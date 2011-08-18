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TTNET ile profesyonel ve kişisel eğitim platformu "ProG" hakkında konuştuk.

7 yıl
49,5b
1
Web Siteleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET, kullanıcılarına profesyonel ve kişisel eğitim imkanı sunan "ProG" adını verdiği hizmeti hakkında bizlere merak edilenleri açıkladı. Ürün ve Pazarlama Yönetici Banu Çelik ile yaptığımız röportajda "ProG" ve sunduğu hizmetler hakkında önemli bilgiler edindik.

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.: mds :. 7 yıl en beğenilen
telekomun lüzumsuz işleri.
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programmer_onur 2 yıl
ProG denince aklıma ilk gelen Online İşlem Merkezi'nden çıkış yaparken ProG domaininin verdiği hata.
Türk Telekom pişmanlıktır.
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Guest-9B9D22A8A 2 yıl
Takip
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EdgarDavids 2 yıl
Helal olsun adamlar yapıyor
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Amedra 6 yıl
keşke bana da haber verseydiniz, bir güzel ağızlarını burunlarını kırar, röportaja renk katardım.
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tilgarimo58 6 yıl
Arkadaşlar ben de ne zamandır bunu arıyordum , kurs yerine online ingilizce olayını araştırıyorum kaç gündür. TTNET araştırdıklarım için de en uygun fiyatlı olanı idi ama bilgi yoktu canlı canlı ingilizce hakkında. Röportajda EF ingilizce okullarıyla çalışıcaz dedi anladığım kadarıyla englishtown sitesinin verdiği 50 euro luk eğitimi vericekler ,tahminim bu yönde eğer öyleyse gerçekten çok uygun fiyatlar.
Benim şimdi merak ettiğim superonline fiber kullanıcısıyım bir TTNET abonesi üzerinden sifremi vs. mi alsam sisteme superonline fiber internetim üzerinden girebilir miyim acaba ?
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ingilizceciyiz 6 yıl
Eğitim üzerine tüm faaliyetler desteklenmeli diye düşünüyorum. Her ne kadar konu ttnet olunca insan bir duraksasa dahi...
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DH Misafiri 7 yıl
ttnet kayıtlıyım diz üstü bilgisiyar kullanıyorum bilginizi arz edrim saygılarımla
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DH Misafiri 7 yıl
Türk telekom ve ttnet ikilisinin nerde ismini görsem içimde biriktirdiğim binbir küfür var...
karnım ağrıyor midem bulanıyor hamileyim nefret doğuruyorum ....
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floydrose 7 yıl
Bilinçli Donanım Haber kullacıları. Seviyorum bu siteyi. Telekomun ismi duyulsun payı veriliyor.
Neyi düzgün yapıyorlar ki bu hizmeti yapacaklar ? aaa pardon soymakta ellerine su dökülemez.
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Huzur_02 7 yıl
Geçsinler bu ayakları hala dünyanın en pahalı internetlerinden birini kullanıyoruz. hala online oyun oynarken oyundan düşüyoruz. bu konularda çalışmaları var mı onlardan bahsetsinler
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emo5313 7 yıl Huzur_02
Huzur_02

Geçsinler bu ayakları hala dünyanın en pahalı internetlerinden birini kullanıyoruz. hala online oyun oynarken oyundan düşüyoruz. bu konularda çalışmaları var mı onlardan bahsetsinler


Onlardan bi haber oldukları için sanmam bir çalışmaları olduğunu..

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.: mds :. 7 yıl en beğenilen
telekomun lüzumsuz işleri.
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