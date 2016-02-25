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10 000 kat daha az enerji tüketen WiFi teknolojisi geliştiriliyor

Sürekli WiFi ile çevrimiçi olmayı seviyorsanız, muhtemelen bataryanız da su gibi enerji tüketiyordu. Yeni bir proje, belirli bir alanda WiFi kullanırken neredeyse hiç enerji tüketmemenizi sağlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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10 000 kat daha az enerji tüketen WiFi teknolojisi geliştiriliyor

Mobil cihazlarımızda en çok kullandığımız bileşenlerden birisi şüphesiz WiFi yongası. İnternet iletişimi veya karşılıklı veri aktarımı için gerekli olan WiFi yongası, bu bakımdan bataryayı en çok tüketen bileşenlerden birisi haline geliyor. Üreticiler, daha az enerji tüketen WiFi yongaları için çalışmalarını sürdürüyor. Bilim adamları ise uç noktalarda çözümler üretmeye başladı.

Washington Üniversitesi bilim adamları, standart cihazlardaki WiFi yongalarından 10 000 kat daha az enerji harcayan bir yonga geliştirdiğini duyurdu. Passive WiFi adı verilen bu teknoloji, 802.11b standardını kullanıyor ve yönlendiriciler de dahil herhangi bir WiFi yongası tarafından çözümlenebiliyor.

Yapılan testlerde, standart WiFi cihazları arasına Passive WiFi vericileri yerleştirilmiş ve gözlemler yapılmış. Çeşitli senaryolar için açık koridorlar veya engeller oluşturulmuş. Passive WiFi sinyalleri, akıllı telefonlar ve WiFi cihazları tarafından 10-30 metre arasında başarılı bir şekilde alınabilmiş.

Ayrıca Bkz. "Türk araştırmacı, fiber altyapı masraflarını azaltmak için çalışıyor"

Bu kadar düşük enerji seviyeleri, elbette bazı fedakarlıkları beraberinde getiriyor. Yeterince güç kullanamayan yonganın, Bluetooth teknolojisinden 11 kat daha hızlı veri aktarımı yaptığı ifade ediliyor. Ortalama olarak veri transferleri 1Mbps-11Mbps arasında gerçekleşiyor. Enerji tüketimi ise 14.48-49.28 mikron Watt gibi rekor seviyelerde seyrediyor. Yakın mesafe gereksinimi de hesaba katıldığında, Passive WiFi şimdilik kısıtlı bir alan için ideal gözüküyor.

Kısıtlı alan mobil cihazlar için pek uygun olmasa da, Nesnelerin İnterneti için oldukça ideal. Akıllı saatler, fitness takip bileklikleri, yaşam takip sensörleri kısıtlı bir alan içerisinde Passive WiFi ile çok daha büyük verileri, çok daha düşük seviyelerde enerji tüketerek aktarabilecek. Teknolojinin ne zaman gerçek hayata geçeceği ise bilinmiyor.

http://hexus.net/tech/news/network/90821-wi-fi-transmission-10000x-lower-power-usage-demonstrated/ Yorum Yaz
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addidas_85 3 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng
E, tamam işte. 10.000 kat daha az güç tüketiyormuş ama çekim gücü zayıfmış. Çekim gücünü 100 kat arttırın. 100 kat da fazla güç tüketsin. 10.000/100 = Bugün kullandıklarımızdan 100 kat daha az güç tüketir yine. Doğru orantıya bakılırsa. Daha ne olsun...

Burada harcanıyorsun
OverClocK1ngE, tamam işte. 10.000 kat daha az güç tüketiyormuş ama çekim gücü zayıfmış. Çekim gücünü 100 kat arttırın. 100 kat da fazla güç tü...
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halitozbasli 3 yıl
Madem pil kapasitesini artıramıyoruruz pili sömüren elemanların enerji ihtiyacını azaltalm demişler. Birde amoled erkanlar yaygılaştımı uzun süre lipoyu daha fazla geliştirmek için pek sebebleri kalmaz.
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deoksiriboz1001 3 yıl
gubidik android işletim sistemini düzeltmedikten sonra o pil biter aga. wifi falan kurtarmaz olayı
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fthkn 3 yıl
wifi o kadar harcamıyor. Asıl harcayan 3g bağlantısı. Resmen içiyor. 6 saatte bitiriyor kocaman 3 binlik pili. Wifi ile şarj olabilme özelliği gelirse ve mevcut bataryadan yüzde 40 tasarruf edilse işte o zaman devrim yapılmış olur. 3g için de aynı şey geçerli. Şimdi veriler elektrik sinyali ile gidip geliyor. Gelen sinyal yanında bir miktar da elektrik getirse ve bu uygun çiple şarja yönlendirilse dediğim bal gibi de olur. Çok şey değil yüzde 40-50 şarj tasarrufu sağlasa devrim olur.
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Marquis-de-Sade` 3 yıl fthkn
fthkn
wifi o kadar harcamıyor. Asıl harcayan 3g bağlantısı. Resmen içiyor. 6 saatte bitiriyor kocaman 3 binlik pili. Wifi ile şarj olabilme özelliği gelirse ve mevcut bataryadan yüzde 40 tasarruf edilse işte o zaman devrim yapılmış olur. 3g için de aynı şey geçerli. Şimdi veriler elektrik sinyali ile gidip geliyor. Gelen sinyal yanında bir miktar da elektrik getirse ve bu uygun çiple şarja yönlendirilse dediğim bal gibi de olur. Çok şey değil yüzde 40-50 şarj tasarrufu sağlasa devrim olur.

Dostum su gibi içen 3G bağlantısı değil su gibi içen ülkemizin hala 3G bağlantısında diğer ülkelere yetişememiş olması. Normalde 3G bağlantısı 2G bağlantısından daha az enerji tüketir ama bizim ülkede telefon HSPDA'da kalabilmek Edge bağlantısına düşmemek için haddinden fazla enerji tüketiyor. LTE teknolojiside aynı şekil çok daha az enerji tüketiyor hatta biz LTE-A kullanacağız o çok daha az enerji tüketiyor ama bizim ülkemizde oturana kadar 3G bağlantısı daha az enerji tüketecek.
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MuscleTower 3 yıl
Pil teknolojiside gelişse iyi olurdu nükleer piller falan
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Firaristt 3 yıl MuscleTower
Mesajda sizi alıntılasam da nükleer pil fikri haricinde ilk paragrafta genellikle kendi araştırmalarım sonucu öğrendiğim şeyler var. 2. paragraf ise öngörülerimden oluşuyor.

Pil teknolojisi nasıl gelişecek? Kullanılabilecek atomlar belli. Bunların kullanım şekli belli. 2 katına çıksa tüm bu değerler bile yeterli olmayacak. Pil teknolojisi yapılan yatırım karşılığında daha az sonuç verirken diğer parçaların daha az güç tüketerek daha fazla iş yapmasına yönelik aynı miktarda yatırım daha iyi sonuç veriyor. Şirketler de bunu tercih ediyor haliyle. Pil konusunda olacak şeyi söyleyeyim, devrimsel bir buluş olmazsa piller yerini kapasitörlere bırakacak. Şarj çok uzun gitmeyecek ama çok hızlı şarj olacak. Kablosuz şarjla da birleşince güzel olur. Sayıları atıyorum, 1 saat oyun oynarsanız %90 şarj gider ama %10'dan %100'e de 30 saniyede şarj olur. Gidişat bu yönde. Muhtemelen kablosuz enerji iletimi konusunda akıl almaz bir arge yapılıyor şu sıralar. Zira mevcut pil teknolojisinde kullanılan maddeler yoğun, dolayısıyla ağır, verimi düşük ve maliyetli. Belki kablosuz şarj Wifi gibi olacak 5 yıl sonra. Eve geldiğinizde Wifi açtığınız gibi hem Wifi bağlantısı olacak hem de telefonunuz şarj olacak. Nükleer enerjinin bu boyutlara indirgenmesi ve kontrol altında tutulması imkansıza yakın. Çıkan enerji birkaç bin atom bile olsa telefonu eritmeye yeterli. 1cm gibi bir yerde ne o ısıyı tutabilirsiniz ne o enerjiyi kontrol altında tutabilirsiniz ne de çıkan radyasyondan korunabilirsiniz. Nükleer pil yakın dönemde hayalden öteye gitmez. Ancak kapasitör konusunda çalışmalar var. Mevcut durumda kapasite düşük olsa da gelecek vaat eden bir teknoloji.

Habere konu olan Wifi teknolojisi ise anlatım kolaylığı için mevcut telefon, akıllı saat için verilmiş ama bunun 5 sene sonraki kullanım alanı çamaşır makinesi, buz dolabı, kahve makinesi, fırın falan olacak. 5G için bir nevi hazırlık. Bahsettiğim Wifi benzeri kablosuz enerji iletimi de geliştiğinde aklınıza gelen çoğu şeyi internete bağlayacaklar. Demişti dersiniz. 5m mesafeye 1W gücü verimli şekilde iletecek bir teknoloji olsa dünya değişecek. Masa, sandalye, ayakkabı, raf, çanta, duvardaki fotoğraf çerçevesi... Hepsi... ama hepsi internete bağlanabilir böyle olursa. Hepsi basit birer akıllı cihaza dönüşür. Bahsettiğim enerji de 1W. Aklınıza gelecek neredeyse her şeyi değiştirir. Pek çok şey otonom hale gelir.
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OverClocK1ng 3 yıl
E, tamam işte. 10.000 kat daha az güç tüketiyormuş ama çekim gücü zayıfmış. Çekim gücünü 100 kat arttırın. 100 kat da fazla güç tüketsin. 10.000/100 = Bugün kullandıklarımızdan 100 kat daha az güç tüketir yine. Doğru orantıya bakılırsa. Daha ne olsun...
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addidas_85 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
E, tamam işte. 10.000 kat daha az güç tüketiyormuş ama çekim gücü zayıfmış. Çekim gücünü 100 kat arttırın. 100 kat da fazla güç tüketsin. 10.000/100 = Bugün kullandıklarımızdan 100 kat daha az güç tüketir yine. Doğru orantıya bakılırsa. Daha ne olsun...

Burada harcanıyorsun
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