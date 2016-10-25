The Walking Dead dizi izleme sitelerinden tamamen kaldırıldı

The Walking Dead’in merakla beklenen 7. sezonu 23 Ekim Pazar günü Amerika’da, 24 Ekim akşamı ise ülkemizde FX kanalından yayınlandı. Ekip içerisinde otoritesini kanıtlamak isteyen Negan ile henüz ilk bölümden dramatik şekilde farklı bir yön alan dizi, seyircileri tam anlamıyla ekranlara kilitledi.

7. sezonun ekranlara gelmesiyle birlikte FX, FOX Crime ve FOX Life kanallarıyla ülkemizde yabancı dizi yayını yapan FOX Channels, sürpriz bir hamleyle The Walking Dead için telif atağına geçti. Zira hukukçular tarafından dizi izleme sitelerine gönderilen yoğun telif hakkı bildirimi ile The Walking Dead’in popüler birçok online dizi platformundan tamamen kaldırılması sağlandı.

Dizinin bölümlerinin yanı sıra Türkçe altyazılar da yayından kaldırılıyor

Çok geçmeden sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda Türkçe altyazıların da telif ihlaline takıldığı ortaya çıktı. Yani sadece bölümler değil, aynı zamanda altyazı sitelerindeki Türkçe çeviriler de bundan böyle yayınlanamayacak. The Walking Dead’e altyazı hazırlayan kişiler Twitter’dan paylaştıkları mesajlarla yasal uyarılar nedeniyle artık dizi çevirilerini yapmayacaklarını duyurdular.

Edinilen bilgiye göre telif hakkı bildiriminin şu sıralar altıncı sezonu yayınlanan American Horror Story'yi (FX) ve The Exorcist'i (FOX Life) de kapsadığı, ilgili yapımlara ait altyazıların gelen ihtarname sonucu kaldırıldığı belirtildi. Hatırlayacağınız gibi Game of Thrones'un altıncı sezonu yayınlanırken Digiturk'ün benzer bir engelleme durumu söz konusu olmuştu.