TP-LINK'den dokunmatik ekranlı router Touch P5





Genelde evimizdeki modem, router gibi ağ ekipmanlarının ayarlarını yapabilmek ve yönetimini sağlayabilmek için bağlı olan bilgisayardaki ilgili uygulamaya veya web tarayıcısına ihtiyacımız oluyor. Touch P5 router modeli ile TP-LINK bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor.





802.11ac standardı üzerinde şekillenen Touch P5 kablosuz router, 2.4GHz ve 5GHz olmak üzere iki bant üzerinden bağlantı sağlıyor. 2.4GHz bandı üzerinden 600Mbps, 5GHz bandı üzerinden 1300Mbps olmak üzere toplamda 1900Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor. Böylece 4K içerikler ve çevrimiçi oyunlarda akıcı bir bağlantı imkanı elde ediliyor. 3 adet anten ile güçlendirilen bağlantı, ilgili cihazın olduğu konuma doğru yönlendiriliyor ve oda değiştirseniz bile veri aktarım hızlarını azalmıyor.





Sistem performansı ve dokunmatik ekran akıcılığı için 1GHz hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci kullanılmış. Bağlı cihazlara göre veri aktarım hızlarını ayarlayabildiğiniz router, misafir modu açarak arkadaşlarınıza kısıtlı bir şifresiz erişim alanı oluşturmanızı sağlıyor. USB 2.0 ve 3.0 girişleri ile çeşitli çevre birimlerini paylaştırabildiğiniz Touch P5 router modeli 205$ fiyat etiketine sahip.

http://www.guru3d.com/news-story/tp-link-offers-touch-p5-wi-fi-gigabit-router.html