TTNET'ten Kadınlar Günü'ne özel iki kampanya

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
TTNET, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için iki kampanya hazırladı. TTNET bireysel aboneleri www.cicek.com sitesinde yer alan özel kampanya bölümünden bulunan ürünlerin siparişlerinde 40 TL'ye kadar indirim kazanırken, çiçek,çikolata,meyve,kek ve Gusto ürün siparişlerinde %30'a varan indirim fırsatından yararlanabilecek.
TTNET'in düzenlediği ikinci kampanya da www.perabutik.com sitesinden yapılacak alışverişlerde %30'a varan ekstra indirim fırsatı oldu.
TTNET bireysel aboneleri bu iki kampanyada faydanalanmak için TTNET boşluk TC Kimlik Numaralarını yazıp 6606'ya gönderip, indirim şifresini alabilirler.
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+1. aynen katılıyorum.
değil indirim , bedava olsa almam artık
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