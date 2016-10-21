Performans canavarı yeni "Razer Blade Pro" oyuncu notebook'u duyuruldu

1 inç kalınlığın altındaki notebook’larda daha önce mümkün olmayan bir güce sahip olan Razer’ın yeni sistemi sunduğu üstün performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Intel Core i7 quad-core işlemci ve gelecek nesil NVIDIA GeForceGTX 1080 GPU ile donatılan Razer Blade Pro, Razer tarafından üretilmiş en güçlü sistem ve GTX 1080 GPU’ya sahip en ince dizüstü ünvanına sahip.

Üstelik Thunderbolt 3, 32 GB DDR4 çift kanal bellek, Raid 0 deposunda 2 TB’ye kadar PCI M.2 SSD ve dahili SD kart okuyucuya sahip notebook’un alüminyum şasesi sadece 0.88 inç inceliğinde ve ağırlığı ise 3.6 kg’den daha az.

Blade Pro’nun tamamen yeni olan termal yönetim sistemi bir dizüstünde bulunan dünyanın en ince üretilmiş buhar hazneli soğutma çözümünü taşıyor. Özel bir fan tasarımı ve dinamik ısı eşanjörü, ısı dağıtımını maksimize etmek için buhar hazne ile bağlanarak, Razer Blade Pro’nun bu kadar ince bir şasede birleştirilen en güçlü bilgisayar haline gelmesi sağlandı.

Razer Blade Pro, 4.199 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor

NVIDIA G-SYNC teknolojisine sahip etkileyici 17.3-inch 4K IGZO monitörü mümkün olan en pürüzsüz kare sayısını üretiyor. Ekran, oyuncular ve profesyonellere en zengin görselleri sunmak adına yüzde 100 Adobe RGB renk doğruluğu sunuyor. Ek olarak Ultra-Low-Profile Mechanical tuşlarını taşıyan ilk dizüstü bilgisayar olan Razer Blade Pro’da basışlar, tam boy mekanik klavyelerdeki hissi vermek üzere, 65 gram güçle donatıldı.

Blade Pro’nun özellikleri HTC Vive, Oculus Rift ve OSVR HDK 2 için gerekli olan minimum donanım gereksinimlerinin çok ötesine geçiyor ve böylece bu yeni dizüstü, hem oyun/bilgisayar tutkunları hem de geliştiriciler için en taşınabilir VR özellikli cihazlardan biri haline geliyor. 4,199 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak performans canavarının tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.