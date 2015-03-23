TP-LINK özçekim tutkunlarına yönelik yeni bir yarışma başlatıyor

Son dönemde insanların kendi fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmasını ifade eden özçekim-selfie trendi artarak devam ederken, üreticilerin de farklı kampanyaları gündeme geliyor. Son olarak ağ ekipmanlarında lider firmalardan TP-LINK yeni bir yarışma başlattı.

1 Nisan tarihine kadar sürecek olan Selfie Yarışması'nda kullanıcılar bir TP-LINK ürünü ile özçekim yaparak "TPLINKSelfie" etiketi altında Facebook, Twitter ve Instagram hesabından paylaşacak.

Dünya genelinde gerçekleşen yarışma kapsamında, paylaşım yapanlar arasından seçilen 14 kişi 10400mAh gücünde TP-LINK TL-PB10400 şarj istasyonu kazanacak. Ödüllerin dağıtımında ülke kontenjanı gibi bir sınırlama bulunmadığı için, aynı ülkeden birden fazla kişi ödül alabilecek.









https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY/photos/a.326944493990236.82550.291653764185976/989511061066906/?type=1&theater