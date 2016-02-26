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TP-Link, iki yeni mesafe artırıcı duyurdu

Mevcut ortamdaki kablosuz bağlantınızın mesafesini artırmak istiyorsanız, TP-Link tarafından piyasaya sürülen iki güçlü mesafe artırıcı cihaza bir göz atabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,5b
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-Link, iki yeni mesafe artırıcı duyurdu
Ağ ekipmanları pazarında dünya lideri firmalardan olan TP-Link, ürün gamını sürekli genişletmeye devam ediyor. Firma son olarak, dokunmatik ekranlı ve priz tabanlı olmak üzere iki yeni kablosuz mesafe artırıcı cihazını piyasaya sürüyor.

TP-Link RE350K, priz tipi bir mesafe artırıcı. WiFi AC standardı ile 1200Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen TP-Link RE350K, yaklaşık olarak 923 metrekarelik bir kapsama alanı uygulayabiliyor. Cihaz üzerinde iki adet çift bantlı anten yer alıyor ve 700mW seviyesinde bir güçlendirici barındırıyor. Tek bir Ethernet portu olan cihaz, LED bildirimleri ile en iyi kurulum noktasını işaret edebiliyor.

Ayrıca Bkz. "10 000 kat daha az enerji tüketen WiFi teknolojisi geliştiriliyor"
TP-Link RE590T ise 4.3 inçlik dokunmatik ekran üzerinden kontrolü sağlanan bağımsız bir cihaz. WiFi AC üzerinden 1900Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen cihaz, 3 adet çift bant anten tasarımı ve 700mW güçlendirici barındırıyor. 1Ghz saat hızında çalışan çift çekirdekli bir işlemci ile desteklenen model, yine 923 metrekare civarında bir kapsama alanına sahip. Üzerinde 4 adet Gb Ethernet portu mevcut.

Her iki mesafe artırıcı da Tether uygulaması üzerinden iOS ve Android cihazlarınız ile yönetilebiliyor. Ayrıca bağlı cihazların bulunduğu konuma doğru sinyal göndererek daha verimli bağlantılar sağlayabiliyor. Ek olarak priz adaptörü modelinde Kasa uygulaması üzerinden daha kolay konumlama imkanı da sunuluyor. Seri, 70$ ve 150$ fiyat etiketleri ile satışa sunulmuş durumda.
 
TP-Link, iki yeni mesafe artırıcı duyurdu
 

http://www.tomshardware.com/news/tp-link-wi-fi-touch-screen-range-extenders,31273.html Yorum Yaz
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