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TSMC ikinci çeyrekte 3.28 milyar dolar gelir elde etti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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200'den fazla firma adına kontratlı yonga üretimi gerçekleştiren TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Firma bir önceki yılın aynı dönemine gore %41.4, ilk çeyreğe gore ise %13.9 oranında artış ile 3.28 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Net kârı, ilk çeyreğe gore %19.7 artarak 1.26 milyar dolar olarak gerçekleşen TSMC, yaptığı yeni fabrika yatırımıyla önümüzdeki dönemde gelirlerini daha da arttırmanın planlarını yapıyor.

TSMC'nin wafer gelirlerinin %72'si ileri üretim teknolojilerinden gelirken, gelirlerin %16'sını 90nm, %27'sini 65nm ve %16'sını ise 40nm üretim teknolojisi sağladı.TSMC üçüncü çeyrekte 3.4 milyar dolar ile 3.47 milyar dolar arasında gelir edeceğini öngörüyoruz.


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seslisohbet 9 yıl
her yerde kazanan bunlar ( :
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El Mukteda 9 yıl
yonga üreticileri sürümden kazanır mesela usb 3.0 yongalarından nec büyük gelir elde etti çünkü tekeldi. ve bütün anakart üreticilerine yonga sattı. birim başına düşen kar az ama satış çok. bu yongaların kullanıldığı elektronik kart üreticileri ise (ekran kartı, anakart, uydu recevier vb.) tek parçadan yüksek kar elde ederler ama yonga üreticileri kadar kolay satamazlar. yongayı üretmek biraz daha pazarlama garantili gibi ama teknoloji çok hızlı ilerlediği için arz talep dengesinde üretim yapmak gerek.
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eulogy 9 yıl

En güzel iş bunların ki... Bir seriyi nvidia kazanıyor diğer seriyi amd kazanıyor, bunlar hep kazanıyor. Şu amd artik kendisi yongalarını işlemcilerini üretse de az zarar yapsalar :)
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