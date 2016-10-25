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TRT’den yerli yapım bilim kurgu dizisi geliyor

Yeni yayın dönemi için farklı projelere imza atmak isteyen TRT, yakın zamanda 2150 kod adıyla anılan yerli yapım yepyeni bir bilim kurgu dizisi yayınlamaya hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2014 Aralık ayında TRT 1 ekranlarında gösterime giren Filinta dizisinin ilk yaratıcıları arasında bulunan Bülent Turgut’un açıklamalarına göre ülkemizde sıra dışı yepyeni bir bilim kurgu dizisi yayınlanmaya başlanacak.
Şimdilik geçici olarak 2150 kod adıyla anılan, ne tam ismi ne de oyuncuları henüz bilinmeyen projede İstanbul’un gelecek yılları konu alınacak ve bizleri buna uygun şekilde tasarlanan fantastik bir dünya karşılayacak. 13'er bölümden oluşan iki sezon halinde geleceği söylenen dizinin ikinci sezonu için Amerikan, İngiliz ya da Rus yapımcılarla ortaklığa gidilebileceği belirtiliyor.
Bilgisayar ile üretilmiş resim olarak bilinen CGI (Computer Generated Imagery) teknolojisinin ağırlıkta kullanılacağı dizi için İstanbul’da kalıcı bir platonun kurulduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 2017 yılında ilk sezonuyla ekranlarda boy göstermesi planlanan yapım bakalım Türk halkının beklentilerini karşılayabilecek mi…

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PeYLeR. 3 yıl
TRT nin dizileri gerçekten kaliteli. Güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum.
4 bölümden oluşan Seddülbahir 32 saat dizisini izelemeyenler varsa şiddetle tavisye ederim.
TRT nin dizileri gerçekten kaliteli. Güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum.4 bölümden oluşan Seddülbahir 32 saat dizisini izelemeyenler varsa şiddetle tav...
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1 Yanıt Yanıtla +57
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LambayaFunfDe 3 yıl
TRT'nin dizilerine kötü diyenin aklına şaşarım. Efektler oyunculuklar, neyi kötü anlamıyorum. Gavur sevdalıları beğenmiyor tabi.
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blackzeros 3 yıl
hayaller westworld gerçekler selena olmaz inşallah
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1 Avatar
Barış Manço 2 yıl
Sanmıyorum ama bir şekilde olursa çok izleyici kitlesi olur.
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drjacob 2 yıl
gelmezse olmaz mı ?
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DeanWinchester. 2 yıl
Ama Allah ın izni ile rts mezunu olduktan sonra böyle şeyler hayal olmaktan çıkıp abd nin önüne geçicez ben ve benim gibiler sayesinde 3
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DeanWinchester. 2 yıl
Aman Allah ım düşünemiyorum ( Türkiye X Bilim kurgu dizisi )
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ismiKadir 3 yıl
Yıllardır yerli dizi seyretmiyorum. Ama bu diziyi izlerim başlarsa.
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
sakarya fırat ile trt izlemiyorum dizilerini siyasi ve politik olaydan bi anda bitiriyorlar
o dizi sayesinde askere gitmicekler gidiyordu
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Umutcan 3 yıl
Yerli dizi sektöründe yeni fikirlere ihtiyaç var gerçekten. Dizi temaları o kadar klişeleşmiş ki artık... Zengin ve lüks hayatı, Kim kiminle seks yapmış,
Doğuda köyde hayat/aşiret hayatı, veya mafya-polis teması. Orjinal fikirler çıkması lazım artık.
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Lionel Fusco 3 yıl
Bakışmalarla dolu, komediye kaymış, aşk üçgenleriyle dolu, 90-100 dakikalık bölümlerle gelecekse kalsın almayayım ben.
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Aboyhasnoname 3 yıl
Tübitak'ın başına hayvanat bahçesi müdürü atanan ülkede bilim kurgu dizisi mi çekilir lan?
Saçmalamayın.
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Bluflame 3 yıl
hayvanat bahçesine müdür olmak için nasıl bir resume lazımdır ? bilen varsa yazsın, iş bakıyorumda...
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Guest-ACB5B9068 3 yıl
Ön yargılıyım. Umarım beni şaşırtırlar ve helal olsun dedirtirler.
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