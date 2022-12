Tüm zamanların en iyi bilim kurgu dizileri

Tüm zamanların klasiği The X-Files, doğaüstü olaylar ve paranormal aktivitelerle bağlantılı vakaları araştırma konusunda uzmanlaşmış iki FBI ajanını konu alıyor. Endişe verici tema müziği, tüyler ürpertici konusuyla ikonik olan dizi, 20 yılı aşkın bir süre devam etti. 11 sezon 200’den fazla bölümüyle tüm zamanların en uzun soluklu bilim kurgu dizilerinden biri.

Amazon Prime ’da yayınlanan yeni bilim kurgu dizilerinden The Peripheral’da Chloe Grace Moretz oynuyor. William Gibson’ın 2014 tarihli kitabından uyarlanan dizi, klasik zamanda yolculuk mecazına yeni bir bakış getiriyor. Daha birinci sezonunda olan ve birkaç bölüm yayınlanan dizi, bilim kurgu hayranlarının kesinlikle izlemesi gereken yapımlardan.

Family Guy’ın yaratıcısı Seth MacFarlane, komedi bilim kurgu dizisi The Orville ile karşımıza çıkıyor. Eleştirmenlerce süper eğlenceli bulunan dizinin başlangıcı biraz karışık ancak izlemeye başladığınızda bırakamayacaksınız. Diğer birçok popüler bilim kurgu sahne kostümlerinin yanı sıra Star Trek’in paradosini yapmayı amaçlayan sürükleyici aksiyon komedi dizisi The Orville, uzak bir gelecekte söz konusu gemi mürettebatının başına gelen kazaları yansıtıyor. Birçok türle dalga geçen diziyi Yıldız Savaşları serisini beğenenlere tavsiye ederiz.

Efsane bilim kurgu yaratıcısı Ridley Scott’ın ilk iki bölümünü yönettiği ve dizinin yapımcılığını üstlendiği bilim kurgu dizisi Raised By Wolves, soy ağacına dikkat çekiyor. Güzel bir dizi ancak iki sezon kadar sürdü. Bu bilim kurgu dram dizisi, Roma’nın efsanevi kökenlerinin fütürist bir yeniden canlandırması. Dizi, kolonileştirilen bir gezegende insan çocuğu yetiştiren iki androide odaklanıyor.

7. Westworld 🤠

Westworld, yapay zeka tarafından üretilen bir dünyayı tasvir eden, şu anda izleyebileceğiniz en saygın bilim kurgu dizilerinden biri. Dizi distopik bir hâl alıyor ancak bu kurgulanmış ortamda her şey göründüğü gibi değil. Westworld, 2016’dan bu yana her bölümde gizem ve entrika yaratan ünlü bir dizi ve her sezon finalinde “Acaba bir sonraki sezon nasıl olacak?” dedirten ender dizilerden. Dizinin beşinci sezonu merakla bekleniyordu ancak HBO, dördüncü sezonda diziyi iptal etme kararı aldı.