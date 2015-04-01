TP-LINK TD-W9980 İnceleme

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TP-LINK'in TD-W9980 N600 modelli kablosuz Dual Band Gigabit VDSL2/ADSL2+ Modemine, hem yakından bakıyor hem de genel özelliklerine değinerek, modem seçme konusunda yardıma ihtiyacı olan arkadaşlara fi
Teknik Özellikler:
Destek: VDSL2, ADSL2
Ağırlık:1.1 Kg
Kablosuz Tipi:802.11A/B/G/n
Kablosuz Güvenlik Özellikleri: 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, destek Kablosuz MAC Filtreleme
Gigabit Port: 1000 Mbps 4 adet Ethernet
LED`ler :Power - Güç, ADSL - ADSL aktivite, Internet - Internet bağlantısı, Wireless - Kablosuz ağ aktivite,
Bağlantı Protokolleri: PPPoE, PPPoA
Bağlantı Şekli Usb 2.0,4 ethernet , wireless
Kablolama: RJ-45 (Ethernet), RJ-11 (ADSL)
802.11b/g Kablosuz İletişim: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
802.11b/g Kablosuz İletişim: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Data Transfer Hızı: 2.4 Ghz 300 Mbps + 5Ghz 300 Mbps
ADSL Özellikleri: VDSL2/ADSL2+ Desteği
Uzaktan Yönetim: Telnet, FTP, Web, SNMP ve DNS
Portlar: USB 2.0 bağlantı noktaları (paylaşım)
VPN: PPTP, IPSEC PASS-THROUGH
Frekans Aralığı: 2.4GHz ve 5GHz
Kablosuz Çıkış Gücü: 20 dBm EIRP
Anten Gücü: 5 dBi (3 Adet) 2 x 2.4Ghz 3.5dBi (dahili)
Sertifikalar: CE, FCC, RoHS
FirewallL: Var
Splitter: Var
Kullanım Şekli: Bireysel / Çoklu
Ek Özellikler:
VDSL2 üzerinden 100Mbps'e kadar genişbant hızları destekler ve geriye dönük ADSL altyapısı ile uyumludur
VDSL2 üzerinden 100Mbps'e kadar genişbant hızları destekler ve geriye dönük ADSL altyapısı ile uyumludur
600Mbps toplam kullanılabilir bant genişliği için eş zamanlı 2.4Ghz 300Mbps ve 5Ghz 300Mbps bağlantı desteği
?Çok yönlü bağlanılabilirlik: Çoklu Internet bağlantı tipleri için VDSL/ADSL veya Ethernet WAN
Depolama Paylaşımı, Yazıcı Paylaşımı, FTP Sunucu ve Medya Sunucu için 2 USB portu
Eğer, eski ve yeni bir çok bağlantı çeşidini destekleyen ve aynı zamanda da bünyesinde bir çok özelliği barındıran, kullandığınız hizmetin hakkını verebilecek bir modem arıyorsanız, TD-9980, uygun fiyatıyla ve performansıyla işinizi görecektir.
Depolama Paylaşımı, Yazıcı Paylaşımı, FTP Sunucu ve Medya Sunucu için 2 USB portu
Güncel ve geriye dönük bağlantı çeşitlerine destek verebilen TD-W9980, eş zamanlı 2.4 ve 5 ghz frekans bandını destekleyerek, 600Mbps toplam kullanılabilir bant genişliğine erişebiliyor. Dahili 2 adet 2.4 Ghz ve tak çıkar yapıda da 3 adet 5 Ghz'lık standart anten kazanım değerlerine sahip ürün, VDSL2 ve ADSL2 desteği ile gelmekte.
Uzaktan Yönetim desteğinin yanı sıra 4 adet Gigabit portu ile gelen N600, ek olarak depolama paylaşım imkanı sunabilen 2 adette Usb girişe sahip. İnternet Protokol sürüm 6 destekli modem, bir çok güvenlik protokolünün yanı sıra güvenlik duvarı ile de gelmekte. Kablosuz Çıkış Gücü insan sağlığı açısından 20 dbm belirlenmiş ürünü ortalama olarak 30 mart 2015 tarihi itibariyle 205 tl gibi bir fiyata temin edebilirsiniz.
Parlak siyah ile bezenmiş Modem, ilk bakışta duvara gömme modern lamba tasarımlarını andırmakta. Özellikle salon kullanımı için ideal bir tasarıma sahip olan N600, tamamiyle plastik malzeme ile kaplanmış.
Girintili bir tasarımın hakim olduğu ön yüzümüze yakından baktığımızda Tp-Link baskısı gözümüze çarparken, ortaya konumlandırılmış kanalları da görebiliyoruz. Tasarıma düz ve standart bir hava yerine biraz daha estetik anlayışı katmaya çalışmaları hoş olmuş.
Ürünün ön yüzünde Güç, ADSL aktivite, internet bağlantısı, kablosuz ve kablolu ağ aktiviteleri gibi işimize yarayabilecek ışıklı bildirimlere yer verdiklerini görebiliyoruz.
Arka yüzüne geçtiğimizde ise karşımıza çıkan bu bağlantı üssümüzde 4 adet Gigabit portu, 2 adet Usb giriş ve VDSL portu dikkat çekerken, 3 adet tak çıkar yapıya uygun anten girişlerinin yanı sıra Wi-Fi açma kapama, cihaz açma kapama, reset ve WPS tuşlarının da yerini aldığını görebiliyoruz.
N600'ün arka kısmına geçtiğimizde ise karşımıza her modemde standart olarak rastladığımız modeme giriş yardımcı tablosu çıkıyor. Onun dışında hava kanallarını görebildiğimiz bu yüzümüze plastik ayaklar yerleştirdiklerini görebiliyoruz.
En azından kaymayı önlemesi adına, ayaklarda daha uygun bir malzeme kullanabilirlermiş. Ürün genel olarak şık bir sunuma sahip olsa da biraz hassas olduğunu belirtmeliyim. Kolayca iz çekebiliyor, onun dışında kılcal çiziklere ve daha keskin darbelere karşı pek dayanıklı olduğunu söyleyemem. Özellikle kullanmayı düşünen arkadaşlar için daha hassas muhafaza etmelerini öneririm. Ürünün kutu içeriğine geçtiğimizde rehber, adaptör,Cat5 kablo, telefon kablosu ve Splitter'a yer verildiğini görebiliyoruz.
Başlıca N600'ün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. VDSL2 üzerinden 100Mbps'e kadar genişbant hızları desteklediği gibi ve geriye dönük ADSL altyapısı ile uyumlu. Saniyede 600Mbit toplam kullanılabilir bant genişliği için eş zamanlı 2.4 ve 5Ghz bağlantı desteği sunabiliyor.
N600'ün arka kısmına geçtiğimizde ise karşımıza her modemde standart olarak rastladığımız modeme giriş yardımcı tablosu çıkıyor. Onun dışında hava kanallarını görebildiğimiz bu yüzümüze plastik ayaklar yerleştirdiklerini görebiliyoruz.
En azından kaymayı önlemesi adına, ayaklarda daha uygun bir malzeme kullanabilirlermiş. Ürün genel olarak şık bir sunuma sahip olsa da biraz hassas olduğunu belirtmeliyim. Kolayca iz çekebiliyor, onun dışında kılcal çiziklere ve daha keskin darbelere karşı pek dayanıklı olduğunu söyleyemem. Özellikle kullanmayı düşünen arkadaşlar için daha hassas muhafaza etmelerini öneririm. Ürünün kutu içeriğine geçtiğimizde rehber, adaptör,Cat5 kablo, telefon kablosu ve Splitter'a yer verildiğini görebiliyoruz.
İnternet kullanımının inanılmaz derecede arttığı günümüzde hemen hemen bir çok yerde karşımıza, kablosuz bağlantı çeşitleri çıkmakta. Bu bağlamda kullanılan modemden tutun, kablosuz kartlara ve altyapıya kadar bir çok etmen bağlantı kalitesini etkilemekte. O yüzden modem ve bağlantı türü seçerken bu durumları hesaba katıp, sıkıntısız bir kullanım açısından da hem uygun fiyatlı hem de kaliteli çözümlere yönelmek gerçekten önemli.
Başlıca N600'ün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. VDSL2 üzerinden 100Mbps'e kadar genişbant hızları desteklediği gibi ve geriye dönük ADSL altyapısı ile uyumlu. Saniyede 600Mbit toplam kullanılabilir bant genişliği için eş zamanlı 2.4 ve 5Ghz bağlantı desteği sunabiliyor.
Çoklu internet bağlantı tipleri için VDSL/ADSL veya Ethernet WAN desteğine sahip. Depolama Paylaşımı, Yazıcı Paylaşımı, FTP Sunucu ve Medya Sunucu için 2 USB portunun bulunması da günümüz beklentilerine cevap verebilecek gibi duruyor.
Üründe 802.11n’in güncellenmiş versiyonu olan 802.11ac desteği yok. Fakat bu fiyat aralığında onu sunabilen kaliteli bir modeme de rastlamadım. Güncel teknoloji işin içine girdiği zaman nedense fiyat gerçekten artabiliyor. O yüzden fiyat performans açısından da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum
Biliyorsunuz ki günümüz teknolojilerinden biri olan 802.11ac, teorik olarak Gigabit/saniye seviyesinde hızlar vaat ediyor. Tabiki bu birazda kullanılan teknoloji ve ekipman ile bulunduğunuz alandaki mimariye de bağlı.
802.11ac'nin diğer bir avantajıya 2.4 Ghz kirliliği biz çok fark etmesek de kablosuz ağ performanslarımızı oldukça azaltıyor, özellikle de oyuncuları çileden çıkartacak kadar gecikmelere sebep olabiliyor. Bu bağlamda yeni teknolojinin etkilerinin daha iyi olduğunu görebiliyoruz. Dilerseniz Tp-Link'in AC1200 modelli modemine sitesinden bir göz atabilirsiniz.
Ürünün Fiber altyapıya uygun olması ilerisi için gerçekten faydalı olacaktır. Depolama Paylaşımı, yazıcı Paylaşımı, FTP Sunucu ve medya sunucu için 2 USB portu koymaları gerçekten iş görüyor. Arayüz sayesinde şifreleyebiliyor ve erişim seçeneklerine de göz atabiliyoruz. Ürün HD video oynatımı konusunda da bağlantı yapısı gereği iyi bir avantaja sahip.
Kullandığım hizmette standart olarak basit bir modem gelmekte. Uzun süredir hem kablodan hem de kablosuz üzerinden kullanıyorum. Açıkçası kopmalar zaman zaman sinir bozucu bir hal alabiliyor. Kablosuz bağlantı açısından da odalar arası iletişimde çok sıkıntı yaşadığımı belirtmeliyim. Bu bağlamda ek çözüm olarak çift bant destekli ve daha yüksek sinyal gücü olan bu tarz modemlere yönelmenin daha iyi bir çözüm olduğunu, bu modem insana elinden geldiğince gösterebiliyor.
Kullandığım hizmette standart olarak basit bir modem gelmekte. Uzun süredir hem kablodan hem de kablosuz üzerinden kullanıyorum. Açıkçası kopmalar zaman zaman sinir bozucu bir hal alabiliyor. Kablosuz bağlantı açısından da odalar arası iletişimde çok sıkıntı yaşadığımı belirtmeliyim. Bu bağlamda ek çözüm olarak çift bant destekli ve daha yüksek sinyal gücü olan bu tarz modemlere yönelmenin daha iyi bir çözüm olduğunu, bu modem insana elinden geldiğince gösterebiliyor.
Eğer, eski ve yeni bir çok bağlantı çeşidini destekleyen ve aynı zamanda da bünyesinde bir çok özelliği barındıran, kullandığınız hizmetin hakkını verebilecek bir modem arıyorsanız, TD-9980, uygun fiyatıyla ve performansıyla işinizi görecektir.
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Hocam ne önerirsiniz?Bağlantı kopmalarından,oyun sırasında bağlantı kullanılmamasına rağmen gerçekleşen laglardan bıktım usandım.2 duvar geçemiyor aldığım modemler.Sinyal gücü de önemli.Lütfen birkaç fiyatta ayrı ayrı f/p modemi önerir misiniz?
wiki.openwrt.org/...
forum.openwrt.org/...
wikidevi.com/...
wikidevi.com/...
Ürün hiç ilgimi çekmedi.
Soruyorum cünkü sezer bey videoda fiyat/performans ürünü olduğuna vurgu yapmış.
Saygılar