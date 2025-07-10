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    TRT, Van’da güneş enerjisi santrali kurdu

    TRT, Van’da kurduğu dev Güneş Enerjisi Santraliyle (GES) yayıncılıkta enerji dönüşümünü başlattı. Kurum, yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini artık kendi ürettiği temiz enerjiden karşılayacak.

    TRT, Van’da güneş enerjisi santrali kurdu Tam Boyutta Gör
    TRT, Van’da kurduğu Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile Türkiye yayıncılık sektöründe yenilenebilir enerjiye geçişte öncü bir adım attı. 127 bin metrekarelik alana kurulan ve yalnızca iki ayda tamamlanan santral, yılda yaklaşık 18 milyon kilovatsaat (18.000 MWh) elektrik üretecek. Bu üretim miktarı, kurumun toplam yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20’sine denk geliyor.

    TRT kendi elektriğini üretecek

    TRT, Van’da güneş enerjisi santrali kurdu Tam Boyutta Gör
    Bu ölçekte bir yenilenebilir enerji yatırımı, Türkiye’de yayıncılık sektörü açısından bir ilk olma özelliği taşıyor. Santralde 16 bin 992 adet yüksek verimli güneş paneli yer alıyor. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, yaptığı değerlendirmede “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını esas alan bu çevreci adım, TRT’nin enerji üretiminde bağımsızlaşma hedefinde atılan ilk stratejik adımdır. Önümüzdeki süreçte, diğer uygun alanlarımızda da benzer projeleri hayata geçirerek TRT’yi kendi enerjisini üretebilen bir yayıncı yapıya kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

    TRT’nin Van’daki GES yatırımı, yalnızca kurum içi enerji ihtiyacını karşılamakla sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda sektöre örnek teşkil ederek, yayıncılıkta yeşil dönüşümün önünü açacak stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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