Intel Foundry'nin yol haritası netleşti: 2027 kırılma noktası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel Foundry birimi için yolun sonu artık daha net görünüyor. Şirket, J.P. Morgan Küresel Teknoloji Konferansı'nda yaptığı sunumda, 2027 yılı itibarıyla birimin ayağa kalkacağını duyurdu. 14A süreciyle yeni dönem başlıyor.

Intel Foundry'nin yol haritası netleşti

Intel CFO David Zinsner'ın açıklamalarına göre, şirketin beklenen hedefe ulaşmasında 14A üretim süreci ve gelişmiş 18A varyantlarının büyük rolü olacak. Mevcut takvime göre, Panther Lake kod adlı ilk 18A ürünleri 2025 sonunda piyasaya çıkacak. Bu ürünleri ise 2026'da hacimli üretim takip edecek. Aynı süreçte, Clearwater Forest adını taşıyan yeni nesil Xeon işlemciler de 18A teknolojisinden faydalanacak.

Ayrıca Intel, bu süreci sınırlı sayıda dış müşteriye açarak olgunluğunu ispatlamayı planlıyor. Zinsner ise, ilk aşamada dış talebin düşük kalacağını kabul ediyor ancak Panther Lake ve Clearwater Forest’ın beklenen performansı göstermesiyle birlikte dış müşteri ilgisinin artacağına inanıyor. 18A sonrasında devreye girecek olan 14A süreci ise şirketin ilk kez High-NA EUV litografi kullandığı üretim adımı olacak.

2027 kırılma noktası olabilir

Donanım yatırımlarında maliyetin artacağı kabul edilse de, bu yeni teknolojinin sağladığı yoğunluk ve verimlilik, uzun vadede marjları iyileştirecek. Intel’in bu kırılma noktasına ulaşmasında yalnızca yeni düğümler değil, aynı zamanda Intel 16/12 gibi daha olgun süreçlerden elde edilen gelir, gelişmiş paketleme hizmetleri ve UMC ile Tower gibi partnerlerle yürütülen iş birlikleri de etkili olacak.

Intel, 18A süreci için Microsoft ile kesin sözleşme imzaladı 5 gün önce eklendi

Bu arada Intel Foundry’nin dış müşterilerden hedeflediği gelir hâlâ temkinli: Yıllık yalnızca birkaç milyar dolarlık bir beklenti var. Ancak 2027 itibarıyla 14A sürecinin devreye girmesi, 18A-P ve 18A-PT varyantlarının da yaygınlaşmasıyla birlikte Intel Foundry'nin mali açıdan sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Foundry'nin yol haritası netleşti: 2027 kırılma noktası