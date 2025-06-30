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    Bilim kurgu filmi Project Hail Mary'den beklenen fragman geldi

    Ryan Gosling'in başrolünü üstlendiği Project Hail Mary'den (Kurtuluş Projesi) ilk fragman yayınlandı. Film, The Martian'ın yazarı olarak tanınan Andy Weir'ın aynı adlı romanından uyarlandı.

    Project Hail Mary (Kurtuluş Projesi) Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki yıl sinemaseverlerle buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri de Kurtuluş Projesi (Project Hail Mary) olacak. The Martian'ın da yazarı olan Andy Weir'ın ödüllü romanından uyarlanan film, 20 Mart 2026'da gösterime girecek. Merakla beklenen film için tanıtım çalışmalarına şimdiden başlayan Amazon MGM, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı.

    Aynı The Martian gibi Project Hail Mary de bir bilim kurgu hikâyesini eğlenceli bir üslupla anlatıyor. Hikâyenin merkezinde, Amerikalı bir öğretmen olan Ryland Grace yer alıyor. Bir dönem umut vadeden bir bilim insanı olan fakat önemli kişilerle ters düştüğü için akademik kariyerini geride bırakmak zorunda kalan Ryland, bir gün bir uzay gemisinde hafızasını kaybetmiş şekilde uyanıyor. Kim olduğunu ya da neden bu yolculuğa çıktığını bilmeyen Ryland'ın anıları parça parça geri gelirken, okurlar da dünyanın kaderini etkileyecek bu yolculuğun detaylarını öğrenmeye başlıyor.

    Project Hail Mary'nin Başrolünde Ünlü Oyuncu Ryan Gosling Yer Alıyor

    Filmde Ryland Grace karakterine ünlü oyuncu Ryan Gosling (Barbie, Blade Runner 2049) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Sandra Hüller, Ken Leung, Milana Vayntrub gibi isimler eşlik ediyor. Ancak The Martian gibi Project Hail Mary de özünde tek karakter odaklı bir film olacak.

    Project Hail Mary filmini, daha önce The LEGO Movie, 21Jump Street, Spider-Man: Into the Spider-Verse gibi filmlere imza atan Phil Lord ve Christopher Miller ikilisi yönetti. Filmin senaryosunu ise The Martian'ın da senaristi olan Drew Goddard kaleme aldı.

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