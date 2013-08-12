Tablet satışları 2017'de 380 milyonu aşacak

Endüstriyel pazar araştırma kuruluşlarından Forrester, tablet satışlarının 2017 itibariyle dünya genelinde 380 milyonu aşmasını beklediklerini açıkladı

2017 yılındaki 381 milyonluk satış ile dünya genelinde kullanılan tablet sayısının 905 milyona ulaşacağını öngören Forrester’ın çalışmasına göre dünyadaki her 8 insandan 1’i ya da internet kullanıcılarının yaklaşık %29’u tablet kullanıcısı olacak.

İnternet kullanıcıları göz önüne alındığında Kuzey Amerika’daki kullanıcıların %60’ı, Avrupa’daki kullanıcıların ise %42’si tablet kullanacakken, gelişmekte olan diğer ülkelerde bu değer %25’in altında olacak.

Rapora göre ayrıca satılan 381 milyon tabletten %18’i kurumsal alanda kullanılacak.