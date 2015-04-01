TP-LINK TD-W9980 İnceleme

Parlak siyah ile bezenmiş Modem, ilk bakışta duvara gömme modern lamba tasarımlarını andırmakta. Özellikle salon kullanımı için ideal bir tasarıma sahip olan N600, tamamiyle plastik malzeme ile kaplanmış.

Girintili bir tasarımın hakim olduğu ön yüzümüze yakından baktığımızda Tp-Link baskısı gözümüze çarparken, ortaya konumlandırılmış kanalları da görebiliyoruz. Tasarıma düz ve standart bir hava yerine biraz daha estetik anlayışı katmaya çalışmaları hoş olmuş.

Ürünün ön yüzünde Güç, ADSL aktivite, internet bağlantısı, kablosuz ve kablolu ağ aktiviteleri gibi işimize yarayabilecek ışıklı bildirimlere yer verdiklerini görebiliyoruz.

Arka yüzüne geçtiğimizde ise karşımıza çıkan bu bağlantı üssümüzde 4 adet Gigabit portu, 2 adet Usb giriş ve VDSL portu dikkat çekerken, 3 adet tak çıkar yapıya uygun anten girişlerinin yanı sıra Wi-Fi açma kapama, cihaz açma kapama, reset ve WPS tuşlarının da yerini aldığını görebiliyoruz.



N600'ün arka kısmına geçtiğimizde ise karşımıza her modemde standart olarak rastladığımız modeme giriş yardımcı tablosu çıkıyor. Onun dışında hava kanallarını görebildiğimiz bu yüzümüze plastik ayaklar yerleştirdiklerini görebiliyoruz.



En azından kaymayı önlemesi adına, ayaklarda daha uygun bir malzeme kullanabilirlermiş. Ürün genel olarak şık bir sunuma sahip olsa da biraz hassas olduğunu belirtmeliyim.

Ürünün kutu içeriğine geçtiğimizde rehber, adaptör,











Cat5 kablo, telefon kablosu ve Splitter'a yer verildiğini görebiliyoruz.

İnternet kullanımının inanılmaz derecede arttığı günümüzde hemen hemen bir çok yerde karşımıza, kablosuz bağlantı çeşitleri çıkmakta. Bu bağlamda kullanılan modemden tutun, kablosuz kartlara ve altyapıya kadar bir çok etmen bağlantı kalitesini etkilemekte. O yüzden modem ve bağlantı türü seçerken bu durumları hesaba katıp, sıkıntısız bir kullanım açısından da hem uygun fiyatlı hem de kaliteli çözümlere yönelmek gerçekten önemli.



Başlıca N600'ün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. VDSL2 üzerinden 100Mbps'e kadar genişbant hızları desteklediği gibi ve geriye dönük ADSL altyapısı ile uyumlu. Saniyede 600Mbit toplam kullanılabilir bant genişliği için eş zamanlı 2.4 ve 5Ghz bağlantı desteği sunabiliyor.

Çoklu internet bağlantı tipleri için VDSL/ADSL veya Ethernet WAN desteğine sahip. Depolama Paylaşımı, Yazıcı Paylaşımı, FTP Sunucu ve Medya Sunucu için 2 USB portunun bulunması da günümüz beklentilerine cevap verebilecek gibi duruyor.











Üründe 802.11n’in güncellenmiş versiyonu olan 802.11ac desteği yok. Fakat bu fiyat aralığında onu sunabilen kaliteli bir modeme de rastlamadım. Güncel teknoloji işin içine girdiği zaman nedense fiyat gerçekten artabiliyor. O yüzden fiyat performans açısından da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum

Biliyorsunuz ki günümüz teknolojilerinden biri olan 802.11ac, teorik olarak Gigabit/saniye seviyesinde hızlar vaat ediyor. Tabiki bu birazda kullanılan teknoloji ve ekipman ile bulunduğunuz alandaki mimariye de bağlı.



802.11ac'nin diğer bir avantajıya 2.4 Ghz kirliliği biz çok fark etmesek de kablosuz ağ performanslarımızı oldukça azaltıyor, özellikle de oyuncuları çileden çıkartacak kadar gecikmelere sebep olabiliyor. Bu bağlamda yeni teknolojinin etkilerinin daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Dilerseniz Tp-Link'in AC1200 modelli modemine sitesinden bir göz atabilirsiniz.













Kullandığım hizmette standart olarak basit bir modem gelmekte. Uzun süredir hem kablodan hem de kablosuz üzerinden kullanıyorum. Açıkçası kopmalar zaman zaman sinir bozucu bir hal alabiliyor. Kablosuz bağlantı açısından da odalar arası iletişimde çok sıkıntı yaşadığımı belirtmeliyim. Bu bağlamda ek çözüm olarak çift bant destekli ve daha yüksek sinyal gücü olan bu tarz modemlere yönelmenin daha iyi bir çözüm olduğunu, bu modem insana elinden geldiğince gösterebiliyor. Ürünün Fiber altyapıya uygun olması ilerisi için gerçekten faydalı olacaktır. Depolama Paylaşımı, yazıcı Paylaşımı, FTP Sunucu ve medya sunucu için 2 USB portu koymaları gerçekten iş görüyor. Arayüz sayesinde şifreleyebiliyor ve erişim seçeneklerine de göz atabiliyoruz. Ürün HD video oynatımı konusunda da bağlantı yapısı gereği iyi bir avantaja sahip.Kullandığım hizmette standart olarak basit bir modem gelmekte. Uzun süredir hem kablodan hem de kablosuz üzerinden kullanıyorum. Açıkçası kopmalar zaman zaman sinir bozucu bir hal alabiliyor. Kablosuz bağlantı açısından da odalar arası iletişimde çok sıkıntı yaşadığımı belirtmeliyim. Bu bağlamda ek çözüm olarak çift bant destekli ve daha yüksek sinyal gücü olan bu tarz modemlere yönelmenin daha iyi bir çözüm olduğunu, bu modem insana elinden geldiğince gösterebiliyor.

Kolayca iz çekebiliyor, onun dışında kılcal çiziklere ve daha keskin darbelere karşı pek dayanıklı olduğunu söyleyemem. Özellikle kullanmayı düşünen arkadaşlar için daha hassas muhafaza etmelerini öneririm.