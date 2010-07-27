Tayvan merkezli komponent üreticisi Tagan, PipeRock III serisi yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor. Donanım tutkunları ve "sıkı" oyuncular için geliştirilen PipeRock III serisi yeni güç kaynağı ailesi, 700 Watt, 800 Watt, 900 Watt ve 1000 Watt kapasiteli modellerden oluşuyor. EPS12V v2.91 ve ATX v2.2 standartlarıyla uyumlu olan modüler güç kaynaklarında dört adet 12v rail hattı bulunuyor. %85'e varan verimlilik değerleri sunabilen ve 80 Plus Silver sertifikasına sahip olan güç kaynaklarında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği ve kısa devre ve yüksek akım gibi farklı durumlara karşı çok sayıda güvenlik tedbiriyle donatıldıkları belirtiliyor.

Dahili ısı borusuna sahip soğutma tasarımı LED fanlı 13.5cm fanla (termal kontrollü) desteklenen yeni güç kaynaklarından piyasaya çıkacak ilk model, 129 Avroluk etiket fiyatıyla Ağustos ayında satışa sunulacak 700 Watt'lık model olacak.