güç bağlantısı olan ekran kartında 1920 CUDA çekirdeği olduğu ifade ediliyor. Diğer teknik bilgiler mevcut değil. Görseller ne kadar gerçek bilinmiyor ancak genelde bu tür AiB sızıntıları doğru çıkıyor.

GeForce RTX 2060 isimlendirmesi başka bir noktayı da açıklığa kavuşturmuş oluyor. Gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi görülen o ki alt seviye ekran kartlarına da sunulacak. Kaynaklar RT çekirdeklerinin biraz daha kırpılacağını ve düşük ayarlarda tatmin edici bir performans sunacağını tahmin ediyor.

Şimdilik fiyatlandırma ve çıkış tarihi hakkında net bir bilgi yok ancak CES 2019 fuarında gündemin mobil RTX kartları olacağı dile getirilmişti. Bu bakımdan GeForce RTX 2060 ekran kartı Şubat veya Mart ayında kendisini gösterebilir.