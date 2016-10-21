TP-Link’in şarj sorununu bitiren yeni powerbank’i Türkiye’de

Akıllı cihazların üstün donanım özellikleri ve kullanılan onlarca mobil uygulama yüzünden artık telefon ve tabletlerin şarj süreleri birçoğumuza yeterli gelmiyor. Gün içerisinde gittiğimiz yerlerde priz aramak durumunda kalıyoruz. Buna bağlı olarak telefonların şarj sorununu her yerde ve kolaylıkla çözmeyi sağlayan yedek şarj birimlerine (powerbank) ihtiyaç sürekli artıyor.

Güvenli ve kaliteli ürünleriyle pazarda önemli bir paya sahip olan TP-Link, duyurusunu yaptığı 15600 mAh kapasitesine sahip yeni powerbank ile şarj sorununu tamamen bitirmeyi hedefliyor. Öyle ki Ally serisi TL-PB15600 model ürün tam doluyken iPhone 6s’i 7.7 kez, iPad Mini 4’ü ise 2.6 kez şarj edebilecek güce sahip. Yaklaştığımız soğuk havalarda dahi mevcut kapasiteyi koruyan üstün LG pil hücreleri kullanılan powerbank özellikle uzun yolculuklarda, kamplarda ve doğada iken uzun süre şarj etmeden kolaylıkla kullanılabiliyor.

TP-Link Powerbank yüzde 40 oranında daha hızlı

TP-Link Powerbank üzerinde hem tablet bilgisayar gibi geniş bataryalı cihazları, hem de küçük bataryalı akıllı cihazları şarj edebilecek iki esnek çıkış noktası yer alıyor. Üstelik Akıllı Şarj Teknolojisi ve 5V/2.4A ultra hızlı şarj çıkışı sayesinde şarj süresinden de önemli oradan tasarruf sağlanıyor. Örneğin iPhone 6s Plus’ı normal tam şarj süresi olan 250 dakika yerine 150 dakikada tam şarj edebiliyor ve yüzde 40 oranında şarj süresinden tasarruf sağlanıyor.

Powerbank’in kendi boş pili ise tam olarak 5.8 saatte şarj olabiliyor. Bu kapasitede diğer ürünlerde aynı sürenin 13.3 saat olduğu düşünüldüğünde TL-PB15600’ün turbo hızlı şarj etme ve şarj olma özelliği daha net ortaya çıkıyor. Bu hafta içinde Türkiye’de satışa sunulacak olan ürünün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 38 USD olarak açıklandı.

Söylemeden geçmeyelim: Pil kapasitesi olarak 15600 mAh belirtilse de powerbank’ler söylenen değerlerle doğru orantılı olarak şarj veremezler. Dolayısıyla kayıplar düşünüldüğünde belirtilen 7.7 kez şarj etme imkanı tam anlamıyla karşılanamaz.

http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-5689_TL-PB15600.html