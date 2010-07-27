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Tagan, PipeRock III serisi yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tagan, PipeRock III serisi yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor
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Tagan, PipeRock III serisi yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor
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Tayvan merkezli komponent üreticisi Tagan, PipeRock III serisi yeni güç kaynaklarını satışa sunuyor. Donanım tutkunları ve "sıkı" oyuncular için geliştirilen PipeRock III serisi yeni güç kaynağı ailesi, 700 Watt, 800 Watt, 900 Watt ve 1000 Watt kapasiteli modellerden oluşuyor. EPS12V v2.91 ve ATX v2.2 standartlarıyla uyumlu olan modüler güç kaynaklarında dört adet 12v rail hattı bulunuyor. %85'e varan verimlilik değerleri sunabilen ve 80 Plus Silver sertifikasına sahip olan güç kaynaklarında yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği ve kısa devre ve yüksek akım gibi farklı durumlara karşı çok sayıda güvenlik tedbiriyle donatıldıkları belirtiliyor.

Dahili ısı borusuna sahip soğutma tasarımı LED fanlı 13.5cm fanla (termal kontrollü) desteklenen yeni güç kaynaklarından piyasaya çıkacak ilk model, 129 Avroluk etiket fiyatıyla Ağustos ayında satışa sunulacak 700 Watt'lık model olacak.


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toonjai 9 yıl
keşke 12v hattı tekli olsaymış. çoklu 12v hatlarına pek sıcak bakmıyorum...
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DH Misafiri 9 yıl
yahu o trafo neden o kadar küçük :?
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yakamoz77 9 yıl
tagan uzun ömürlük demektir halen ne zaman aldığımı bile unuttuğum TAGAN TG380-u01 model powerim çalışıyor. seviyorum bu markayı....
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max975 9 yıl
bakalım ne kadar tutacak
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showstopper41 9 yıl
Güç transiztörülerinin soğutucularda bakır boru mu var? İlk defa bu modellerde mi kullanıyor yoksa taganlarda daha önceden de bakır borulu soğutma var mıydı?
Bence mükemmel bir hamle olmuş bu bakır soğutucular.

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sakiri 9 yıl
Daha iyisini bekliyoruz.
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hrN1905 9 yıl
700watt için 129avroluk fiyat gayet iyi, yalnız Türkiye'ye gelirse bu fiyat ne kadar yükselir ne olur bilinmez...
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