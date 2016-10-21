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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Performans canavarı yeni "Razer Blade Pro" oyuncu notebook'u duyuruldu

Masaüstü performansına sahip olmak isteyen ama bir yandan da taşınabilirlikten vazgeçmek istemeyen bilgisayar ve oyun tutkunları için 17 inçlik yeni "Razer Blade Pro" tanıtıldı.
2 yıl
3,9b
1
33
Taşınabilir Bilgisayarlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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1 inç kalınlığın altındaki notebook’larda daha önce mümkün olmayan bir güce sahip olan Razer’ın yeni sistemi sunduğu üstün performans özellikleriyle dikkat çekiyor. Intel Core i7 quad-core işlemci ve gelecek nesil NVIDIA GeForceGTX 1080 GPU ile donatılan Razer Blade Pro, Razer tarafından üretilmiş en güçlü sistem ve GTX 1080 GPU’ya sahip en ince dizüstü ünvanına sahip.
Üstelik Thunderbolt 3, 32 GB DDR4 çift kanal bellek, Raid 0 deposunda 2 TB’ye kadar PCI M.2 SSD ve dahili SD kart okuyucuya sahip notebook’un alüminyum şasesi sadece 0.88 inç inceliğinde ve ağırlığı ise 3.6 kg’den daha az.
Blade Pro’nun tamamen yeni olan termal yönetim sistemi bir dizüstünde bulunan dünyanın en ince üretilmiş buhar hazneli soğutma çözümünü taşıyor. Özel bir fan tasarımı ve dinamik ısı eşanjörü, ısı dağıtımını maksimize etmek için buhar hazne ile bağlanarak, Razer Blade Pro’nun bu kadar ince bir şasede birleştirilen en güçlü bilgisayar haline gelmesi sağlandı.

Razer Blade Pro, 4.199 euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor  

NVIDIA G-SYNC teknolojisine sahip etkileyici 17.3-inch 4K IGZO monitörü mümkün olan en pürüzsüz kare sayısını üretiyor. Ekran, oyuncular ve profesyonellere en zengin görselleri sunmak adına yüzde 100 Adobe RGB renk doğruluğu sunuyor. Ek olarak Ultra-Low-Profile Mechanical tuşlarını taşıyan ilk dizüstü bilgisayar olan Razer Blade Pro’da basışlar, tam boy mekanik klavyelerdeki hissi vermek üzere, 65 gram güçle donatıldı.
Blade Pro’nun özellikleri HTC Vive, Oculus Rift ve OSVR HDK 2 için gerekli olan minimum donanım gereksinimlerinin çok ötesine geçiyor ve böylece bu yeni dizüstü, hem oyun/bilgisayar tutkunları hem de geliştiriciler için en taşınabilir VR özellikli cihazlardan biri haline geliyor. 4,199 euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak performans canavarının tanıtım videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
 

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jordans 2 yıl
merhaba arkadaşlar bende amazondan razer blade pro almaya karar verdim.Yalnız aklıma takılan tek birşey var.monitörün ekran yenıleme hızı 60hz.g-sync ile bu oyunlarda değişkenlik gösterirmi? Sadece ekran yenileme hızından dolayı kararsız kaldım.Bilgi sahibi olan arkadaslar bu konuda bana yardım edebilirse sevinirim.
Suan Alienware M17 3D ekranlı modelini kullanıyorum ve ekran yenileme hızı 120hz. 1920x1080 Full HD.Razer alma sebebim tamamiyle 4K olması sebebiyledir.Böyle üstün özellikli bir laptopta neden 60hz tercih edilmiş anlayamadım..
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AliveFoto 2 yıl
6. nesil Intel Core i7-6700HQ yerine 6.nesil Intel® Core™ i7-6820HK (2.7GHz-3.6GHz) olmalıydı diye düşünüyorum.
Aorus X7 DT v6 almayı düşünüyorum keşke Razerdeki igzo panel Aorus'da olsaydı.
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seckinim 2 yıl
2100$'a 4K IGZO-IPS ekranlı 1070 GTX - 16GB ramli Alienware aldim 17'' hemde.. Razer ürünlerini gereksiz pahalı buluyorum.
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serdarrx 2 yıl seckinim
seckinim
2100$'a 4K IGZO-IPS ekranlı 1070 GTX - 16GB ramli Alienware aldim 17'' hemde.. Razer ürünlerini gereksiz pahalı buluyorum.

Hocam dell amerika sitesinden mi aldınız ? Trye geliyor mu? Sorular sorular
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premiumbeyin 2 yıl
Şayet zengin birisi olsaydım
Yeni oyuncağım bu olurdu
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JoeyBane 2 yıl
O parayı verince bilgisayarınkinden çok benim buhar haznem çalışır
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GetSomeRest 2 yıl
ekranı fullhd, ram 8gb, 256gb ssd(raidsiz) seçeneği olsa 2000$ verilir.
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mirage06 2 yıl
Yıllardır takip ettiğim sitede en azından bazı kavramlar yazılırken doğru olmasını beklerim.Nice genç arkadaş her gün buradan yeni bilgiler öğrenmekte ve bunların doğru olması gerekir.Bakınız:Ağırlık =3.6 kg değil,Kütle=3.6 kg yazılmalıydı.Ondan sonra çocuklar fiziği yapamıyo...
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BekirTemel 2 yıl
Müthiş ama banana
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cansev07 2 yıl
Fiyatından şikayetçi olan arkadaşlar var ama ya donanıma odaklanmadılar ya da her oyun laptopunu aynı sanıyorlar. Bu donanım ve incelik için fiyat o kadar abartı değil bence.
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gurkanse 2 yıl
monster varken yüzüne bakmam tulpar t7 gtx1060 lı 17.3" modeilini kullanıyorum.kesinlikle tavsiye ederim.servis kalitesi de harika.ilk defa gaming notebook aldım ve iyiki de monster dan almışım.almak isteyen arkadaşlara fikir olması açısından tavsiye ederim hemde fiyatı 5800tl
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YasinKsmG 2 yıl gurkanse
gurkanse

monster varken yüzüne bakmam tulpar t7 gtx1060 lı 17.3" modeilini kullanıyorum.kesinlikle tavsiye ederim.servis kalitesi de harika.ilk defa gaming notebook aldım ve iyiki de monster dan almışım.almak isteyen arkadaşlara fikir olması açısından tavsiye ederim hemde fiyatı 5800tl

Monster ıps ekranlarda ışık sızma sorunu var diyor herkes
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ProVival 2 yıl gurkanse
1060a 5700tl verecek adam .... cidden garipsiniz 3500 3600e bulunur gidp almayin monsterdan serviside iyi degil sacma sapan bi marka monster etiketi basma altinda probook yazisi var
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Razer, razer blade pro ve
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