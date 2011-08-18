TTNET ile profesyonel ve kişisel eğitim platformu "ProG" hakkında konuştuk.

TTNET, kullanıcılarına profesyonel ve kişisel eğitim imkanı sunan "ProG" adını verdiği hizmeti hakkında bizlere merak edilenleri açıkladı. Ürün ve Pazarlama Yönetici Banu Çelik ile yaptığımız röportajda "ProG" ve sunduğu hizmetler hakkında önemli bilgiler edindik.

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