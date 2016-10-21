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TP-Link’in şarj sorununu bitiren yeni powerbank’i Türkiye’de

Taşınabilir şarj cihazı pazarında çok güçlü bir modeli satışa sunan TP-Link, Ally serisi TL-PB15600 model üründe kullanılan gelişmiş pil sayesinde bir iPhone 6s’i 7.7 kez şarj edebiliyor.
2 yıl
5,2b
1
17
Cep Tel Aksesuarları
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Akıllı cihazların üstün donanım özellikleri ve kullanılan onlarca mobil uygulama yüzünden artık telefon ve tabletlerin şarj süreleri birçoğumuza yeterli gelmiyor. Gün içerisinde gittiğimiz yerlerde priz aramak durumunda kalıyoruz. Buna bağlı olarak telefonların şarj sorununu her yerde ve kolaylıkla çözmeyi sağlayan yedek şarj birimlerine (powerbank) ihtiyaç sürekli artıyor.
Güvenli ve kaliteli ürünleriyle pazarda önemli bir paya sahip olan TP-Link, duyurusunu yaptığı 15600 mAh kapasitesine sahip yeni powerbank ile şarj sorununu tamamen bitirmeyi hedefliyor. Öyle ki Ally serisi TL-PB15600 model ürün tam doluyken iPhone 6s’i 7.7 kez, iPad Mini 4’ü ise 2.6 kez şarj edebilecek güce sahip. Yaklaştığımız soğuk havalarda dahi mevcut kapasiteyi koruyan üstün LG pil hücreleri kullanılan powerbank özellikle uzun yolculuklarda, kamplarda ve doğada iken uzun süre şarj etmeden kolaylıkla kullanılabiliyor.

TP-Link Powerbank yüzde 40 oranında daha hızlı 

TP-Link Powerbank üzerinde hem tablet bilgisayar gibi geniş bataryalı cihazları, hem de küçük bataryalı akıllı cihazları şarj edebilecek iki esnek çıkış noktası yer alıyor. Üstelik Akıllı Şarj Teknolojisi ve 5V/2.4A ultra hızlı şarj çıkışı sayesinde şarj süresinden de önemli oradan tasarruf sağlanıyor. Örneğin iPhone 6s Plus’ı normal tam şarj süresi olan 250 dakika yerine 150 dakikada tam şarj edebiliyor ve yüzde 40 oranında şarj süresinden tasarruf sağlanıyor.
Powerbank’in kendi boş pili ise tam olarak 5.8 saatte şarj olabiliyor. Bu kapasitede diğer ürünlerde aynı sürenin 13.3 saat olduğu düşünüldüğünde TL-PB15600’ün turbo hızlı şarj etme ve şarj olma özelliği daha net ortaya çıkıyor. Bu hafta içinde Türkiye’de satışa sunulacak olan ürünün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 38 USD olarak açıklandı.
Söylemeden geçmeyelim: Pil kapasitesi olarak 15600 mAh belirtilse de powerbank’ler söylenen değerlerle doğru orantılı olarak şarj veremezler. Dolayısıyla kayıplar düşünüldüğünde belirtilen 7.7 kez şarj etme imkanı tam anlamıyla karşılanamaz. 

http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-5689_TL-PB15600.html Yorum Yaz
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Xtrud 2 yıl en beğenilen
"7.7 kez şarj edebiliyor"
"7.7 kez şarj etme imkanı tam anlamıyla karşılanamaz"
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meftunyekta 2 yıl
samsung s5 cihazımı 7 kez sarj etti olay reklam falan değil :)
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abrenax 2 yıl
Ben bunun 10.000 lik modelini almıştım bir yıl geçmeden çok fazla performans düşüşü oldu.
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kadirirdem 2 yıl
9v ile şarj imkanı gelmesi lazım yoksa hızlı şarj edemiyoruz.
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Greylights 2 yıl
Meizu nun powerbank i 12v 2A güç veriyor ve ~2700 mah bataryalı pro6 yı 60 dakkada şarj ediyor. Piyasada bunun gibi 9v yada 12v veren powerbanklere ihtiyaç var.
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lexus 2 yıl
o kömüş yanında taşınırmı varsın şarj sorunu olsun.
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hareketliperde 2 yıl
Abd yemi baglandik kdv dahil 38usd ???
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Xtrud 2 yıl en beğenilen
"7.7 kez şarj edebiliyor"
"7.7 kez şarj etme imkanı tam anlamıyla karşılanamaz"
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V4LKyR 2 yıl
38$...
120 TL yani.
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dr20mouse 2 yıl
Şarj sorunu bitti ki zaten Galaxy S7 kullanıyorum bir günü rahatlıkla çıkarıyor. Aldığım powerbankler çöp oldu şuanda. Ha plus olmayan iphone'ları kullananları bilemeyeceğim.
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dawras 2 yıl dr20mouse
Aynisini note 5 e gecerek yasadim S4 de gunde 2 kez sarj ederken note 5 de 1 gun vok tahat cikiyor.
Tplink 10400mahlik powerbank oyle duruyor...

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IceRulez 2 yıl
5v 2.4a ultra hızlı mı oluyor ? hani quick charge 3 ? ultra hızlı olabilmesi için 9-12Volt lara çıkıp en az 2-3 amper verebilmeli. 5v 2.4 a gayet standart hızdadır.
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Umutcan 2 yıl IceRulez
Aynen yeni powerbank'lerde 9-12v seçenekleri de olması lazım aslında. Benim telefonun hızlı şarj voltajı 9v dolayısıyla bu tip powerbanklerle hızlı şarj mümkün olmuyor.
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