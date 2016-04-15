TP-LINK akıllı prizler Türkiye’de

Kablosuz ağ pazarındaki deneyimi ile ‘nesnelerin interneti’ (IoT) teknolojisini birleştiren ve akıllı ev konusuna odaklanan TP-LINK’in kablosuz ‘akıllı prizleri’ Türkiye’de satışa sunuldu. Elektrik ile çalışan ve ‘akıllı’ olmayan cihazları yönetmeyi, uzaktayken erişmeyi ve enerji tüketimlerini denetlemeyi sağlayan TP-LINK akıllı prizler, ev ve ofislerde yeni bir dönemin habercisi.

Türkiye’de satışa sunulan HS100 ve HS110 model akıllı prizler, internet üzerinden yönetilebiliyor. Bu sayede her zaman, her yerden akıllı telefon aracılığıyla akıllı prize bağlı cihazlar açılıp kapatılabiliyor, çalışması planlanabiliyor ve HS110 modelinde enerji tüketimi de gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.

Akıllı prizler, ilk akla gelen ‘konfor’ katma değerinin yanında ve hatta öncesinde ‘güvenlik’ ve ‘enerji tasarrufu’ açılarından önemli avantajlar sağlıyor. Ütünün prizde unutulması gibi tehlikeleri ortadan kaldıran akıllı prizler, aynı zamanda ev ya da ofisten uzakta olunan zamanlarda sanki o mekanlarda birileri varmış izlenimi sağlayarak hırsızlığa karşı da önlem oluşturuyor. Geri sayım sayacı özelliği olan akıllı prizler sayesinde cihazların çalışır halde unutulması sorunu ve yol açacağı tehlikler ortadan kalkıyor. Akıllı prizler ayarlanan zamandan önce cihazı otomatik olarak kapatıyor.

Yataktan çıkmadan ışıkları açmak, tost makinesini çalıştırmak mümkün



Ses ile denetim için Amazon Echo uyumlu

Akıllı prize bağlı cihazları ses ile yönetebilmek de mümkün. Ses ile yönetim için Amazon Echo ile eşleştirilebilen TP-LINK akıllı prizler, bu sayede evdeki pek çok cihazın ses ile çalışmasını sağlıyor. Örneğin ses komutuyla müzik seti açılabiliyor, elektrikli panjurlar kapanıyor ya da akıllı prize bağlı kahve makinesi çalıştırılabiliyor.

TP-LINK’in akıllı telefonlar için ücretsiz uygulaması olan Kasa ile akıllı prizleri telefon üzerinden rahat ve basit bir şekilde kontrol etmek mümkün oluyor. Hem Android hem de IOS uyumlu olan Kasa, akıllı telefonlara yükleniyor ve HS100 ya da HS110 ve onlara bağlı cihazlar her yerden akıllı telefon aracılığıyla yönetilebiliyor.

Tüm bu özelliklerin yanı sıra HS110 modelinde enerji kontrolü özelliği de bulunuyor. Enerji tüketimini kontrol etmeyi ve izlemeyi sağlayan bu özellik ile örneğin oda sıcaklığı ve fanları kontrol etmek mümkün oluyor. HS110 ile gerçek zamanlı olarak cihazın harcadığı güç tüketimi izlenebiliyor; haftalık ve aylık raporlar alınabiliyor.

Fiyat/performans ürünleri ile öne çıkan TP-LINK, akıllı prizlerde de uygun fiyat sunarak geniş bir kesime hitap etmeyi hedefliyor.

TP-LINK akıllı prizlerin Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatları şöyle:

HS110: 42,2 USD (KDV dahil)

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Kurulumu son derece kolay olan HS100 ve HS110 akıllı prizler ile dünyanın herhangi bir yerinde iken akıllı telefon üzerinden prize bağlı cihazlar kontrol edilebiliyor. Evdeyken de örneğin yataktan çıkmadan ışıkları ve diğer elektronik aygıtları telefon ile açmak ya da kapamak mümkün oluyor. Örneğin sabah uyanınca henüz yataktayken akıllı prize takılı tost makinesini çalıştırıp kalkıncaya kadar ısınması sağlanabiliyor. Ya da akıllı priz ile gece yarısından sonra ışıklar otomatik kapanabiliyor.Normal bir elektrik prizine takılarak kullanılan TP-LINK akıllı prizler, son derece sade ve şık bir tasarıma sahip. Beyaz rengi ile her dekora rahatlıkla uyan cihazlar, tak-çalıştır özelliği sayesinde basitçe kullanılabiliyor.38,7 USD (KDV dahil)