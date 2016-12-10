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Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TP-Link, akıllı ev cihazları pazarına giriyor

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link, akıllı ev sistemlerine de ilk adımı attı. Gelecek yıl daha güçlü bir portföy ile payını arttırmayı hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-Link, akıllı ev cihazları pazarına giriyor

Ağ ekipmanları konusunda dünya lideri firmalardan TP-Link, trendi yükselen akıllı ev sistemleri pazarına daha fazla ilgisiz kalamadı ve ilk adımı attı. Firma işe akıllı prizler ile başladı.

Bir Süredir Satışta

Dün itibariyle İstanbul’da yapılan bir etkinlikle duyurulan akıllı ev cihazları; priz, ampul, ışık anahtarı, özel yönlendiriciler gibi pek çok kategoriyi içeriyor. Hali hazırda ilk olarak akıllı prizler satışa çıkmıştı.

TP-Link’in yeni Ülke Müdürü Ryan Yang, “Ağ pazarındaki yirmi yıllık deneyimimizi, heyecan verici yeni alanlara uygulayacağız. Herkes için daha akıllı, daha basit bir yaşam sağlayan ürünler geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Firmanın HS 100 adındaki akıllı prizi, internet üzerinden kontrol etmenizi sağlıyor. Uygulama ile belirli saat dilimlerinde prizi etkin hale getirebiliyor, uzaktan açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca ek olarak enerji tüketimini takip eden bir versiyonu da yer alıyor. Ürünler bir süredir satılmaktaydı.

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Standart HS 100 versiyonu 110TL civarında satılıyor. Enerji kontrollü HS 110 ise 170TL civarına kadar çıkıyor. Prizlerin ardından gelecek yıl başlarında ampüller, ışık anahtarları ve özel yönlendiriciler de piyasaya sürülecek.

Ülkemizde ilk kez bu yıl 2 milyon satış barajını geçen TP-Link, yıl bazında yüzde 70 artış yaşadı. Toplamda ise 11 milyon ürün sattı. 

 

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avuktkeml 7 ay
Artık cebimizi de ardımızı da teknoloji kolluyor..
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burakk, 2 yıl
Bedava ya 110-170 lira priz açıp kapatıyorsa.
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