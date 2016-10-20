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Hillary Clinton yardımcısı olarak Tim Cook ve Muhtar Kent’i düşünmüş

ABD Başkanlık Seçimleri yaklaşırken internete sızdırılan bir e-posta ile Demokratik Parti adayı Hilary Clinton’ın, yardımcısı olarak Tim Cook ve Muhtar Kent gibi isimleri düşündüğü ortaya çıktı.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Seçimler için geri sayımın devam ettiği Amerika’da adaylar arasındaki rekabet giderek şiddetleniyor. Demokratik Parti adayı Hillary Clinton (eski dışişleri bakanı) ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump (iş adamı) arasında yaşanan kıyasıya mücadelede yayınlanan bir e-posta, Clinton’ın seçim kampanyası hakkında bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı.

Başkan yardımcısı olarak Türk iş adamı Muhtar Kent de listeye alınmış 

Wikileaks tarafından sızdırılan ve Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yönetmekle görevli John Podesta’ya ait olduğu belirtilen e-postada Demokratik Parti adayının yardımcısı olarak Apple CEO’su Tim Cook ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in yanı sıra 1952 New York doğumlu Türk iş adamı ve Coca Cola CEO’su Muhtar Kent’i düşündüğü ortaya çıktı. 
16 Mart 2016 tarihli mail’e göre Hillary Clinton’ın yardımcısı olarak düşündüğü isimlerin arasında Cook, Gates ve Kent’in haricinde General Motors CEO’su Mary Barra, Starbucks CEO’su Howard Schultz, Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Xerox CEO’su Ursula Burns gibi isimler de dikkat çekiyor. Hilary Clinton 22 Temmuz’da listedeki isimlerden Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'i Başkan Yardımcısı olarak seçtiğini duyurmuştu. 

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/15616 Yorum Yaz
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gcb1903 2 yıl en beğenilen
Açık açık Pkk destekleyeceğini açıklayan bir aday olduğunu bildiğimiz birisi. Hani zaten destekliyorlar da bu sefer aleni söylüyor birisi. Sonra diğer adaya bakıyoruz o da bir deli. Acaba Birleşik Devletler'de halkın seçim şansı bizden daha mı az? Resmen al bu ya da bu diyorlar. İkisi de birbirinden beter. Bizde bile az bile olsa başka ihtimal var. En azından kağıt üstünde şansın var. Ya bizde ya onlarda sistem yanlış ama hangisi bilemedim.
Açık açık Pkk destekleyeceğini açıklayan bir aday olduğunu bildiğimiz birisi. Hani zaten destekliyorlar da bu sefer aleni söylüyor birisi. Sonra diğer adaya bak...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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gxhero 2 yıl
İşte amerika bunların yönetiminde sonumuz hayrola...
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arel.gr 2 yıl
ağır yorum uzmanında gelecek, bekliyoruz.
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Guest-C302EA147 2 yıl
Abd'de baskanligin bir etkisi yok. Sadece simgesel bir kisi seciyorlar. Baskan bile onemli degilken baskan yardimcisi haber oluyor.
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Nevfel 2 yıl
İki tarafta siyonistler tarafından destek görüyor. Güya demokrasi var adı altında bildiğin diktatörlük işliyor. İnsanlarda ben seçiyorum sanıyor.
Ama adam elindeki medya gücüyle bizim ülkeyi kötü kendi zalimlikle, masum katlederek ve fakirin fukaranın elinde ne varsa alarak zengin ettiği ülkesini iyi gösteriyor.
İşin acı tarafı bizim ülkedeki çağdaş bilmişlerin de bu masala inanması oluyor.
Allah bu zalimlerin elinden tüm dünya insanlığını kurtarsın.
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ULYSES 2 yıl
Amerika birleşik şirketleri
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DubSteq 2 yıl
Muhtar Kent'in kökeni yahudi diye biliyordum ben. Babası da savaş zamanında çok yardım etmiş yahudilere.
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pUnduli 2 yıl DubSteq
DubSteq

Muhtar Kent'in kökeni yahudi diye biliyordum ben. Babası da savaş zamanında çok yardım etmiş yahudilere.

Yahudilere yardım etmek için Yahudi olmaya gerek yok, illa birşey yamamayın. Babası Necdet Kent, Fransa'da gerek gerçek gerek sahte belgelerle birçok Yahudi'nin kamplara gönderilmesini önlemiş Türk büyükelçiliğinde diplomattır.

Aynı mantığa göre Behiç Erkin gibi bir Cumhuriyet kahramanının da Yahudi olması gerekir.
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starcloth 2 yıl
Düşünülen isimler de hep büyük şirketlerden kişiler para babaları kimi isterse onlar başa geçiyor.Dünyayı devletler değil şirketler yönetiyor.
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mokinto 2 yıl
Trump'da Türkiye'yi NATO'dan atalım demişti. Seç beğen.
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dede17 2 yıl
Sevinin sevinin dostunuz diye düşmanınıza sarılın adam
Mustar kent bizden biri :) güleyim bariii
Herşey göründüğü gibi değildir.
Muhtar kent gizli
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gcb1903 2 yıl en beğenilen
Açık açık Pkk destekleyeceğini açıklayan bir aday olduğunu bildiğimiz birisi. Hani zaten destekliyorlar da bu sefer aleni söylüyor birisi. Sonra diğer adaya bakıyoruz o da bir deli. Acaba Birleşik Devletler'de halkın seçim şansı bizden daha mı az? Resmen al bu ya da bu diyorlar. İkisi de birbirinden beter. Bizde bile az bile olsa başka ihtimal var. En azından kağıt üstünde şansın var. Ya bizde ya onlarda sistem yanlış ama hangisi bilemedim.
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gxhero 2 yıl gcb1903
gcb1903

Açık açık Pkk destekleyeceğini açıklayan bir aday olduğunu bildiğimiz birisi. Hani zaten destekliyorlar da bu sefer aleni söylüyor birisi. Sonra diğer adaya bakıyoruz o da bir deli. Acaba Birleşik Devletler'de halkın seçim şansı bizden daha mı az? Resmen al bu ya da bu diyorlar. İkisi de birbirinden beter. Bizde bile az bile olsa başka ihtimal var. En azından kağıt üstünde şansın var. Ya bizde ya onlarda sistem yanlış ama hangisi bilemedim.

Niye başkanlık ta başkanlık deyip başkanlık olmazsa ben oynamam mızıkçılar diyor tepedeki insan ve onun yancıları. Başkanlık gelirse mike mike 2 partili olacak 3. olsa bile işlevi yok, bu 2 parti önüne ne koyarsa onu seçeceksin hadi seçmedin hapis veya para cezası diyecekler vatan haini diyecekler vatandaşlık görevin diyecekler ama kimi seçeceğine en çok parası olan karar verecek ve o paralı adam şu ülkeye gir dedi mi o başkan girmezsem g.tüm emret köpeğinim diyecek ama kim ölecek tahminleri bekliyorum!
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gxhero 2 yıl
İşte amerika bunların yönetiminde sonumuz hayrola...
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