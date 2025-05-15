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    Snapdragon 7 Gen 4 tanıtıldı: Orta seviyede iddialı performans

    Qualcomm, orta sınıf işlemcisi Snapdragon 7 Gen 4'ü resmen tanıttı. Yeni yonga seti, geçen yılki Snapdragon 7 Gen 3'e göre önemli performans artışı sunuyor.    

    Snapdragon 7 Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, orta sınıf işlemcisi Snapdragon 7 Gen 4'ü resmen tanıttı. TSMC'nin 4nm sürecinde üretilen yonga seti, geçen yılki Snapdragon 7 Gen 3'e göre önemli performans yükseltmeleri getiriyor.

    Snapdragon 7 Gen 4 özellikleri

    Selefiyle aynı 1+3+4 çekirdek dizilimine sahip olan Snapdragon 7 Gen 4, bir adet 2,8 GHz Cortex-A720, üç adet 2,4 GHz A720 performans çekirdeği ve dört adet 1,84 GHz Cortex-A520 verimlilik çekirdeklerinden oluşuyor. Yeni çip, Snapdragon 7 Gen 3 ile karşılaştırıldığında CPU performansında yaklaşık %27 iyileşme vadediyor.

    Gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan yonga seti, büyük dil modellerini doğrudan cihaz üzerinde çalıştırabiliyor. Çipset, Stable Diffusion tabanlı görsel üretimi destekleyen ilk 7 serisi işlemci olma özelliğini de taşıyor. Qualcomm, yeni işlemcinin selefine göre %65 daha yüksek yapay zeka performansı sunduğunu belirtiyor.

    Snapdragon 7 Gen 4 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Adreno GPU'su 7 Gen 3'e göre %30 daha yüksek grafik performansı getiriyor. Ayrıca, OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.3, HDR10+, HDR10 ve HLG gibi teknolojilere de destek sunuyor.

    İşlemcide, önceki modele benzer şekilde 200 MP'ye kadar fotoğraf çekimi desteğine sahip 12 bitlik üçlü ISP yer alıyor. Video tarafında ise 60 fps'de 4K HDR video kaydı desteği sunuluyor. Ayrıca 7 serisinde ilk kez AI destekli otomatik odaklama, otomatik beyaz dengesi, otomatik pozlama ve donanım sabitleme gibi özellikler sunuluyor.

    Snapdragon 7 Gen 4, 16 GB'a kadar LPDDR5x bellek, UFS 3.1 depolama, 144 Hz'e kadar yenileme hızı ve WQHD+ ekran desteği gibi özellikleri barındırıyor. 4,2 Gbps'ye kadar indirme hızı sunan Snapdragon 5G Modem ile gelen işlemci ayrıca Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, aptX Lossless ses kodeği, Qualcomm Aqstic Hi-Fi DAC ve Quick Charge 5 gibi gelişmiş teknolojileri destekliyor.

    Yine seride ilk defa Qualcomm'un Genişletilmiş Kişisel Alan Ağı (XPAN) teknolojisi işlemcide yer alıyor. Bu teknoloji, telefonunuzdan uzakta veya başka bir katta olsanız bile cihazdan kulaklığa kadar tüm binayı kapsayan, kesintisiz bir kapsama alanı elde etmenizi sağlıyor.

    Snapdragon 7 Gen 4 ile ilk gelecek telefonlar Honor 400 ve Vivo S30 olacak. Cihazların bu ay içerisinde duyurulması bekleniyor.

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    goro1982 9 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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