Hillary Clinton yardımcısı olarak Tim Cook ve Muhtar Kent’i düşünmüş

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Seçimler için geri sayımın devam ettiği Amerika’da adaylar arasındaki rekabet giderek şiddetleniyor. Demokratik Parti adayı Hillary Clinton (eski dışişleri bakanı) ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump (iş adamı) arasında yaşanan kıyasıya mücadelede yayınlanan bir e-posta, Clinton’ın seçim kampanyası hakkında bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı.
Başkan yardımcısı olarak Türk iş adamı Muhtar Kent de listeye alınmış
Wikileaks tarafından sızdırılan ve Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yönetmekle görevli John Podesta’ya ait olduğu belirtilen e-postada Demokratik Parti adayının yardımcısı olarak Apple CEO’su Tim Cook ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in yanı sıra 1952 New York doğumlu Türk iş adamı ve Coca Cola CEO’su Muhtar Kent’i düşündüğü ortaya çıktı.
16 Mart 2016 tarihli mail’e göre Hillary Clinton’ın yardımcısı olarak düşündüğü isimlerin arasında Cook, Gates ve Kent’in haricinde General Motors CEO’su Mary Barra, Starbucks CEO’su Howard Schultz, Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Xerox CEO’su Ursula Burns gibi isimler de dikkat çekiyor. Hilary Clinton 22 Temmuz’da listedeki isimlerden Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'i Başkan Yardımcısı olarak seçtiğini duyurmuştu.
https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/15616 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama adam elindeki medya gücüyle bizim ülkeyi kötü kendi zalimlikle, masum katlederek ve fakirin fukaranın elinde ne varsa alarak zengin ettiği ülkesini iyi gösteriyor.
İşin acı tarafı bizim ülkedeki çağdaş bilmişlerin de bu masala inanması oluyor.
Allah bu zalimlerin elinden tüm dünya insanlığını kurtarsın.
Yahudilere yardım etmek için Yahudi olmaya gerek yok, illa birşey yamamayın. Babası Necdet Kent, Fransa'da gerek gerçek gerek sahte belgelerle birçok Yahudi'nin kamplara gönderilmesini önlemiş Türk büyükelçiliğinde diplomattır.
Aynı mantığa göre Behiç Erkin gibi bir Cumhuriyet kahramanının da Yahudi olması gerekir.
Mustar kent bizden biri :) güleyim bariii
Herşey göründüğü gibi değildir.
Muhtar kent gizli
Niye başkanlık ta başkanlık deyip başkanlık olmazsa ben oynamam mızıkçılar diyor tepedeki insan ve onun yancıları. Başkanlık gelirse mike mike 2 partili olacak 3. olsa bile işlevi yok, bu 2 parti önüne ne koyarsa onu seçeceksin hadi seçmedin hapis veya para cezası diyecekler vatan haini diyecekler vatandaşlık görevin diyecekler ama kimi seçeceğine en çok parası olan karar verecek ve o paralı adam şu ülkeye gir dedi mi o başkan girmezsem g.tüm emret köpeğinim diyecek ama kim ölecek tahminleri bekliyorum!
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