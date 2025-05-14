MediaTek Dimensity 9400e tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör MediaTek, amiral gemisi işlemci ailesini Dimensity 9400e ile genişletti. 9400 ve 9400+ modellerinin altında konumlanan yeni çipset, esasen geçen seneki Dimensity 9300+'ın ufak değişikliklerle yeniden markalanmış hali olarak nitelendirilebilir.

MediaTek Dimensity 9400e özellikleri

TSMC'nin üçüncü nesil 4nm süreciyle üretilen Dimensity 9400e, bir adet 3.4GHz Cortex-X4, 3 adet 2.85GHz Cortex-X4 ve 4 adet 2.0GHz Cortex-A720 CPU çekirdeklerinden oluşan 8 çekirdekli bir işlemci. İşlemcide ayrıca 8 MB L3 önbellek ve 10 MB SLC yer alıyor. RAM tarafında LPDDR5X desteği korunurken, 9300+'ta desteklenen 9600 MHz hız 8533 MHz'e düşürülmüş. Grafik tarafında ise aynı 12 çekirdekli Immortalis-G720 GPU'su yerini alıyor.

Wi-fi 7 desteğine sahip olan Dimensity 9400e, 7,3 ​​Gbps maksimum veri hızıyla 9300+'ı bu konuda geride bırakmayı başarıyor. Yonga seti ayrıca çift Bluetooth motoruyla çok daha uzun menzilli Bluetooth 6.0 desteği de sunuyor. MediaTek, görüş hattı içerisinde telefonlar arasında 5 km'ye kadar bağlantı mesafesi sunabildiğini iddia ediyor.

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9400e ayrıca, küresel yapay zeka ekosisteminden Çoklu Modalite (LMM), Büyük Görüntü Modelleri (LVM) ve ek Dil Modelleri (SLM/LLM) desteği dahil olmak üzere modern yapay zeka teknolojilerini etkinleştiren en son MediaTek NeuroPilot SDK'sını da destekliyor.

Oyun cephesinde ise gelişmiş performans ve daha düşük güç tüketimi için MediaTek Adaptive Gaming Technology ve MediaTek HyperEngine ile güç tüketimini %40 oranında azalttığı belirtilen MediaTek Frame Rate Converter teknolojileri yer alıyor.

Dimensity 9400e bu ay içerisinde tanıtılması beklenen OnePlus Ace5 Racing Edition ve Realme GT 7 modellerinde ilk defa karşımıza çıkacak.

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