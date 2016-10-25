TRT’den yerli yapım bilim kurgu dizisi geliyor

2014 Aralık ayında TRT 1 ekranlarında gösterime giren Filinta dizisinin ilk yaratıcıları arasında bulunan Bülent Turgut’un açıklamalarına göre ülkemizde sıra dışı yepyeni bir bilim kurgu dizisi yayınlanmaya başlanacak.

Şimdilik geçici olarak 2150 kod adıyla anılan, ne tam ismi ne de oyuncuları henüz bilinmeyen projede İstanbul’un gelecek yılları konu alınacak ve bizleri buna uygun şekilde tasarlanan fantastik bir dünya karşılayacak. 13'er bölümden oluşan iki sezon halinde geleceği söylenen dizinin ikinci sezonu için Amerikan, İngiliz ya da Rus yapımcılarla ortaklığa gidilebileceği belirtiliyor.

Bilgisayar ile üretilmiş resim olarak bilinen CGI (Computer Generated Imagery) teknolojisinin ağırlıkta kullanılacağı dizi için İstanbul’da kalıcı bir platonun kurulduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 2017 yılında ilk sezonuyla ekranlarda boy göstermesi planlanan yapım bakalım Türk halkının beklentilerini karşılayabilecek mi…