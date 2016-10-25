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The Walking Dead dizi izleme sitelerinden tamamen kaldırıldı

Telif hakları konusunda harekete geçen FOX Channels, akşam saatlerinde gönderdiği uyarıyla The Walking Dead’in online dizi izleme sitelerinde yayınlanmasını tamamen yasakladı ve yayından kaldırttı.
2 yıl
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2
125
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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The Walking Dead’in merakla beklenen 7. sezonu 23 Ekim Pazar günü Amerika’da, 24 Ekim akşamı ise ülkemizde FX kanalından yayınlandı. Ekip içerisinde otoritesini kanıtlamak isteyen Negan ile henüz ilk bölümden dramatik şekilde farklı bir yön alan dizi, seyircileri tam anlamıyla ekranlara kilitledi.
7. sezonun ekranlara gelmesiyle birlikte FX, FOX Crime ve FOX Life kanallarıyla ülkemizde yabancı dizi yayını yapan FOX Channels, sürpriz bir hamleyle The Walking Dead için telif atağına geçti. Zira hukukçular tarafından dizi izleme sitelerine gönderilen yoğun telif hakkı bildirimi ile The Walking Dead’in popüler birçok online dizi platformundan tamamen kaldırılması sağlandı.

Dizinin bölümlerinin yanı sıra Türkçe altyazılar da yayından kaldırılıyor 

Çok geçmeden sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayda Türkçe altyazıların da telif ihlaline takıldığı ortaya çıktı. Yani sadece bölümler değil, aynı zamanda altyazı sitelerindeki Türkçe çeviriler de bundan böyle yayınlanamayacak. The Walking Dead’e altyazı hazırlayan kişiler Twitter’dan paylaştıkları mesajlarla yasal uyarılar nedeniyle artık dizi çevirilerini yapmayacaklarını duyurdular. 
Edinilen bilgiye göre telif hakkı bildiriminin şu sıralar altıncı sezonu yayınlanan American Horror Story'yi (FX) ve The Exorcist'i (FOX Life) de kapsadığı, ilgili yapımlara ait altyazıların gelen ihtarname sonucu kaldırıldığı belirtildi. Hatırlayacağınız gibi Game of Thrones'un altıncı sezonu yayınlanırken Digiturk'ün benzer bir engelleme durumu söz konusu olmuştu.

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FasTBoY 2 yıl en beğenilen
"She-who-must-not-be-named82"
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michael01 2 yıl
İnternette yasak diye bir şey olmadığını hala anlayamayan güzel ülkem.
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DH Misafiri 2 yıl
Torrent'ten indirsen bu kez güvenilir (tam, doğru çeviri) altyazı sıkıntısı olacak. Elbet bir yol bulur bizim Türk siteler merak etmeyin.
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ByBaterist 2 yıl
en son 3. sezon da kalmıştım yıllar önce. bence buluruz biz.
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DH Misafiri 2 yıl
Bizde izlemeyiz olur biter yani sacmalik benciller
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kuvvetmira77 2 yıl
yaw arkadaş nasıl izliyorssunuz ben izliyemedim yokmu bunun bir yöntemi
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tachyon 2 yıl kuvvetmira77
Sorduğunuz sorunun cevabı bu konu içerisinde var. Kusura bakmayın ama kimse size özel cevap yazmaz. Bir kaç satır okuma zahmetine girerseniz nasıl izleyeceğiniz konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.
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alpalp84 2 yıl
Diziyi indirin.
Bsplayer ile açın, otomatik altyazı buluyor.
Seyredin.
Altyazı sabah 9 gibi yükleniyor.
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SiZoFReN_07 2 yıl
The Walking Dead , american horror story , game of thrones telif hakkı şeysinden dolayı yasaklanmış Vikings ve Fear the walking dead hakkında bilgisi olan varmı bu diziler netflix ten izleniyormu?
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Dopplereffect 2 yıl
Son bölümleri altyazılı bulamayanlara önerim ptesi günleri youtube'ta yayınlayanlar oluyor ertesi güne silinmiş olabiliyor. İndirin sömürün
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Stickand 2 yıl
Yavaş yavaş ülkemizdeki Fx in yayılması, netflix in gelmesi ile pazar hareketleniyor abd de bilen bilir aşırı korsona yasak var bu dizilere. Türkiye dede yavaş yavaş ipleri ellerine geçirmek istiyorlar.
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Batman 2 yıl
Isteyen olursa satılık full sezon alt yazıları ile birlikte 1. sezon Bluray olmak üzere geri kalanı Web.DL 1080p The Walking Dead
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tachyon 2 yıl
Hala seyredemeyenler için linkleri veriyorum. Yurt dışı kaynaklı her hangi bir dizi sitesi diziyi yayınlıyor. Dns ayarlarını yaptıysanız yada vpn kullanıyorsanız seyretmekte sorun yok.
diziboxhd.com/...
dizibox.tv/...
Eğer torrent indirip seyretmek istiyorsanız. Dizinin yıllardır çevirmenliğini yapan nazo82 opensubtitles'a sabah erken saatlerde alt yazıyı göndermiş. Normalde bir gün sonra falan düşüyordu.
Torrent dosyası için:
eztv.ag/...
Alt yazı için:
opensubtitles.org/...
Alt yazıyı indirip hangi sürüm olduğuna bakın sonra o sürüm eztv.ag'den indirin. Yanlış sürüm indirirseniz senkron problemi olabiliyor.
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Umutcan 2 yıl
Altyazı için sublight adlı programı öneririm. Birden fazla altyazı veritabanından elinizdeki dosyaya uygun altyazı arıyor.
Ben gerçi şöyle yapıyorum, önce altyazıyı arıyorum hangi sürümün altyazısı çıktıysa o sürümü indiriyorum. Altyazı bulmaktansa sürümü altyazıya göre indirmek daha mantıklı.
Bu arada yerli sitelerden kaldırılsa bile altyazılar opensubtitles.org'dan falan kalkmaz sanırım, hala duruyor.
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