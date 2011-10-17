TTNET, International Business Awards'dan Türkiye'ye 6 Ödül Getirdi

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, dünyanın en saygın iş ödüllerinden biri olan International Business Awards’da farklı kategorilerde 6 ödülün sahibi oldu. Tivibu, TTNET Müzik, TTNET Destek hizmetleriyle 4 ayrı ödül kazanan TTNET, aynı zamanda Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun En Hızlı Büyüyen Firması Kategorilerinde iki ödül birden aldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi’de yapılan ödül törenine TTNET'i temsilen TTNET Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Dr. Feridun Alkan ve Dijital Medya Pazarlama Direktörü Yaman Alpata katıldı. Stevie Ödülleri olarak da bilinen organizasyona her yıl dünyanın en başarılı firmaları başvuruyor.

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, dünyanın en saygın iş ödüllerinden biri kabul edilen International Business Awards'da Türkiye'ye 6 ödül birden getirdi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen ve 11 kategoride ödüllerin dağıtıldığı organizasyon, başarılı firmaların örnek uygulamalarını ödüllendiriyor ve firmaların iletişimine önemli bir katkı sağlıyor.

International Business Awards'da verilen ödüllerin 6'sı TTNET'in oldu. Ödüllerin sahiplerini bulduğu törene TTNET'i temsilen Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Dr. Feridun Alkan ve Dijital Medya Pazarlama Direktörü Yaman Alpata katıldı. 11 Ekim 2011 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de yapılan törende konuşan Feridun Alkan "Müşteri memnuniyetini birincil önceliği olarak belirleyen TTNET'in başarılarının bu saygın ödüllerle taçlandırılması bizi gururlandırdı. Aldığımız bu 6 önemli ödülü hak ettiğimize inanıyorum çünkü TTNET ailesi olarak müşterilerimize daima en iyisini sunmak için çalışıyoruz" dedi.

6 ayrı ödüle layık görülen TTNET, web, TV ve mobil cihazlar aracılığıyla yayın yapan Tivibu platformu İletişim Kampanyası ve Pazarlama Kampanyası kategorilerinde 2 onur ödülü birden aldı. TTNET'in müzik platformu TTNET Müzik ise Telekomünikasyon Sektöründe Yılın En İyi Yeni Ürünü kategorisinde onur ödülünün sahibi oldu. TTNET'in müşterilerin her türlü ihtiyacına yanıt vermek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla verdiği TTNET Destek hizmeti Sosyal Medya Odaklı İletişim / Halkla İlişkiler Kampanyası Kategorisi'nde onur ödülüne layık bulundu. TTNET ayrıca Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun En Hızlı Büyüyen Firması kategorilerinde iki onur ödülü birden alarak başarısını taçlandırdı.

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