Taksitli satışta cayma hakkı | Tüketici Haklı Bölüm:2

Genel Yayın Yönetmeni
Taksitli aldığınız bir ürün, hizmet veya servisten ödeme yaptıktan sonra cayabilir misiniz? Hakkınızı kaç gün içinde kullanmanız gerekli? Şartları neler? Bu soruların hepsini cevaplıyoruz.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, taksitli satış sonrası tüketicinin cayma hakkı konusundaki sorularımızı cevaplıyor.
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Adam kapıda 50 TL yazıyor sen neden 100 TL istiyorsun deyince "git kapıyı yap o zaman" der. Tüketici kanunu budur işte.
O tüketici kanununda "fatura garanti yerine geçmez" de yazıyor. Çekmeköy hakem heyeti inat ve ısrarla garanti belgesi istiyor. Ulan sene 2018. Ben telefonu almışım internetten. Adamın onu onaylaması için (örn hepsiburada) kutuyu açması lazım. Kutu açık gelse kimse kabul etmez ki? Siz ne yapacaksınız hoop Üsküdar hakem heyetine. Çünkü o kabul ediyor :) Kendi aralarında bile tutarlılık yok.
Tüketici kanunu kağıt üstünde güzel de uygulanabilirlik yok ki. Samsung ben artık bluetoothlu kulaklıklara servis, garanti vermiyorum diyor. Ama sözlü diyor. Yazılı vermiyor. Tüketici mahkemesi min 6 ay sürüyor. KArarın uygulanabilirliği yok.
Örn: Etiket kanunu var. ETikette ne yazıyorsa o fiyattan vermek zorunda. Gidin bir giyim mağazasında rafta 200 TL kasada 350 TL. Al git şikayet et şimdi kimi neye şikayet edeceksiniz. Satıcının umrunda değil..
Örnekler o kadar çok ki. Amca anlatıyor da dünya öyle değil..
Mağazaya gittim. ürünün üzerinde "dev indirim" afişi var. 50 TL diyor.
Kasaya gittim. 200 Tl dediler.
Kanuna göre etiket geçerli.
Bunu kime neye, nasıl uygulatıyoruz? Kağıt üstündeki kanun nasıl geçerli hale geliyor?