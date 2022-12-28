Tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizileri

En son teknolojilerle birlikte insanların en çılgın fikirlerini gerçeğe dönüştürebilen görsel efektleriyle öne çıkan bilim kurgu yapımlarına inanılmaz bütçeler ayrılıyor ve platform bağımsız izlemesi son derece keyifli yapımlar mevcut. İşte en iyi bilim kurgu dizileri:

En iyi bilim kurgu dizileri 🪐

Tam Boyutta Gör Netflix, Amazon, Disney+, HBO Max ve daha birçok dijital platformda çeşitli bilim kurgu dizileri mevcut. Peki, en iyi bilim kurgu dizileri hangileri? İşte bilim kurgu dizi önerisi isteyenler için birbirinden güzel yapımlar:

1. The X-Files (Gizli Dosyalar) 👽 Tüm zamanların klasiği The X-Files, doğaüstü olaylar ve paranormal aktivitelerle bağlantılı vakaları araştırma konusunda uzmanlaşmış iki FBI ajanını konu alıyor. Endişe verici tema müziği, tüyler ürpertici konusuyla ikonik olan dizi, 20 yılı aşkın bir süre devam etti. 11 sezon 200’den fazla bölümüyle tüm zamanların en uzun soluklu bilim kurgu dizilerinden biri. IMDb puanı : 8.6

: 8.6 Yayınlandığı platform : Amazon Prime

: Amazon Prime Yayın tarihi: 1993 - 2018

1993 - 2018 Sezon sayısı: 11

2. Snowpiercer ❄️ Güney Koreli yönetmen ve senarist Bing Joon-ho’nun ilk İngilizce dizisi Snowpiercer, aksiyon bilim kurgu dizisi arayanlara tavsiyemizdir. Şimdiye kadar yapılmış en iyi kıyamet sonrası dizilerden biri olarak gösteriliyor. Snowpiercer, donmuş çorak bir araziye dönüştükten sonra dünyanın etrafında dönmeye devam eden bir trende gerçekleşen gerçek anlamda vahşi bir yolculuk. Dizinin merkezinde sınıf savaşı var. Başrollerinde Daveed Diggs ve Jennifer Connelly’nin yer aldığı dizi, 4. sezonuyla final yapacak. IMDb puanı : 6.9

: 6.9 Yayınlandığı platform : Netflix

: Netflix Yayın tarihi: 2020 -

2020 - Sezon sayısı: 3

3. Altered Carbon 🦾 Altered Carbon, biraz yavaş ilerleyen ancak cyberpunk ortamını iyi kullanan bir bilim kurgu dizi. Bu dünyada herkesin beyni kolayca yeni bir vücuda aktarılabildiğinden artık ölümlü olmanın pek bir anlamı kalmamıştır. Elbette bu gücü zengin kötüler kullanacaktır. Tüm bunların ortasında bazı gizemli bitmemiş işleri tamamlamak için ölümden dönen Takeshi Kovacs var. IMDb puanı : 7.9

: 7.9 Yayınlandığı platform : Netflix

: Netflix Yayın tarihi: 2018 - 2020

2018 - 2020 Sezon sayısı: 2

4. The Peripheral ⏳ Amazon Prime’da yayınlanan yeni bilim kurgu dizilerinden The Peripheral’da Chloe Grace Moretz oynuyor. William Gibson’ın 2014 tarihli kitabından uyarlanan dizi, klasik zamanda yolculuk mecazına yeni bir bakış getiriyor. Daha birinci sezonunda olan ve birkaç bölüm yayınlanan dizi, bilim kurgu hayranlarının kesinlikle izlemesi gereken yapımlardan. IMDb puanı : 7.8

: 7.8 Yayınlandığı platform : Netflix

: Netflix Yayın tarihi: 2022 -

2022 - Sezon sayısı: 1

5. The Orville ☄️ Family Guy’ın yaratıcısı Seth MacFarlane, komedi bilim kurgu dizisi The Orville ile karşımıza çıkıyor. Eleştirmenlerce süper eğlenceli bulunan dizinin başlangıcı biraz karışık ancak izlemeye başladığınızda bırakamayacaksınız. Diğer birçok popüler bilim kurgu sahne kostümlerinin yanı sıra Star Trek’in paradosini yapmayı amaçlayan sürükleyici aksiyon komedi dizisi The Orville, uzak bir gelecekte söz konusu gemi mürettebatının başına gelen kazaları yansıtıyor. Birçok türle dalga geçen diziyi Yıldız Savaşları serisini beğenenlere tavsiye ederiz. IMDb puanı : 8.0

: 8.0 Yayınlandığı platform : Hulu ve Disney+

: Hulu ve Disney+ Yayın tarihi: 2017 -

2017 - Sezon sayısı: 2

6. Raised By Wolves 🐺 Efsane bilim kurgu yaratıcısı Ridley Scott’ın ilk iki bölümünü yönettiği ve dizinin yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu dizisi Raised By Wolves, soy ağacına dikkat çekiyor. Güzel bir dizi ancak iki sezon kadar sürdü. Bu bilim kurgu dram dizisi, Roma’nın efsanevi kökenlerinin fütürist bir yeniden canlandırması. Dizi, kolonileştirilen bir gezegende insan çocuğu yetiştiren iki androide odaklanıyor. IMDb puanı : 7.5

: 7.5 Yayınlandığı platform : HBO Max

: HBO Max Yayın tarihi: 2020 - 2022

2020 - 2022 Sezon sayısı: 2

7. Westworld 🤠 Westworld, yapay zeka tarafından üretilen bir dünyayı tasvir eden, şu anda izleyebileceğiniz en saygın bilim kurgu dizilerinden biri. Dizi distopik bir hâl alıyor ancak bu kurgulanmış ortamda her şey göründüğü gibi değil. Westworld, 2016’dan bu yana her bölümde gizem ve entrika yaratan ünlü bir dizi ve her sezon finalinde “Acaba bir sonraki sezon nasıl olacak?” dedirten ender dizilerden. Dizinin beşinci sezonu merakla bekleniyordu ancak HBO, dördüncü sezonda diziyi iptal etme kararı aldı. IMDb puanı : 7.5

: 7.5 Yayınlandığı platform : HBO Max

: HBO Max Yayın tarihi: 2016 - 2022

2016 - 2022 Sezon sayısı: 4

8. Devs 💻 Devs, çok uluslu bir teknoloji şirketi gibi görünen illuminati benzeri bir organizasyona sahip olduğu için komplolar ve teknolojiyle ilgili dizilerin hayranları için harika ve kafa karıştırıcı bir yolculuk olabilir. Hikayeyi bu şirket için çalışan genç bir bilgisayar mühendisi olan Amaya’nın gözünden yaşıyoruz. Devs, yalnızca dizinin paranoyak bilgisayar dehalarının meraklı zihinleriyle çözülebilecek sırlar ve gizli bölümlerle dolu. IMDb puanı : 7.7

: 7.7 Yayınlandığı platform : Hulu

: Hulu Yayın tarihi: 2020 -

2020 - Sezon sayısı: 1

9. Black Mirror ⚫ Black Mirror, ileri teknolojinin insan uygarlığındaki yerini sorgulayan temaları araştıran bir korku antoloji dizisi. Yıldızlarla dolu dönüşümlü oyuncu kadrosuyla tanınan dizinin her bölümü korku dolu. Dizi, beş sezon oldu ve her sezon arasında boşluğu dolduran birkaç özel bölüm sunuyor. IMDb puanı : 8.8

: 8.8 Yayınlandığı platform : Netflix

: Netflix Yayın tarihi: 2011 -

2011 - Sezon sayısı: 5

10. Love, Death + Robots ❤️ Love, Death + Robots, her biri kendi anlatısına, animasyon stiline ve dünya inşa etme düşüncesine sahip birkaç farklı kısa bilim kurgu hikayesi içeren bir antoloji dizisi. Netflix’te hızlı çıkış yapan dizideki tüm hikayeler harika ve mizah, korku, aksiyon ve dram karışımı içeriyor. Her bölüm başka, sansürsüz ve sürükleyici. IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Yayınlandığı platform : Netflix

: Netflix Yayın tarihi: 2019 -

2019 - Sezon sayısı: 3

11. Doctor Who 🥼 Doctor Who, tüm zamanların en etkili bilim kurgu dizilerinden biri. 1963’te yayınlanan dizi, 2005’te yeniden başladı; maceralar modern çağda devam ediyor. 2022’de 14. sezona gelen dizi, Doctor olarak bilinen bir varlığın maceralarını konu alıyor. 14. sezon öncesinde Russell T. Davies’ın eski dizi sorumlusu olarak geri dönmesiyle yeni bir döneme girmeye hazırlanan uzun soluklu dizi, yeni bölümleriyle 2023’te Disney Plus’da yayınlanacak. IMDb puanı : 8.6

: 8.6 Yayınlandığı platform : HBO Max

: HBO Max Yayın tarihi: 2005 -

2005 - Sezon sayısı: 13

12. Andor 🌌 Star Wars evreninde geçen yeni hareketli bilim kurgu dizisi Andor, ünlü Cassian Andor’un yan film Rogue One’da görünmesine kadar geçen maceralarını takip ediyor. Disney Plus’ta yayınlanan dizi, iki sezon oynayacak. Stellan Skarsgard ve Diego Luna’daki karizmatik başrol oyuncusu gibi yetenekli yardımcı oyuncu kadrosuyla tamamlanan Andor, son yılların en etkili Star Wars önermelerinden biri. IMDb puanı : 8.4

: 8.4 Yayınlandığı platform : Disney+

: Disney+ Yayın tarihi: 2022 -

2022 - Sezon sayısı: 1

13. The 100 🚀 Uygarlığın yok edilmesinden yaklaşık 100 yıl sonra Arc olarak bilinen bir uzay istasyonundan kurtulan bir grup insan, yeniden yaşanabilir olup olmadığını belirlemek için Dünya’ya geri döner. İnsanlık tamamen yok edilmemiştir ve Arc’tan gelen cesur grup, şimdi acımasız kıyamet sonrası dönemde savaşan gruplarla mücadele etmek zorundadır. The Hunger Games, Divergent gibi popüler gençlik distopik filmlerle benzerlik taşıyan dizi, 2020’de final yaptı. IMDb puanı : 7.6

: 7.6 Yayınlandığı platform : Netflix (kaldırıldı)

: Netflix (kaldırıldı) Yayın tarihi: 2014 - 2020

2014 - 2020 Sezon sayısı: 7

14. Severance 🧐 Severance, Adam Scott’ın çalışanlarının anılarını kurcalayan gizemli bir organizasyonun çalışanı olarak bulunduğu orijinal Apple TV dizisi. Dizi, kısa sürede döneminin en merak uyandıran bilim kurgu dizilerinden biri haline geldi. İlk sezonun ardından 14 Emmy adaylığı alarak son birkaç yılın en ünlü yeni dizilerinden biri olduğunu gösterdi. IMDb puanı : 8.7

: 8.7 Yayınlandığı platform : Apple TV+

: Apple TV+ Yayın tarihi: 2022 -

2022 - Sezon sayısı: 1