Hillary Clinton yardımcısı olarak Tim Cook ve Muhtar Kent’i düşünmüş

Seçimler için geri sayımın devam ettiği Amerika’da adaylar arasındaki rekabet giderek şiddetleniyor. Demokratik Parti adayı Hillary Clinton (eski dışişleri bakanı) ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump (iş adamı) arasında yaşanan kıyasıya mücadelede yayınlanan bir e-posta, Clinton’ın seçim kampanyası hakkında bilinmeyen bir detayı ortaya çıkardı.

Başkan yardımcısı olarak Türk iş adamı Muhtar Kent de listeye alınmış

Wikileaks tarafından sızdırılan ve Hillary Clinton’ın seçim kampanyasını yönetmekle görevli John Podesta’ya ait olduğu belirtilen e-postada Demokratik Parti adayının yardımcısı olarak Apple CEO’su Tim Cook ve Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in yanı sıra 1952 New York doğumlu Türk iş adamı ve Coca Cola CEO’su Muhtar Kent’i düşündüğü ortaya çıktı.

16 Mart 2016 tarihli mail’e göre Hillary Clinton’ın yardımcısı olarak düşündüğü isimlerin arasında Cook, Gates ve Kent’in haricinde General Motors CEO’su Mary Barra, Starbucks CEO’su Howard Schultz, Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ve Xerox CEO’su Ursula Burns gibi isimler de dikkat çekiyor. Hilary Clinton 22 Temmuz’da listedeki isimlerden Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'i Başkan Yardımcısı olarak seçtiğini duyurmuştu.

https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/15616