Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Taksitli satışta cayma hakkı | Tüketici Haklı Bölüm:2

1 yıl
5,5b
1
tüketici hakları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Taksitli aldığınız bir ürün, hizmet veya servisten ödeme yaptıktan sonra cayabilir misiniz? Hakkınızı kaç gün içinde kullanmanız gerekli? Şartları neler? Bu soruların hepsini cevaplıyoruz.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, taksitli satış sonrası tüketicinin cayma hakkı konusundaki sorularımızı cevaplıyor.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ufo 1 yıl en beğenilen
Eski bir fıkra var. Adam geneleve gider. Kapıda 50 TL yazmaktadır. Kadın 100 TL ister.
Adam kapıda 50 TL yazıyor sen neden 100 TL istiyorsun deyince "git kapıyı yap o zaman" der. Tüketici kanunu budur işte.
O tüketici kanununda "fatura garanti yerine geçmez" de yazıyor. Çekmeköy hakem heyeti inat ve ısrarla garanti belgesi istiyor. Ulan sene 2018. Ben telefonu almışım internetten. Adamın onu onaylaması için (örn hepsiburada) kutuyu açması lazım. Kutu açık gelse kimse kabul etmez ki? Siz ne yapacaksınız hoop Üsküdar hakem heyetine. Çünkü o kabul ediyor :) Kendi aralarında bile tutarlılık yok.
Tüketici kanunu kağıt üstünde güzel de uygulanabilirlik yok ki. Samsung ben artık bluetoothlu kulaklıklara servis, garanti vermiyorum diyor. Ama sözlü diyor. Yazılı vermiyor. Tüketici mahkemesi min 6 ay sürüyor. KArarın uygulanabilirliği yok.
Örn: Etiket kanunu var. ETikette ne yazıyorsa o fiyattan vermek zorunda. Gidin bir giyim mağazasında rafta 200 TL kasada 350 TL. Al git şikayet et şimdi kimi neye şikayet edeceksiniz. Satıcının umrunda değil..
Örnekler o kadar çok ki. Amca anlatıyor da dünya öyle değil..
Eski bir fıkra var. Adam geneleve gider. Kapıda 50 TL yazmaktadır. Kadın 100 TL ister.Adam kapıda 50 TL yazıyor sen neden 100 TL istiyorsun deyince "git ka...
Devamını Gör
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BaatılRhymer 1 yıl
Peki operatörlerden sözleşme ile alınan telefonlar?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 1 yıl
Size tek soru:
Mağazaya gittim. ürünün üzerinde "dev indirim" afişi var. 50 TL diyor.
Kasaya gittim. 200 Tl dediler.
Kanuna göre etiket geçerli.
Bunu kime neye, nasıl uygulatıyoruz? Kağıt üstündeki kanun nasıl geçerli hale geliyor?
Size tek soru:Mağazaya gittim. ürünün üzerinde "dev indirim" afişi var. 50 TL diyor.Kasaya gittim. 200 Tl dediler.Kanuna göre etiket geçerl...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 11 ay
merhaba
18 haziran 2018 tarihinde bir televizyon aldım. Servis televizyonu getirdi kurdu
çalıştırdı ben bir süre seyrettikten sonra ekran gözümde büyük bir rahatsızlık verdi 10 dakika sonra ekrana bakamadım gözümü televizyondan kaçırmaya başladım baş ağrısı ve baş dönmesi yapmaya başladı ben bu televizyonu iade edebilirmiyim yada yeni bir televizyon ( ekran boyutu daha küçük olan ) alabilirmiyim. Böyle bir hakkım var mı. Var ise hangi tarihe kadar firmaya müracaat etmeliyim
tesekkürler
Tayfun Göktürk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mustafada 1 yıl
bnde geçen gün vatan bilgisayarı tüketici hakem heytine şikayet ettim.bana sattıkları ayıplı tvyi servis formu ve faturası ile birlikte geri gönderdim.sonra bnden servis raporu istediler.bnde ürün ayıplı servis formunda yazıyor,gerisini servisle aranızda halledein,2ci kez ayıplı ürünü bana yollamayın dedim.ısrarla bana tvyi bana geri yollayıp,kendim halletmem gerektiğini söylediler.
bnde 14günlük cayma hakkımı kullandım.bu seferde paramı geri vermediler.bunun üzerine bnde yasal 14günlük cayma hakkımı kullandım uygulamıyorlar diye tüketici hakem heyetine gittim.
şimdi de olmayan ürünün taksidini ödüyorum.bakalım ne olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ngn 1 yıl
mağazadan alınan ürünler için üründe bir kusur yoksa iade hakkı yok diye biliyorum. ürünü kontrol edip alabilirsin.
ama internet üzerinden alırsan 7 gün içerisinde yıpranmadıkça istediğin gibi iade hakkın var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Annalise 1 yıl
cayma hakkı diye bir şey yok ya. o firmaların kendi isteğine göre oluyor. loft tan gömlek almıştım hiç giymedim gözüme hoş gelmedi eve gidince iade etmek istedim adamlar iade almıyoruz firma olarak öyle bir politikamız yok dedi ve adamların bu politikayla hala her avm de dükkanları var. lofttan alısveris yapan herkes iade etmek için tüketici hakem heyetine mi başvurcak yani? saçmalık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jerryyyy 1 yıl
mağazalarda herşey satana kadar, iade mümkün değil. kasada ödemeyi yaptıktan itibaren, üründe sorun çıkarsa geçmiş olsun, sinir hastası olursun. ürünü taaa eşşeğin bilmemneyindeki servise götürecen, servisteki iki kelimeyi biraraya getiremeyen elemanlar ürünün bozuk olduğuna dair rapor yazacak da, sen de mağazaya geri götürecen de, mağaza müdürü mağazadaysa (ki iade söz konusu oldu mu mağazada olmazlar) değiştirelim diyecek, yine iade almaz, değişim diyecek
carrefour'da seg marka tablette bu bahsettiğim şeyleri yaşattırdılar bana. mağazalarda herşey ürünü satana kadar, buna dikkat edin, çünkü ya kota, ya da prim sistemi var. ödemeyi yaptıktan sonra orada bayılsan bakmazlar bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daytone1 1 yıl
Arkadaşlar 2 defa THH heyetine başvurdum,her ikisinde kazandım. Birincisin de HSBC kredi kartı aidat, önce adliye karşı dava açıyorlar,zararlı çıkarsın diyerek kabul etmedi ben ısrarcı oldum ve kazandım.
2. olay 2.el aldığım bisiklette hizmet kusuru oldu, hüşteri hizmetleri müdürü inanılmaz lavuk biri idi ve inat için mahkemeye verip,parayı alacağım dedim ve 18 ay kullandığım bisiklet için ücret iadesi çıktı fiyat ise 4.500 tl
Biz eşşek ise süretli semer vururlar,
Ben,bana söylediklerine değil,benim neey söylediğim önemli,
adamlar tabii getir değişelim,getir ücretini ödeyeyim demez ama satın alınan yer de önemli, kurumsal olması iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 1 yıl
Başıma gelen bir olay. Güzel bir örnek.
Superonline'dan tablet hediyeli 2 yıl taahhütlü internet aldım. Tableti kutusundan çıkardım ama açılmıyor. Geri götürdüm. (Kanuna göre sıfır ürün bozuk çıkarsa değiştirmek zorundalar) Servise götürün dediler (Çekmeköy'den Kozyatağına
)
Sıfır ürünü niye götüreyim açılmıyor işte dedim. Yüzüme bakmadı bayi. Telefonla S.online'ı aradım o da servise götür dedi. Hakem heyetine gittim. 6 ay sonra karar çıktı >> "ürünün iadesi"
Ben o arada yaptırdım tabi. İnterneti de kullanıyorum. Kararı superonline'a gönderdim. HEdiye zaten nesini iade edeceksin, kapatırsan yersin cezayı dediler.
Kime şikayet edeceğiz bunu şimdi? Bilen varsa yazsın da görelim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Proprietor 1 yıl ufo
Hocam sözleşmede tablet için belirtilen bir fiyat vardır aboneliği iptal etmeniz durumunda cezaya ekliyecekleri bakın o fiyata onu geri isteyin ama vermeyebilirler çünkü tableti yaptırmıştsiniz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Androidd 1 yıl
mesut çevik video serilerini daha hızlı yüklerseniz memnun oluruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asemihc 1 yıl
Taksitli satıştan cayma diyorsunuz, ürün iadesine dönüştürmüşsünüz konuyu istediğin zaman iade edebileceğine dair bir kanun hangi maddede geçiyor bir atın biz de görelim.
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 1 yıl asemihc
Örnek vereyim 24 ay taahhütlü internet aldın ama 2 ay sonra vazgeçtin. Evet kanunen mümkün. Tüketici hakem heyetine gidip anlatırsan yönlendirirler ya da google'da mevzuatı bulabilirsin.Nitekim 12 ayın üzerinde taahhüt kanunen yapılamıyor.
Öte yandan Superonline tüm taahhütler 24 aylık. O zaman bu nasıl oluyor??
İzah edeyim (örnekle) böylece başınıza gelecekleri anlayın (neden kanunun bir halta yaramadığını da anlayın)
24 ay taahhütle internet aldınız. 1 ay sonra kapattırmak istediniz. Firmayı aradınız. Size çok güzel bir hesap çıkartıyor (cayma bedeli+modem parası+ modem kirası+bağlantı ücreti+indirim yansıtma tutarı püsür vs) Kanunda var diyorsunuz bizde yok diyor.
Gittin hakem heyetine karar 7 ay sonra çıkıyor

Kararı operatöre gönderiyorsun. Ses yok. (çünkü uygulayacak merci yok) Elindeki karar tuvalet kağıdı. Evet operatör hiçbir cevap vermiyor diyor ki kapatırsan cezası var.
Veya diyorsun ki kapatıyorum ulan. Elimde karar var. Gönderiyor sana 780 TL (örnek) fatura hadi geçmiş olsun. Videodaki amcaya sorsan "gönderemez" diyor ama geliyor fatura merak etme. Onu da al hakem heyetine bir 7 ay daha bekle. O arada haciz gelir zaten. Ama bir karar daha çıkar merak etme (tuvalet kağıdı) o kararı da gönderir enayi gibi beklersin.
Budur işte tüketici kanunu. Bir halta yarasa 24 ay taahhütlü internet satmazlar zaten.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daytone1 1 yıl asemihc
İstediğin zaman diye bir şey gösteremezler ama ilk 6 ay içinde oluşacak ağrıza yada kusurda aynen satın alındığın gün gibi işlem yapılır..ister iade,ister değişim,isterseniz kusur oranında indirim.gizli ayıpta süre hizmet ömrü kadardır, yani İPHONE gizli kusur yada gizli ayıplı işlem yapanlar mutlak paralarını yada değişimi kazanırdı.
Ben Samsung j7 prima aldım,10 gün sonra denize gittim ve parasını geri aldım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhans19 1 yıl
Bunları bizlere değil bu kanunu uygulaması gerekenlere anlatın. Bırakın mağazadaki elemanı kaymakamlıktaki memur bile kanunları tam bilmiyebiliyor. Ceza konusuda yetersiz. Kaç müşteri mağdur olduysa o şube o kadar gün kapalı kalsın bakalım nasıl mum gibi oluyorlar. Hakkını aramaya kalksan 6 aydan önce sonuç çıkması mucize zaten.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ufo 1 yıl gokhans19
Uygulanacak bir kanun yok ki ortada. Sana "karar" diye bir kağıt veriyor. Takan yok.
Haa bankadan kredi tahsis ücreti vs alırsın, düzgün çalışan yerden alırsın. %100 çöp değil kanun ama çoğu yerde yetersiz kalıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
31:09
2si1 | Yılın oyunu ödülü ve sonrası
12b izlenme · 5 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
31:54
2si1 | PS5 ve yeni Xbox nasıl olmalı?
11,4b izlenme · 6 ay
13:18
Nakitsiz yaşama geçişte Kripto Para etkisi
8,9b izlenme · 6 ay
01:02:01
2si1 | Sony'e neden ceza kesildi?
12,3b izlenme · 5 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
50:41
2si1 | Yapay zeka, oyun işine girdi
12b izlenme · 5 ay
21:02
Taahütlü sözleşmeden cayma ve ceza | Tüketici Haklı
17,2b izlenme · 5 ay
17:58
Kredi kartı aidatı ödemek zorunda mıyız? | Tüketici Haklı
18,5b izlenme · 6 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
3,9b izlenme · 20 sa. yeni video
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
08:54
Kredi kartı borç yapılandırma nasıl olmalı?
8,6b izlenme · 4 ay
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
753 izlenme · 10 sa. yeni video
56:38
2si1 | Türk Telekom'un über internet fiyatları
17,3b izlenme · 5 ay
13:31
vLog: Saç ektirdim | Bütün detaylarıyla saç ekimi nasıl yapılır bu videoda
25,4b izlenme · 6 ay
16:23
Aldığımız poşetin iadesi mümkün mü? | Tüketici Haklı
12,8b izlenme · 4 ay
30:27
2si1 | Neydik, ne olduk?
18,5b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim