TSMC ikinci çeyrekte 3.28 milyar dolar gelir elde etti

200'den fazla firma adına kontratlı yonga üretimi gerçekleştiren TMSC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Firma bir önceki yılın aynı dönemine gore %41.4, ilk çeyreğe gore ise %13.9 oranında artış ile 3.28 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Net kârı, ilk çeyreğe gore %19.7 artarak 1.26 milyar dolar olarak gerçekleşen TSMC, yaptığı yeni fabrika yatırımıyla önümüzdeki dönemde gelirlerini daha da arttırmanın planlarını yapıyor.
TSMC'nin wafer gelirlerinin %72'si ileri üretim teknolojilerinden gelirken, gelirlerin %16'sını 90nm, %27'sini 65nm ve %16'sını ise 40nm üretim teknolojisi sağladı.TSMC üçüncü çeyrekte 3.4 milyar dolar ile 3.47 milyar dolar arasında gelir edeceğini öngörüyoruz.
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En güzel iş bunların ki... Bir seriyi nvidia kazanıyor diğer seriyi amd kazanıyor, bunlar hep kazanıyor. Şu amd artik kendisi yongalarını işlemcilerini üretse de az zarar yapsalar :)