TTNET ile profesyonel ve kişisel eğitim platformu "ProG" hakkında konuştuk.

TTNET, kullanıcılarına profesyonel ve kişisel eğitim imkanı sunan "ProG" adını verdiği hizmeti hakkında bizlere merak edilenleri açıkladı. Ürün ve Pazarlama Yönetici Banu Çelik ile yaptığımız röportajda "ProG" ve sunduğu hizmetler hakkında önemli bilgiler edindik.
Türk Telekom pişmanlıktır.
Benim şimdi merak ettiğim superonline fiber kullanıcısıyım bir TTNET abonesi üzerinden sifremi vs. mi alsam sisteme superonline fiber internetim üzerinden girebilir miyim acaba ?
karnım ağrıyor midem bulanıyor hamileyim nefret doğuruyorum ....
Neyi düzgün yapıyorlar ki bu hizmeti yapacaklar ? aaa pardon soymakta ellerine su dökülemez.
Onlardan bi haber oldukları için sanmam bir çalışmaları olduğunu..