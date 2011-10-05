TTNET Yeni Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesini Duyurdu

TTNET "YETENEĞE DESTEK YARATICI EKONOMİYE DESTEK" DİYOR

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, "Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek" adlı yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesini açıkladı. "Mümkünlü" olarak adını duyuran Sakarya'nın Taraklı ilçesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, projeyi yaratıcı ekonomiye katkı sağlamak amacıyla başlattıklarını vurgulayarak, "Eğitim alan gençlerde ve kamuoyunda yaratıcı ekonomi ve bu alandaki fırsatlar konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyoruz" dedi. Toplantıya TTNET’in "Mümkünlü" reklam filmlerinin başrolünde yer alan "Mümkünlü Başkanı" Şener Şen de katıldı. Proje kapsamındasektör ileri gelenleri tarafından yetenekli gençlere; Sinema, Televizyon, İnternet, İletişim, Reklamcılık, Yazılım, Yayıncılık ve Multimedya gibi yaratıcı ekonomi kapsamı alanlarında eğitimler verilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, "Mümkünlü" konulu reklam filmlerinin çekildiği Sakarya'nın Taraklı ilçesinde geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi. TTNET'in yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesinin içeriği ve amaçlarının açıklandığı toplantıya TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, TTNET Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Dr. Feridun Alkan ve "Mümkünlü Başkanı" Şener Şen katıldı.

Başarılı ekonomilerin yaratıcı sektörlerin omzunda yükseldiği günümüzde, ülkeler uluslararası rekabette fark yaratabilmek için, yetenek odaklı işgücünün ekonomik değerini ifade eden "yaratıcı ekonomi"ye yatırım yapıyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin yaratıcı ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan TTNET "Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek" projesini hayata geçiriyor. Proje ile yaratıcı ekonomi kapsamındaki alanlarda eğitim alan gençlerin sektöre kazandırılması, yeni projelerle katma değer yaratılması ve sektörün insan kaynağı kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

TTNET "Yaratıcı Ekonomi" kavramını gündeme getiriyor

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TTNET Genel Müdürü Tahsin Yılmaz, "KSS yaklaşımımızı ve vizyonumuzu belirlerken izlediğimiz yöntemler sonucunda, Birleşmiş Milletler Az Gelişmiş Ülkeler 4. Forumu’nda "Strateji Belirleme" başlığında örnek uygulama olarak tanıtıldık. 2011 yılında Kurumsal Sosyal Sorumluluk Avrupa Networkü'ne (CSR EUROPE) Türkiye'den dahil olan ilk ve tek kurum olduk" dedi.

Yılmaz, "Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek" projesi ile eğitim alan gençlerde ve kamuoyunda, yaratıcı ekonomi ve bu alandaki fırsatlar konusunda farkındalık yaratma amacında olduklarını açıkladı. Uzun vadede ise yaratıcı ekonominin gelişmesine, sektörde hızla gelişen niş alanlardaki kalifiye insan gücü ihtiyacına cevap verebilecek standartlarda eğitim programları geliştirilmesine katkı sağlamak istediklerini belirtti.

İnterneti, televizyonu ve telefonu aynı anda sahiplenerek, Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi haline gelen TTNET'in, ürün ve servisleriyle ülkemizin bilgi toplumuna dönüşmesi yolunda büyük bir katma değer yarattığını belirten Yılmaz, kurumsal sorumluluk kapsamında bugüne kadar destekleyici bir rol üstlenirken artık bu alanda da daha etkin ve aktif bir şekilde yer alacaklarını vurguladı.

Türkiye'de yeni ekonomi ile canlılık kazanan bilişim sektörünün, toplam işgücünün yüzde 11'ini istihdam ettiğine dikkat çeken Yılmaz, dünyada ekonominin gelişiminde yeni bir çözüm yaklaşımı olarak kabul edilen "Yaratıcı Ekonomi"yi TTNET olarak sahiplendiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Yaratıcı ekonomi, toplumların üretim, sunum ve paylaşım süreçlerinde katma değerli hizmetler sunan sıradışı bir ekonomi yaklaşımıdır. Yaratıcı ekonomi, klasik ekonominin sıklıkla yaşanan durgunluk ve daralma kaynaklı krizleri karşısında kültürlerarası paylaşım ile istihdamın korunmasına katkı sağlayacak şekilde gelişmiştir. Bugün yaratıcı endüstriler dünya ekonomisinin sürekliliğinde önemli bir yer tutmaktadır. TTNET'in yeni projesi sayesinde genç yeteneklerin yaratıcı ekonomiye ve Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Tahsin Yılmaz, TTNET'in "Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek" projesi ile gençlere bilişim dünyasındaki yeni istihdam alanlarını tanıtarak sektörün yetenekli, yaratıcı iş gücüne ve gelişimine yatırım yapmasını amaçlarken, aynı zamanda sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağına yönelik eğitim programların gelişmesini de teşvik etmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.



Online Yetenek Geliştirme Platformu kurulacak

"Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek" projesi hakkında bilgi veren TTNET Kurumsal İlişkiler Kıdemli Direktörü Dr. Feridun Alkan ise proje kapsamında 18 yaş üzeri, yaratıcılık potansiyeli olan, yaratıcı ekonomi alanlarına yönelik kariyer yapmayı düşünebilecek, bilişim teknolojileri ile ilgili ve interneti gündelik yaşamında etkin kullanan gençlere eğitimler verilmesinin planlandığını söyledi.

Projenin 2012 ayağında 7 bölgede yürütülecek yüz yüze eğitimlerle bin kişiye doğrudan ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Dr. Alkan, projeyi sürdürülebilir hale getirmek amacıyla 2013'te "Online Yetenek Geliştirme Platformu" kurulmasının planlandığını kaydetti.



"Mümkünlü Başkanı" da projeye destek veriyor

Projeye destek veren duayen isimler arasında yer alan Şener Şen de TTNET'in Mümkünlü Kasabası reklam filmlerinin başrolündeki "Mümkünlü Başkanı" sıfatıyla toplantıya evsahipliği yaptı.

Şener Şen TTNET'in "Yeteneğe Destek Yaratıcı Ekonomiye Destek" projesini önemli bir eğitim projesi olarak gördüğünü ve projenin ilk dersinde açılış konuşması yapacağını söyledi. Şen, "Ben uzun yıllardır yaratıcılık gerektiren bir sektörün içindeyim. Yaratıcılık ve yeteneğin birçok alanda ne kadar büyük fark yarattığını gördüm. TTNET'in bu projesinin pek çok yetenekli gence fayda sağlayağına ve verimli projelerin ortaya çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.



Başvurular www.yaraticiekonomiyedestek.com'a yapılacak

Projenin Ekim - Aralık 2011 tarihleri arasındaki ilk aşamasında 60 yetenekli gence "Dijital Pazarlama, Dijital İçerik Üretimi, Dijital İçerik Sunumu, Ticaretin Elektronikleşmesi" başlıkları altında eğitimler verilecek. 2012 yılında ise eğitimlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde üniversitelerle yapılacak işbirlikleri kapsamında yaygınlaştırılması planlanıyor. 2013 yılında da bir Online Yetenek Geliştirme Platformu kurularak projenin sürdürülebilir ve herkesin kolayca erişimine imkan sağlayacak bir hale getirilmesi öngörülüyor.

Projeye başvurular, 4 Ekim 2011 tarihinden itibaren ilgili tüm bilgilerin paylaşılacağı

Projenin Ekim - Aralık 2011 tarihleri arasındaki ilk aşamasında 60 yetenekli gence "Dijital Pazarlama, Dijital İçerik Üretimi, Dijital İçerik Sunumu, Ticaretin Elektronikleşmesi" başlıkları altında eğitimler verilecek. 2012 yılında ise eğitimlerin, Türkiye'nin 7 bölgesinde üniversitelerle yapılacak işbirlikleri kapsamında yaygınlaştırılması planlanıyor. 2013 yılında da bir Online Yetenek Geliştirme Platformu kurularak projenin sürdürülebilir ve herkesin kolayca erişimine imkan sağlayacak bir hale getirilmesi öngörülüyor.Projeye başvurular, 4 Ekim 2011 tarihinden itibaren ilgili tüm bilgilerin paylaşılacağı www.yaraticiekonomiyedestek.com sitesinin yanısıra Facebook üzerinden de yapılabilecek.