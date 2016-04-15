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TP-LINK akıllı prizler Türkiye’de

Uzaktayken prize takılı cihazları telefon üzerinden kontrol edebilen hatta ses ile prize bağlı cihazları yönetebilen TP-LINK’in kablosuz ‘akıllı prizleri’ Türkiye’de
3 yıl
8,4b
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Ağ Ürünleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Kablosuz ağ pazarındaki deneyimi ile ‘nesnelerin interneti’ (IoT) teknolojisini birleştiren ve akıllı ev konusuna odaklanan TP-LINK’in kablosuz ‘akıllı prizleri’ Türkiye’de satışa sunuldu. Elektrik ile çalışan ve ‘akıllı’ olmayan cihazları yönetmeyi, uzaktayken erişmeyi ve enerji tüketimlerini denetlemeyi sağlayan TP-LINK akıllı prizler, ev ve ofislerde yeni bir dönemin habercisi.
Türkiye’de satışa sunulan HS100 ve HS110 model akıllı prizler, internet üzerinden yönetilebiliyor. Bu sayede her zaman, her yerden akıllı telefon aracılığıyla akıllı prize bağlı cihazlar açılıp kapatılabiliyor, çalışması planlanabiliyor ve HS110 modelinde enerji tüketimi de gerçek zamanlı olarak izlenebiliyor.
Akıllı prizler, ilk akla gelen ‘konfor’ katma değerinin yanında ve hatta öncesinde ‘güvenlik’ ve ‘enerji tasarrufu’ açılarından önemli avantajlar sağlıyor. Ütünün prizde unutulması gibi tehlikeleri ortadan kaldıran akıllı prizler, aynı zamanda ev ya da ofisten uzakta olunan zamanlarda sanki o mekanlarda birileri varmış izlenimi sağlayarak hırsızlığa karşı da önlem oluşturuyor. Geri sayım sayacı özelliği olan akıllı prizler sayesinde cihazların çalışır halde unutulması sorunu ve yol açacağı tehlikler ortadan kalkıyor. Akıllı prizler ayarlanan zamandan önce cihazı otomatik olarak kapatıyor.

Yataktan çıkmadan ışıkları açmak, tost makinesini çalıştırmak mümkün

Kurulumu son derece kolay olan HS100 ve HS110 akıllı prizler ile dünyanın herhangi bir yerinde iken akıllı telefon üzerinden prize bağlı cihazlar kontrol edilebiliyor. Evdeyken de örneğin yataktan çıkmadan ışıkları ve diğer elektronik aygıtları telefon ile açmak ya da kapamak mümkün oluyor. Örneğin sabah uyanınca henüz yataktayken akıllı prize takılı tost makinesini çalıştırıp kalkıncaya kadar ısınması sağlanabiliyor. Ya da akıllı priz ile gece yarısından sonra ışıklar otomatik kapanabiliyor.
Normal bir elektrik prizine takılarak kullanılan TP-LINK akıllı prizler, son derece sade ve şık bir tasarıma sahip. Beyaz rengi ile her dekora rahatlıkla uyan cihazlar, tak-çalıştır özelliği sayesinde basitçe kullanılabiliyor.


Ses ile denetim için Amazon Echo uyumlu

Akıllı prize bağlı cihazları ses ile yönetebilmek de mümkün. Ses ile yönetim için Amazon Echo ile eşleştirilebilen TP-LINK akıllı prizler, bu sayede evdeki pek çok cihazın ses ile çalışmasını sağlıyor. Örneğin ses komutuyla müzik seti açılabiliyor, elektrikli panjurlar kapanıyor ya da akıllı prize bağlı kahve makinesi çalıştırılabiliyor.
TP-LINK’in akıllı telefonlar için ücretsiz uygulaması olan Kasa ile akıllı prizleri telefon üzerinden rahat ve basit bir şekilde kontrol etmek mümkün oluyor. Hem Android hem de IOS uyumlu olan Kasa, akıllı telefonlara yükleniyor ve HS100 ya da HS110 ve onlara bağlı cihazlar her yerden akıllı telefon aracılığıyla yönetilebiliyor.
Tüm bu özelliklerin yanı sıra HS110 modelinde enerji kontrolü özelliği de bulunuyor. Enerji tüketimini kontrol etmeyi ve izlemeyi sağlayan bu özellik ile örneğin oda sıcaklığı ve fanları kontrol etmek mümkün oluyor. HS110 ile gerçek zamanlı olarak cihazın harcadığı güç tüketimi izlenebiliyor; haftalık ve aylık raporlar alınabiliyor.
Fiyat/performans ürünleri ile öne çıkan TP-LINK, akıllı prizlerde de uygun fiyat sunarak geniş bir kesime hitap etmeyi hedefliyor.
TP-LINK akıllı prizlerin Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatları şöyle:
HS100: 38,7 USD (KDV dahil)
HS110: 42,2 USD (KDV dahil)

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tuilde 3 yıl en beğenilen
38 dolar ucuzmus
380 dolar olsaymis
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mskblt 3 yıl
şu firmalar geliyor bi xiaomi gelmiyor arkadaş.
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DH Misafiri 3 yıl
cihazın kullandıgı elektrik ne kadarki?
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lotraranel 3 yıl
Amazon echo da ne turkce destegi var, ne de turkiyeye gonderimi var.
Fiyat/performans 38 dolar :D
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sniper23 3 yıl
Bunlar zaten vardı, 160 Lira civarı şuan ki bana sorarsanız gereksiz.
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kadirirdem 3 yıl
güzel ama tembellik yapar bu :))
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muratai 3 yıl
Amazonda 22 dolar! Abd TR arasi bu kadar fiyat farki olurmu beaa
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sarpuli 3 yıl
Türkiye de de nerede satılıyor?
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SC0RPI0N 3 yıl
Yaklaşık 1 haftadır bu ürünü aradım sonunda geldi
Nerede satılıyor bulan arkadaş var mı acaba ?
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IceRulez 3 yıl
vay arkadaş basit bir prizi bulut sistemiyle yönetmek için 35 dolar ekstra ücret istiyorlar
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GetSomeRest 3 yıl
Termostat özelliği iyiymiş, termostat özelliği olmayan ısıtıcılar için kullanışlı olur. uzun zamandır böyle birşey arıyordum.
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Seyrim 3 yıl
Elektrikten internet verecekse alınır.. :)
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