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TTNET'ten Kadınlar Günü'ne özel iki kampanya

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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TTNET, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için iki kampanya hazırladı. TTNET bireysel aboneleri www.cicek.com sitesinde yer alan özel kampanya bölümünden bulunan ürünlerin siparişlerinde 40 TL'ye kadar indirim kazanırken, çiçek,çikolata,meyve,kek ve Gusto ürün siparişlerinde %30'a varan indirim fırsatından yararlanabilecek.
TTNET'in düzenlediği ikinci kampanya da www.perabutik.com sitesinden yapılacak alışverişlerde %30'a varan ekstra indirim fırsatı oldu.
TTNET bireysel aboneleri bu iki kampanyada faydanalanmak için  TTNET boşluk TC Kimlik Numaralarını yazıp 6606'ya gönderip, indirim şifresini alabilirler.

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DH Misafiri 7 yıl
Gelen indirim şifresini ilgili alışveriş sitesine giriyorum geçersiz diyor :) Bunların yapacağı kampanyada ancak bu kadar olur. Verdikleri rezil hizmetten anlamalıydım bu kampanyanın da fossss olacağını. TTnet mi Allah korusun. Uzak durmak lazım...
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carter 7 yıl
İndirimler yanlışlıkla faturaya yansımasın. Aman uzak durun.
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Sanat Günesi 7 yıl
Ttnet denince akla gelen ilk şey ''kazık'' olayıdır. Kesin bundada bir cinlik yapmıştır TT o yüzden uzak durmalı. Bu kadar rezil bir firmanın bunca şikayete rağmen hala kendini ''en beğenilen'' olarak sunması utanç verici. Tüketici hakkının sıfır olduğu ülkemizde böyle firmaların yükselmesine insanları dolandırmasına şaşırılmamalı.
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E_Aydin35 7 yıl
Bende TTNET kullanıcılarına bir kıyak var sandım :) meğer indirimmiş :)
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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
TTNET boşluk TC Kimlik Numaralarını yazıp 6606'ya gönderip, bindirim şifresini alabilirler
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eozenir 7 yıl
ttnet kampanya yapıyosa uzak duralım. sağlık açısından. tansiyon artması için birebir
3 Yanıt Yanıtla +2
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fireforge35 7 yıl eozenir
eozenir

ttnet kampanya yapıyosa uzak duralım. sağlık açısından. tansiyon artması için birebir

+1. aynen katılıyorum.
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Besiktask34 7 yıl eozenir
eozenir

ttnet kampanya yapıyosa uzak duralım. sağlık açısından. tansiyon artması için birebir


değil indirim , bedava olsa almam artık
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Bosu 7 yıl eozenir
eozenir

ttnet kampanya yapıyosa uzak duralım. sağlık açısından. tansiyon artması için birebir

TTNET; paket, fiyat ve kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
YAŞASINN TTNETT !
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