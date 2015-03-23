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TP-LINK özçekim tutkunlarına yönelik yeni bir yarışma başlatıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK özçekim tutkunlarına yönelik yeni bir yarışma başlatıyor

Son dönemde insanların kendi fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaşmasını ifade eden özçekim-selfie trendi artarak devam ederken, üreticilerin de farklı kampanyaları gündeme geliyor. Son olarak ağ ekipmanlarında lider firmalardan TP-LINK yeni bir yarışma başlattı.
1 Nisan tarihine kadar sürecek olan Selfie Yarışması'nda kullanıcılar bir TP-LINK ürünü ile özçekim yaparak "TPLINKSelfie" etiketi altında Facebook, Twitter ve Instagram hesabından paylaşacak.
Dünya genelinde gerçekleşen yarışma kapsamında, paylaşım yapanlar arasından seçilen 14 kişi 10400mAh gücünde TP-LINK TL-PB10400 şarj istasyonu kazanacak. Ödüllerin dağıtımında ülke kontenjanı gibi bir sınırlama bulunmadığı için, aynı ülkeden birden fazla kişi ödül alabilecek.



https://www.facebook.com/TPLINKTURKEY/photos/a.326944493990236.82550.291653764185976/989511061066906/?type=1&theater Yorum Yaz
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1BilimAdamı 4 yıl
14 kişi çokmuş şaşırdım
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Led Zeppelin 4 yıl
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