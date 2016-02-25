10 000 kat daha az enerji tüketen WiFi teknolojisi geliştiriliyor

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"Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor"

Mobil cihazlarımızda en çok kullandığımız bileşenlerden birisi şüphesiz WiFi yongası. İnternet iletişimi veya karşılıklı veri aktarımı için gerekli olan WiFi yongası, bu bakımdan bataryayı en çok tüketen bileşenlerden birisi haline geliyor. Üreticiler, daha az enerji tüketen WiFi yongaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bilim adamları ise uç noktalarda çözümler üretmeye başladı.Washington Üniversitesi bilim adamları, standart cihazlardaki WiFi yongalarından 10 000 kat daha az enerji harcayan bir yonga geliştirdiğini duyurdu. Passive WiFi adı verilen bu teknoloji, 802.11b standardını kullanıyor ve yönlendiriciler de dahil herhangi bir WiFi yongası tarafından çözümlenebiliyor.Yapılan testlerde, standart WiFi cihazları arasına Passive WiFi vericileri yerleştirilmiş ve gözlemler yapılmış. Çeşitli senaryolar için açık koridorlar veya engeller oluşturulmuş. Passive WiFi sinyalleri, akıllı telefonlar ve WiFi cihazları tarafından 10-30 metre arasında başarılı bir şekilde alınabilmiş.Bu kadar düşük enerji seviyeleri, elbette bazı fedakarlıkları beraberinde getiriyor. Yeterince güç kullanamayan yonganın, Bluetooth teknolojisinden 11 kat daha hızlı veri aktarımı yaptığı ifade ediliyor. Ortalama olarak veri transferleri 1Mbps-11Mbps arasında gerçekleşiyor. Enerji tüketimi ise 14.48-49.28 mikron Watt gibi rekor seviyelerde seyrediyor. Yakın mesafe gereksinimi de hesaba katıldığında, Passive WiFi şimdilik kısıtlı bir alan için ideal gözüküyor.Kısıtlı alan mobil cihazlar için pek uygun olmasa da, Nesnelerin İnterneti için oldukça ideal. Akıllı saatler, fitness takip bileklikleri, yaşam takip sensörleri kısıtlı bir alan içerisinde Passive WiFi ile çok daha büyük verileri, çok daha düşük seviyelerde enerji tüketerek aktarabilecek. Teknolojinin ne zaman gerçek hayata geçeceği ise bilinmiyor.