Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tablet satışları 2017'de 380 milyonu aşacak

5 yıl
579
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tablet satışları 2017'de 380 milyonu aşacak

Endüstriyel pazar araştırma kuruluşlarından Forrester, tablet satışlarının 2017 itibariyle dünya genelinde 380 milyonu aşmasını beklediklerini açıkladı

2017 yılındaki 381 milyonluk satış ile dünya genelinde kullanılan tablet sayısının 905 milyona ulaşacağını öngören Forrester’ın çalışmasına göre  dünyadaki her 8 insandan 1’i ya da internet kullanıcılarının yaklaşık %29’u  tablet kullanıcısı olacak.

İnternet kullanıcıları göz önüne alındığında Kuzey Amerika’daki kullanıcıların %60’ı, Avrupa’daki kullanıcıların ise %42’si tablet kullanacakken, gelişmekte olan diğer ülkelerde bu değer %25’in altında olacak.

Rapora göre ayrıca satılan 381 milyon tabletten %18’i kurumsal alanda kullanılacak.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nymphadora 5 yıl
2033te durum ne olacak peki merak ettim simdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
Carmella
Türkiyede her haneye tablet girecek zaten Fatih projesi yüzünden.

fatih projesindeki tabletlerin hepsi cöp devlet birilerini zengin ediyo resmen 1 ghz tek cekirdek ekranı ıps bile olmayan android tableti 750 liraya aldılar
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leaderjack1 5 yıl okan_cehapelioglu
morpheus_1905

Carmella

Türkiyede her haneye tablet girecek zaten Fatih projesi yüzünden.


fatih projesindeki tabletlerin hepsi cöp devlet birilerini zengin ediyo resmen 1 ghz tek cekirdek ekranı ıps bile olmayan android tableti 750 liraya aldılar

kimden aldılar onuda paylaşsaydın meb baglı 3 memur başı cekiyor onuda söyleseydin akrabaları hangi bakanlar onuda yazsaydın ortaya atıp kacma böyle
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 5 yıl
312 Milyonun yaklaşık sadece
1 milyonu surface olacak
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
free4200 5 yıl
Bence Chromebook da iyi bir pazar yakalayacak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Baller Lifestyle 5 yıl
Türkiyede her haneye tablet girecek zaten Fatih projesi yüzünden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Dengeli oyuncu bilgisayarı nasıl kurulur? video inceleme 5 yıl Yandex Mobil Browser video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim